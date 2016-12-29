 Украине надо учиться у Израиля, как правильно защищать свои государственные интересы, - Тетерук

Такое мнение в "Вечернем прайме" на "112 Украина" высказал нардеп (НФ) Андрей Тетерук, передает Цензор.НЕТ.
"Нам надо учиться у Израиля, как правильно защищать свои государственные интересы. Они очень болезненно отнеслись к этому голосованию, хотя если брать прошлые годы, то позиция Украины была такой же и другой быть не может. Потому что мы можем действовать исключительно правовым способом. Не было правильно разъяснено, и это сейчас очень болезненно воспринимается населением, то, что якобы Украина поступила неправильно. Хотя иначе, исходя из правовой позиции, поступить не могла", - пояснил депутат.
Тетерук добавил, что Украине следует беречь и усиливать свои государственные интересы. "Только после этого учитывать все другие", - добавил он.
Напомним, ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений в Палестине. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который должен был прибыть в Израиль на этой неделе.
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http://obozrevatel.com/politics/50231-kommentarij-moral-voennogo-vremeni.htm
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А от другу падлюку треба на дрібні шматочки.
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ФСБешний кривавий україножер, молдавський жид вальцман - порошвондер захищає своїми податками московських антропофагів
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marksuper Сегодня, 05:28 2974
Политика, Общество
Впереди тяжелейший год. И я впервые по-настоящему переживаю за страну. Знаю - всем хочется хороших новостей. Но я три года пишу о войне и политике. Так вот мягких позитивных сценариев не осталось… Такое пишет сегодня в своем Фейсбуке известный журналист и общественный деятель Петр Шуклинов.
Правда в том, что мы на финишной прямой и впереди развязка. Приземление будет жестким. В 2017-м Украина будет в геополитическом одиночестве сдавать экзамен на состоятельность и государственность. А Москва - крыса, зажатая в углу - сделает самый опасный бросок на Киев.
К сожалению, мужества солдат, оружия и танков уже не хватит для того, чтобы победить на этом уровне.
Теперь надо победить воровство и бюрократию. Это другая игра. Это самое тяжелое испытание. И так вышло, что победа и поражение в ней во многом зависят от одного человека.
Я хочу обратиться к Петру Порошенко, который в новогоднем обращении будет говорить об успехах. Обратиться не как журналист, а как гражданин и один из представителей гражданского общества.
Г-н президент, общество ждет вашего личного раскаяния. За Кононенко. За Березенко. За договорняки и коррупцию вашего окружения. За Медведчука. За сбежавших и ненаказанных. За старые и новые схемы воровства. За распил предприятий. За пустые обещания. У вас больше нет времени обещать. Стране нужны поступки.
Чтобы пережить 2017-й год и состояться как государство, нам необходима внутренняя стабильность. Но вы не делаете ничего, чтобы это случилось.
Вы только усиливаете напряжение. Вы давите малый бизнес, но не хотите раздавить бюджетных паразитов из своего окружения.
Да, когда за вас голосовали, никто не ждал от олигарха, что он изменится. Но теперь вы обязаны это сделать. Это больше не вопрос вас лично. 2017-й год - это вопрос всей страны.
Гражданское общество сильно тем, что мы ищем ответы, а не бросаемся обвинениями. Выбираем сложные пути, когда остальные вешают ярлыки. Но в ваших действиях и действиях вашей команды внутри страны все сложнее искать логику.
Когда-то я сказал вам при встрече: уберите Кононенко. Порвите с ним все связи, посадите его в тюрьму.
Вы говорили, что приструнили окружение и его аппетиты. Но это тоже оказались лишь слова. И вот мы пришли к тому, что единственное, что сегодня спасает страну от последней революции - война, а не ваша работа.
Люди устали от лжи и обещаний. В 2017-м году вы должны измениться, если искренне желаете украинцам добра. И я бы мог призвать вас уйти с поста президента, но кто тогда придет после.
До пропасти - один шаг, но речь уже не о вас, а о стране. Мы все что-то потеряли. И еще потеряем много.
А что потеряли вы? Начинайте действовать. Начинайте со своего окружения. Истребите коррупцию и договорняки и вы войдете в историю.
