 Нынешняя система субсидирования не дает экономических стимулов для экономии газа населением, - Коболев

Об этом на встрече с журналистами 28 декабря заявил глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Ключом для запуска рынка газа для населения является модернизация системы субсидий", - сказал Коболев, добавив, что он поддерживает вариант монетизации субсидий.
По его словам, нынешняя система субсидирования не дает экономических стимулов для экономии газа получателями субсидий.
"Чтобы правильно работал рынок, нужно, чтобы у субсидиантов были стимулы экономить… Они будут больше экономить, мы будем меньше импортировать, и это будет снижать цену", - отметил глава "Нафтогаза".
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http://rian.com.ua/politics/20160801/1014045060.html
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Хочеш сжерти все і нічогло дітям не лишити?
Безкоштовно це як? Бери собі вугіль на глибині один километр, хто тобі не деє?
Можеш нафти сьорбнути!
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как раз даёт
я первый раз в жизни собираюсь встречать новый год
и не собираюсь платить за газ
выбрать поставщика газа (с) пидоры блять
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Він шо, з дуба рухнув? Як я зможу обирати собі поставщика газу?
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А теперь, смотри-ка, она таки действительно ущербна и тупа. И методички "во славу розенко и яценюка" нужно выбрасывать в мусорник и срочно придумывать новые...
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