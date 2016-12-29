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Все про:интернет (1312) Россия (64442) цензура (1156)

 Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета, - советник Путина по интернету Клименко

Советник президента РФ Владимира Путина по интернету Герман Клименко заявил о том, что Россия может быть отключена от мирового интернета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

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"Наша страна должна быть готова к тому, что её отключат от мирового интернета. Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети", - заявил Клименко.

Возможность развития такого сценария подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи и направленный, по словам Клименко, на защиту критически важной для страны инфраструктуры.

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Советник президента РФ полагает, что из-за высокой вероятности "тектонических сдвигов в сторону ухудшения" в отношениях с Западом рунет необходимо отрегулировать так, чтобы он был защищен.
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а чо готовиться?кацапы и так все за .надо только сделать так,шоб за разрешением посещения цензора они каждый день в фсб бегали
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Скорее бы, а то алени уже все украинские форумы засрали, только на Цензоре их редко выпускают )
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Мероприятие прошло под звуки гимна.
В одной из школ Раздельнянского района Одесской области было устроено торжество в честь открытия отремонтированного туалета.
Как сообщил у себя в Facebook депутат Сергей Маслов, отремонтировав туалет, он выполнил обещание, данное избирателям.
"Сегодня состоялось открытие нового внутришкольного туалета. Выступили детки с танцем и песней", - написал Маслов.
В соцсетях сообщают, что мероприятие прошло под звуки государственного гимна и с перерезанием красной ленточки.
Маслов поблагодарил тех, кто участвовал в "этом нелегком процессе", предупредив, что впереди еще "много поставленных целей".
http://korrespondent.net/city/odessa/37940...monta-tualeta#4
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Шел к концу 1816 год народ хлестал бояру метал кизяк палил библии давил гусей
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Возможность развития такого сценария подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента интернета, разработанный Минкомсвязи и направленный, по словам Клименко, на защиту критически важной для страны инфраструктуры
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Вы не представляете себе, насколько оживились российские IT - компании в предвкушении гигантских гос.заказов!
Какой был на днях корпоратив в одной из таких фирм, вах!
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Ну вот, расеяне радуются ) Прощай, Леня, скоро мы тебя уже не увидим.
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Треба спочатку відключити всі кабелі звязку які йдуть в Росію з України і по яким російський персонал контролює операторів та провайдерів в Україні! Київстар та МТС напряму керуються з Москви і зливають туди телефонний трафік абонентів, російські магістральні провайдери РЕТН та інші направляють український внутрішній трафік через Москву і там моніторять, фільтрують та блокують шифровані внутрішні українські з'єднання! СБУ сидить і тупить бо неспроможно захищати Україну!
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И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди!!!
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Россия готовится к северокорейскому варианту! Скоро будут бить на мясо в своей стане все что ползает и летает! Народ не обязательно хорошо кормить для того чтобы он любил правителя! Это доказано многократно и Сталиным и Лениным и Ким Чен Иром и ханами Великой Орды(чьими кстати наследниками парасияне и являются!)! Главное иметь возможность кормить только с одной руки, не допуская сытости народа! Счастливого пути в Саветское прошлое!
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Похоже Обама все самое вкусное приготовил на последок :D
Время десерта , сэр!
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Соцсети, это перестукивание по батареям центрального отопления
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Русиш швайне, хочу услышать еще ваших приколов - "в ауле разве интернет есть? ".
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У вас реально есть интернет? (Китай, если че, аулец. Осла не продал? Просто хорошее вложение.У них можно и министром стать. Отвечаю, братан )
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как сделать телефон из нитки и спичечных коробков или одноразовых стаканчиков
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советник по интернету...советник по туалету...советник по пистолету
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Помнится мне,мы уже когда то так жили. Если россии так ндравится,это их выбор. Несчастные люди.
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А какие на россии выпускают маршрутизаторы, роутеры, свичи, серверное оборудование?
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москали вы там потихоньку изучайте . Клименко считает что может пригодиться
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«Полностью русский компьютер» пятигорского школьника оказался клоном ZX Spectrum (фото + видео)
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Ещё б "Китайской" стеной (метров 50 в высоту) забарикадировались, было б вообще норм.
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слава богу лайна для стіни на злопатожерії достатньо
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И кто отключит.Скорей путлер и отключит,а запад навряд.Хотя, всё может быть,я уже нечему не удивляюсь.Это ж как они одичают.
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Иначе, кацпапы рискуют никогда не узнать, как они наваляли пиндосам или заселили Марс!

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Ну да. Никто не приехал не потому что ЧМ перенесли, а потому что ... засцали!
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Пентиум 3, от Волгоградского завода подшипников!

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я ничего не перепутал, это то самое государство, которое претендовало на "двухполюсный мир"? это его сейчас лупят по морде сцаной тряпкой кому не попадя?!
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кацапам пора вводити в шкільний курс азбуку морзе: Ба-ки те-кут, кры-ша е-дет.
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Коль бы жили вссср до сих пор бы круче машики феликс небыло. А если серьёзно кто нибудь сведущий просвяти можно ли используя российское спутниковое оборудование подключится к иностранному провайдеру на иностранный же спутник.?
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Вспоминайте, скоро пригодится...
--.- ... .- ..--.. -.-
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Я так понял, что Раша сама себя отключит, в качестве ответных санкций?
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скорей бы их вырубили!
аналогия с руссо-туристо когда им запретили Турцию, после этого люди наконец спокойно отдыхать начали, так и с нэтом, исчезнет грязь и срач.
я рад, скучать по козломордым не стану.....
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Вы внимательно читайте новости: " Россию отключат... и Раша должна быть готова..."
Это всего лишь очередной акт запугивания своих холопов, которыми в запуганном состоянии легче управлять - стадо будет молиться на мессию, который лично "спасёт" каждого в стаде.
Отключать Рашу от мирового интернета никто и не собирается. Тем более, что технически сделать это может только сама Раша. Но уже на подходе новые технологии, благодаря которым интернет станет доступным в любой точке земного шарика.
Вообще то чем занимаются сегодня в Раше - очень похоже на реализацию планов неких маразматических стариков-совков. Тот же маразм, та же шизофрения.
В реале совковые дегенераты занимаются сизифовым трудом. Строить неосовок - равносильно строительству замков из песка. Малейшая волна и от сооружения, на которое тратилось уйма времени, средств, энергии, и от сооружения не останется и следа.
Эволюцию невозможно повернуть назад. Можно лишь слегка и не надолго притормозить, чтобы маразматические совки ненадолго почуйствовали себя молодыми. И это предел.
То есть действия Раши вообще лишены хоть какой то логики. Ни господства аля 1945 год, ни экономики, ни базы под новую экономику - ничего этого достичь в принципе невозможно изначально. Сплошные убытки. В моральном плюсе могут быть лишь всё те же маразматики совки, получающие удовлетворение от того, что на них хоть так, но обращают внимание. Хотя опять же в реале всем на этих маразматиков глубоко насрать, но те живут в своей параллельной реальности.
Мы живём в эпоху подыхания совковых дегенератов. В данный момент проходим наиболее острую фазу - прогрессирующий маразм.
Этот гнилой воровской совок обречён, но будет сопротивляться и мы увидим все фазы этой смерти бесполезных паразитов.
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