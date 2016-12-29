 Убиты и уволены "задним числом": командование оккупационных войск формирует "фонд экономии", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
"Растет напряженность в отношениях между личным составом подразделений противника, которые выполняют задания на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск из-за увольнения "задним числом" военнослужащих, погибших во время ведения боевых действий. При этом, личный состав противника классифицируется как получивший увечье в бытовых условиях.
За счет этого командование противника избегает выплат денежных компенсаций и формирует "фонд экономии" для собственного обогащения", - сказано в сообщении.
Так, по данным ГУР, 26 декабря с.г. личный состав одного из подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ отказался от выполнения заданий на передовых позициях. С целью принуждения к несению службы заместителем командира батальона была применена физическая сила в отношении военнослужащих этого подразделения.
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ВСУ - Спонсор сепарской экономии))
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Идеальное фото Концентрат маразма Посмотрите,как все это дико контрастирует с древней крепостью Кабаев,крестный ход... насколько это не наше
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исповедь боевой канистры: не усики, а пропуск в трусики - из бл...ди в ополченки...
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Самолет направлялся в Эль Аламейн для поднятия боевого духа солдат Вермахта http://15minut.org/articles/167264-samolet-napravlyalsya-v-el-alamejn-dlya-podnyatiya-boevogo-duha-soldat-vermahta …
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ПыСы : и по возможности мертвым
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а они вис равно улыбаются. нисматря ни на што
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Новости Крымнаша. Выпуск #771 за 28.12.2016 «На буханку хлеба хватает» https://crimeaua1.wordpress.com/2016/12/28/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-771-%d0%b7%d0%b0-28-12-2016-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d1%85/ … ссылки, фото и видео российск фашизма в блоге
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Бой только закончился, солнце нежным июльским теплом ласкало перезревшие колосья пшеницы. Даже не верилось что только что рвались снаряды и свистели пули, а грохот автомата глушил даже биение сердца. Ополченец умирал. Где-то в соседней области ребятишки дружной стайкой выдвигались на пруд купаться, врач, уставший от дежурства неспешно пил свой бокал пива в уютной палатке, слесарь яростно дул на ушибленный палец, краем глаза гордо глядя на только изготовленную идеальную деталь...Ополченец умирал. Кровь яростно хлестала из простреленной груди и аккуратного среза на месте бывших гениталий, в глазах мелькали разноцветные круги и звон в ушах...Но нет!- Это шаги!
Женщина. Молодая, здоровая, склонилась над героем, с материнской нежностью заглянула в глаза. Красивая- ее не портили даже разбитая губа и фонарь под глазом. Дохнула в лицо вчерашним перегаром, улыбнулась, подолом халата вытерла мокрый от пота лоб героя.
-;Плохо, соколик?;
И ополченец приподнял вдруг голову и твердым, звенящим от напряжения голосом сказал: ;Ты передай, братве, Путину передай я до конца сражался, не лох я позорный! Шоб наши люди всегда ботали только по фене, шоб Рассеюшка крепла и прирастала новыми территориями, шоб фраера всякие не указывали как братве жить!..;- И тут же умолк, на этот яростный рывок истратив последние силы, чувствуя как в предсмертной судороге очищается кишечник.
И женщина обняла его, прижала к своей пышной груди, нежно, как ребенка. ;Ты спи, ты все что мог сделал. Герой. За нас, за меня, за моих сыночков умер. У меня ж их двое, сорванцы. И когда вырастут то станут казаками, и насиловать их будут только самые красивые кадыровцы! Родина тебя не забудет, спи, герой!
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