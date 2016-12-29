 Один украинский воин погиб в результате вчерашнего боя в районе Крутой Балки, - Минобороны

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
"Бой длился около тридцати минут, благодаря слаженным действиям подразделений сил АТО, враг вынужден был отступить. В результате боя погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин сообщил, что ВСУ понесли потери в результате боя в районе Крутой Балки, не уточнив при этом их количество.
Как сообщалось, за минувшие сутки враг 50 раз обстреливал украинские позиции в зоне проведения АТО.
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Российский фашик объясняет мегаватную теорию почему надо убивать украинцев. Если вкратце иначе недоимперия рухнет и сгниет
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Нехай вічною буде ваша світла пам"ять та слава.
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