Не сделаете этого - погубите и себя, и страну.
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Потихоньку прозреваем - КОМУ выгодна война и КТО поэтому не соблюдает и не будет соблюдать Минские соглашения?
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вальцман - порошенко, за всі твої та твоїх холуїв - вальцманоїдів злочини перед Україною. За провадження тобою геноциду та етноциду українців, ви маєте бути знищені і горіти вам у пеклі, суки!
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Об этом в интервью "Обозревателю" заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.
"Мы избежали повторной ратификации всеми странами-членами и внесения каких-либо изменений в текст соглашения. Решение Европейского Совета от 15 декабря 2016 спасает соглашение, не меняет его содержания, а все "оговорки" касаются на самом деле надуманных ситуаций, которых ассоциация и так не предусматривает", - отметил Елисеев.
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По его словам, приложение к соглашению не лишает Украину шансов на членство в ЕС.
"Во-первых, приложение касается текста соглашения, где четко прописано, что оно не предрешает отношения между Украиной и ЕС. Во-вторых, в этом вопросе следует ориентироваться на статью 49 Лиссабонского договора, которая определяет критерии и процедуру подачи заявки на членство", - подытожил замглавы АП.
Как сообщал "Обозреватель", в Верховной Раде раскрыли детали "голландского" компромисса по ассоциации для Украины.
http://obozrevatel.com/politics/75196-kompromiss-s-niderlandami-v-ap-obyasnili-chego-lishilas-ukraina.htm
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или боялся внезапного нападения
или просто раны присохли
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защищает Израиль свои интересы.
ВСЕ воры ( типа премьера Звягльского, укравшего $300 000 000 млн .
и бандиты (типа убившего певца Талькова) бежали с награбленными
миллионами и земля обетованная их принимала без от дачи. типа : НЕТ закона об экстарадиции преступников .
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И в Украине абсолютно тоже самое - евреи защищают интересы евреев.
Що вам не до вподоби???
Если уж совсем цинично...
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в Украине абсолютно тоже самое -
евреи
защищают интересы евреев.
А Украинских Граждан кто защитит? Не этот ли Розенберг?
Сбежваший в Израиль министр топлива и энергетики Эдуард Ставицкий подтвердил, что у него есть израильский паспорт на имя Натана Розенберга. Источник: http://censor.net.ua/p387518
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украина сделала примерно то же...а если поток долларов украину будет как в израиль(пропорционально территории и населению,естесттвенно)-то и они придут учиться у нас...
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Заканчивается 2016 год, подходит к концу третий год пребывания крымчан в «родной гавани», а обещанное российское благополучие так и не наступило. Оккупационные «власти» не в силах полностью обеспечить крымчан всем необходимым. Главный «присоединитель» даже не может дать вразумительные ответы на жизненно важные вопросы крымчан. Советует ждать и терпеть, авось все срастется. По всей вероятности, у него вся надежда на Трампа.
Своевременное и качественное медобслуживание в «российском» Крыму по-прежнему недоступно, а лекарства дорогие и некачественные. Несмотря на ввод в эксплуатацию 1000500 ниток «энергомоста» и заверения «властей» в бесперебойной подаче электричества бытовым потребителям - электроэнергия исчезает, особенно в холодное время года. Чтобы на Новый год в Крыму был свет - надо закрыть промышленные предприятия, отключить уличное освещение и рекламу, а крымчан попросить отапливаться дровами и углём и не пользоваться электроприборами. Крупнейшие промышленные предприятия оказались на грани остановки из-за дефицита газа. Опустошаются неприкосновенные, создаваемые десятилетиями, запасы пресных подземных вод, засоляются почвы. В Восточном Крыму сложилась критическая ситуация с водоснабжением - в 23 населенных пунктах жители зависят от подвоза воды, а 15 - получают воду по графику. Из-за добычи подземных вод массово гибнут деревья, высыхают целые рощи - снижается уровень грунтовых вод. Большинство дорог стали хуже, чем до оккупации. За все это время россия даже не смогла полностью отремонтировать Керченскую трассу - главную артерию полуострова. Те участки, которые оккупанты отремонтировали , очень часто разрушаются.
Денег у крымчан все меньше, а цены все выше. Если сразу после оккупации кремль задобрил местное население большими зарплатами и пенсиями (госслужащие, врачи, учителя, судьи, прокуроры и силовики получали по 40-100 тысяч рублей зарплаты), то сейчас всех (кроме силовиков, военных, судей и прокуроров) посадили на голодный паек. Это голый оклад и мифические стимулирующие. Поэтому сейчас, в большинстве своем, люди за свою работу получают до 15 000 рублей. Но найти работу с такой зарплатой - непросто. Кстати, после утверждения новых тарифов на электроэнергию, платежи некоторых севастопольцев за свет вырастут до 15000 руб. Многие продукты подорожали до московского уровня и стали хуже по качеству, а по украинским меркам - несъедобны. О снижении уровня жизни красноречиво свидетельствует случай в Алуште. В этом приморском городе совершен налет на пункт обогрева бомжей.Бездомных ограбили - отобрали макароны и крупы. На полуострове люди стали агрессивнее и злее. Фанат рф Зубков говорит, что в нынешних российских условиях стало невозможно вести бизнес и сравнивает Крым с концлагерем. После новогодних праздников «власти» приступят к сносу недвижимости на побережье. Под ковш попадают семиэтажные отели с магазинами и кафе.
Не легчает и «родной гавани» после возвращения «сакрального полуострова». США в очередной раз расширили санкции против России из-за продолжающейся агрессии в отношении Украины и оккупации Крыма. 22 декабря сформирован трибунал, который в начале 2017 года начнет рассмотрение иска Украины против России по Конвенции ООН по морскому праву. Украина готова доказать, что рф грубо нарушает ее суверенные права на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к оккупированному Крыму морских зонах. Недавно принятая резолюция Генассамблеи ООН и решение суда Амстердама по «скифскому золоту» ухудшили и без того шаткое положение россии по крымскому вопросу. Зафиксированные в Резолюции нарушения прав человека уже сейчас вынудили россию предоставить доступ на оккупированный полуостров украинскому омбудсмену. Беспрецедентно объемный пакет антироссийских санкций и игнор путина со стороны мировых лидеров говорит о том, что оккупация украинского полуострова обходится кремлю слишком дорого. Не приносят желаемого результата и огромные материальные ресурсы, вкладываемые путиным в коррумпирование чиновников международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ и Совет Европы. Снять вопрос Крыма с международной повестки дня невозможно. Союзники Украины увеличивают санкционное давление на россию, делая оккупацию Крыма неимоверно дорогой и бессмысленной (за такие деньги россияне смогут насыпать себе пару таких полуостровов где-то под Новороссийском).
Антироссийские санкции, которые с самого начала называли слабыми, с каждым днем оккупации дают все более ощутимый эффект. Тот факт, что кремль пытается любыми способами добиться снятия этих «бесполезных» ограничительных мер Запада доказывает - цена «сакрального» полуострова для россии становится неподъемной.
Напомню, украинский Крым был оккупирован российской федерацией в феврале-марте 2014 года на основании результатов так называемого «референдума», проведенного после захвата госучреждений вооруженными российскими военными без опознавательных знаков.
КРЫМский УКР @Crimea_Ukr
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РАКЕТОНОСИТЕЛИ У НАС ЕСТЬ ??
- ЕСТЬ...
А ТЕПЕРЬ ПРОСТО НАДО ЯДРЁННУЮ БОМБОЧКУ ВОСПРОИЗВЕСТИ, ЧТО ТОЖЕ НЕ ПРОБЛЕМА ПРИ НАЛИЧИИ УРАНОВЫХ РУДНИКОВ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКА.
И БУДУТ ВСЕ СЧИТАТЬСЯ С УКРАИНОЙ, КАК РАНЬШЕ СЧИТАЛИСЬ..
И НАСРАТЬ БУДЕТ НА МАРАЗМАТИКА ТРАМПА И ПЕДОФИЛА путина
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Єдине, що за всю каденцію він зробив корисного, це пальнув бютоїдну шльондру пляшкою по голові. Але у москалів такі забавки.
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