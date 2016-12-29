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 Убиты и уволены "задним числом": командование оккупационных войск формирует "фонд экономии", - ГУР

Между личным составом подразделений противника, которые выполняют задания на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск растет напряжение из-за увольнения "задним числом" военнослужащих, погибших во время ведения боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

"Растет напряженность в отношениях между личным составом подразделений противника, которые выполняют задания на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск из-за увольнения "задним числом" военнослужащих, погибших во время ведения боевых действий. При этом, личный состав противника классифицируется как получивший увечье в бытовых условиях.

За счет этого командование противника избегает выплат денежных компенсаций и формирует "фонд экономии" для собственного обогащения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобили путинского "гумконвоя" вывезли из моргов Горловки и Макеевки на территорию России около 40 тел убитых на Донбассе военнослужащих ВС РФ, - ГУР Минобороны

Так, по данным ГУР, 26 декабря с.г. личный состав одного из подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ отказался от выполнения заданий на передовых позициях. С целью принуждения к несению службы заместителем командира батальона была применена физическая сила в отношении военнослужащих этого подразделения.




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рюсня зарабатывает на мыжыбратьях из дамбаса кормящего.
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УВОЛЕНЫ К ЕБ...М!!!
ВСУ - Спонсор сепарской экономии))
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RoksolanaToday&Крым ‏@KrimRt 58 мин.58 минут назад
Идеальное фото Концентрат маразма Посмотрите,как все это дико контрастирует с древней крепостью Кабаев,крестный ход... насколько это не наше


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А это что?Будут очередные "переговоры" в Минске?Наши будут передавать опыт обмана кацапам.С утра прозвучало что наши ВСУ понесли потери,в множественном числе, а после официальный источник сказал что погиб только один Воин.Значит если и погибло больше,недай Бог,то родствнники получат от государства,пишу намеренно с маленькой буквы,фигу,мол померли от нежданного порываа ветра.
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исповедь боевой канистры: не усики, а пропуск в трусики - из бл...ди в ополченки...
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какие еще выплаты ? они же борцы за рюський мир . а настоящий патриот Расеи должен быть бедным и голодным
ПыСы : и по возможности мертвым
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а они вис равно улыбаются. нисматря ни на што
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Молодой ополченец умирал. Умирал стойко, как настоящий россиянин. Даже когда осколком, угодившим точно в пах ему начисто срезало все отличия от ополченки, он не выпустил из рук автомат, а только патриотично прошептал: ;За Путина, за ДНР!;.
Бой только закончился, солнце нежным июльским теплом ласкало перезревшие колосья пшеницы. Даже не верилось что только что рвались снаряды и свистели пули, а грохот автомата глушил даже биение сердца. Ополченец умирал. Где-то в соседней области ребятишки дружной стайкой выдвигались на пруд купаться, врач, уставший от дежурства неспешно пил свой бокал пива в уютной палатке, слесарь яростно дул на ушибленный палец, краем глаза гордо глядя на только изготовленную идеальную деталь...Ополченец умирал. Кровь яростно хлестала из простреленной груди и аккуратного среза на месте бывших гениталий, в глазах мелькали разноцветные круги и звон в ушах...Но нет!- Это шаги!
Женщина. Молодая, здоровая, склонилась над героем, с материнской нежностью заглянула в глаза. Красивая- ее не портили даже разбитая губа и фонарь под глазом. Дохнула в лицо вчерашним перегаром, улыбнулась, подолом халата вытерла мокрый от пота лоб героя.
-;Плохо, соколик?;
И ополченец приподнял вдруг голову и твердым, звенящим от напряжения голосом сказал: ;Ты передай, братве, Путину передай я до конца сражался, не лох я позорный! Шоб наши люди всегда ботали только по фене, шоб Рассеюшка крепла и прирастала новыми территориями, шоб фраера всякие не указывали как братве жить!..;- И тут же умолк, на этот яростный рывок истратив последние силы, чувствуя как в предсмертной судороге очищается кишечник.
И женщина обняла его, прижала к своей пышной груди, нежно, как ребенка. ;Ты спи, ты все что мог сделал. Герой. За нас, за меня, за моих сыночков умер. У меня ж их двое, сорванцы. И когда вырастут то станут казаками, и насиловать их будут только самые красивые кадыровцы! Родина тебя не забудет, спи, герой!
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Эта блядь довольно крови попортила украинцам и выблевала на свет божий ублюдка.
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