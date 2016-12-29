EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  1697  31
Все про:газ (8564) газопровод (537) субсидия (262) экономия (88) Коболев (167) монетизация (1)

 Нынешняя система субсидирования не дает экономических стимулов для экономии газа населением, - Коболев

Монетизация субсидий, которые получает население Украины от государства на покрытие расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, позволит запустить рынок газа для населения, в результате чего потребители смогут выбирать для себя поставщика газа.

Об этом на встрече с журналистами 28 декабря заявил глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Также читайте: До окончания отопительного сезона субсидии пересматриваться не будут, - Рева

"Ключом для запуска рынка газа для населения является модернизация системы субсидий", - сказал Коболев, добавив, что он поддерживает вариант монетизации субсидий.

По его словам, нынешняя система субсидирования не дает экономических стимулов для экономии газа получателями субсидий.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинский кризисный медиа-центр разработал советы, как сэкономить на энергоресурсах зимой. ИНФОГРАФИКА

"Чтобы правильно работал рынок, нужно, чтобы у субсидиантов были стимулы экономить… Они будут больше экономить, мы будем меньше импортировать, и это будет снижать цену", - отметил глава "Нафтогаза".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не прошло и трех лет, когда об этом начали говорить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фантом 2, если на заборе написано "Хер" это совсем не значит, что он там есть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну да..официальная статистика-это забор,с надписью "хер" )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
это жирная морда в очках по фамилии Кислов а не официальная статистика
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я за прошлую зиму сэкономил определённое количество газа, думал, что использую его в этом отопительном сезоне. А не тут то было- всё сэкономленное решением кабмина анулировали. Так какой же смысл экономить было, мёрзнуть, если и тут обман со стороны государства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот из-за таких как Вы, извините "чудаков", и Вам подобных, пострадали тысячи сограждан.Вы экономили, а наша влада посмотрела и решила - раз экономите, значит вам столько не надо, и урезало нормы расхода газа с 7 до 5 куб. за м.кв.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та ясен перец,в прошлом году люди экономили кто дурной был,так у них все сэкономленное отобрали молча и урезали в этом году норму потребления,а кто не экономил,догадываясь,шо как обычно нахрокают,тот форточки открывал и открывает,сами же гниды такие условия создаете
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Очень даже есть стимул. 50кв домик дубовый, обтянутый кирпичем, пенопластом, пластиковые окна, под стяжкой пенопласт. Хожу в кофте, не в шортах, ни разу, еле влез в субсидию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пусть начнут с себя. А то этот красавец себе недавно бронированный мерседес заказал за 5 лимонов:

http://rian.com.ua/politics/20160801/1014045060.html

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якщо недра належать всім громодянам України то необхідно вирахувати та скласти таблицю скільки держава може виділяти безкоштовно газа, вугіля, нафти, ліса, та інше на кожного громодянина України це все скласти визначити ринкову стоїмость та ці кошти щомісячно виплачувати кожному громодянину а все остальна він доплачує із свеї кишені
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Яким громадянам? Тим що жили раніше, нині, чи тим що через 100 років будуть?
Хочеш сжерти все і нічогло дітям не лишити?
Безкоштовно це як? Бери собі вугіль на глибині один километр, хто тобі не деє?
Можеш нафти сьорбнути!
 показать весь комментарий
Ответить
 
не пизди Кобелев
как раз даёт
я первый раз в жизни собираюсь встречать новый год
и не собираюсь платить за газ

выбрать поставщика газа (с) пидоры блять
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"потребители смогут выбирать для себя поставщика газа"
Він шо, з дуба рухнув? Як я зможу обирати собі поставщика газу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
хз. Я взагалі не уявляю як можна обирати коли одна розводка від однієї загальної труби.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оплачиваю газ без субсидии.Скоро стану бомжём.Суки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Давно пора монетизировать..пусть даже не наличными а спец.платежной картой..по которой на сэкономненные средства можно будет расчитаться в маг.стройматериалов для энэргосбережения жилья
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все, кто говорил об ущербности и тупости существующей системы субсидий еще при ее введении, были записаны во "врагов Украины".
А теперь, смотри-ка, она таки действительно ущербна и тупа. И методички "во славу розенко и яценюка" нужно выбрасывать в мусорник и срочно придумывать новые...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это же сколько надо мозгов иметь, чтобы до этого наконец-то додуматься!!! Конечно, никакой экономии. Обязательный платеж платят и палят газ, аж от жары голову сносит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
я ворог держави олігархів, тому з шкіри вилізу, а субсидію не оформлю. Як згадаю, що бойко власник волиньгазу, рука сама до сокири тягнеться ( поки що дров нарубати))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
нда...а вот интересно, у долбодятлов хватит духу признать, что юлькасукаворовка таки права была....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
авиакатастрофа Антитеррористическая операция армия военнослужащие Гройсман Донбасс Донецкая область Кабмин Киев Корчак крушение Луценко МАФы Минобороны Нацполиция Нацсовет_ТРВ ОБСЕ обстрел опрос Порошенко прокуратура расследование Рева Россия Савченко самолет санкции СБУ суд США
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти