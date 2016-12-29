EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  4452  19
Материалы по теме:
Все про:армия (7173) Минобороны (4499) оборона (794) смерть (4279) боевые действия (908) потери (699)

 Один украинский воин погиб в результате вчерашнего боя в районе Крутой Балки, - Минобороны

Вчера, около 15.00, в районе населенного пункта Крутая Балка, на Донецком направлении, произошло боевое столкновение между одним из подразделений сил антитеррористической операции и боевиками российско-террористических войск, в результате которого один украинский воин погиб.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Бой длился около тридцати минут, благодаря слаженным действиям подразделений сил АТО, враг вынужден был отступить. В результате боя погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Идет бой постоянный. Арта работает без остановки. Есть раненые", - бойцы ВСУ о ситуации на светлодарской дуге. ВИДЕО

Напомним, ранее спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин сообщил, что ВСУ понесли потери в результате боя в районе Крутой Балки, не уточнив при этом их количество.

Как сообщалось, за минувшие сутки враг 50 раз обстреливал украинские позиции в зоне проведения АТО.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пока вы не в окопе, а на диване, то только так и будет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дівчина, яка втратила свого коханого чоловіка у бою з путінськими псами, взяла до рук зброю, заради чоловіка, та кожного з Вас.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У каждого есть свои причины, за которые он воюет против российско-фашистских оккупантов!


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NkVNjd6Flfg

Российский фашик объясняет мегаватную теорию почему надо убивать украинцев. Если вкратце иначе недоимперия рухнет и сгниет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дякуємо за відвагу,за самопожертву...і пробачте нас....
Нехай вічною буде ваша світла пам"ять та слава.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вічна пам'ять Вам, наш Герою! Співучття родині і побратимам. Дякуємо за наш захист і оплакуємо всією Україною.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
авиакатастрофа Антитеррористическая операция армия военнослужащие Гройсман Донбасс Донецкая область Кабмин Киев Корчак крушение Луценко МАФы Минобороны Нацполиция Нацсовет_ТРВ ОБСЕ обстрел опрос Порошенко прокуратура расследование Рева Россия Савченко самолет санкции СБУ суд США
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти