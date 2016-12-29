 Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета, - советник Путина по интернету Клименко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Наша страна должна быть готова к тому, что её отключат от мирового интернета. Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети", - заявил Клименко.
Возможность развития такого сценария подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи и направленный, по словам Клименко, на защиту критически важной для страны инфраструктуры.
Советник президента РФ полагает, что из-за высокой вероятности "тектонических сдвигов в сторону ухудшения" в отношениях с Западом рунет необходимо отрегулировать так, чтобы он был защищен.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0
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В одной из школ Раздельнянского района Одесской области было устроено торжество в честь открытия отремонтированного туалета.
Как сообщил у себя в Facebook депутат Сергей Маслов, отремонтировав туалет, он выполнил обещание, данное избирателям.
"Сегодня состоялось открытие нового внутришкольного туалета. Выступили детки с танцем и песней", - написал Маслов.
В соцсетях сообщают, что мероприятие прошло под звуки государственного гимна и с перерезанием красной ленточки.
Маслов поблагодарил тех, кто участвовал в "этом нелегком процессе", предупредив, что впереди еще "много поставленных целей".
http://korrespondent.net/city/odessa/37940...monta-tualeta#4
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Вы не представляете себе, насколько оживились российские IT - компании в предвкушении гигантских гос.заказов!
Какой был на днях корпоратив в одной из таких фирм, вах!
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http://www.yaplakal.com/forum1/topic1517619.html
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Время десерта , сэр!
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кто тут меня чебуратором абазвал?!
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как сделать телефон из нитки и спичечных коробков или одноразовых стаканчиков
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москали вы там потихоньку изучайте . Клименко считает что может пригодиться
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--.- ... .- ..--.. -.-
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аналогия с руссо-туристо когда им запретили Турцию, после этого люди наконец спокойно отдыхать начали, так и с нэтом, исчезнет грязь и срач.
я рад, скучать по козломордым не стану.....
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Это всего лишь очередной акт запугивания своих холопов, которыми в запуганном состоянии легче управлять - стадо будет молиться на мессию, который лично "спасёт" каждого в стаде.
Отключать Рашу от мирового интернета никто и не собирается. Тем более, что технически сделать это может только сама Раша. Но уже на подходе новые технологии, благодаря которым интернет станет доступным в любой точке земного шарика.
Вообще то чем занимаются сегодня в Раше - очень похоже на реализацию планов неких маразматических стариков-совков. Тот же маразм, та же шизофрения.
В реале совковые дегенераты занимаются сизифовым трудом. Строить неосовок - равносильно строительству замков из песка. Малейшая волна и от сооружения, на которое тратилось уйма времени, средств, энергии, и от сооружения не останется и следа.
Эволюцию невозможно повернуть назад. Можно лишь слегка и не надолго притормозить, чтобы маразматические совки ненадолго почуйствовали себя молодыми. И это предел.
То есть действия Раши вообще лишены хоть какой то логики. Ни господства аля 1945 год, ни экономики, ни базы под новую экономику - ничего этого достичь в принципе невозможно изначально. Сплошные убытки. В моральном плюсе могут быть лишь всё те же маразматики совки, получающие удовлетворение от того, что на них хоть так, но обращают внимание. Хотя опять же в реале всем на этих маразматиков глубоко насрать, но те живут в своей параллельной реальности.
Мы живём в эпоху подыхания совковых дегенератов. В данный момент проходим наиболее острую фазу - прогрессирующий маразм.
Этот гнилой воровской совок обречён, но будет сопротивляться и мы увидим все фазы этой смерти бесполезных паразитов.
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