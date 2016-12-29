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Все про:уголовная ответственность (362) уголовное дело (2171) военнослужащие (3031) Военная прокуратура (387)

 В течение 2016 года в суды направлены 757 уголовных дел в отношении уклонившихся от службы военнослужащих, - Военная прокуратура

В течение 2016 органами военной прокуратуры Центрального региона Украины утверждены и направлены в суд для рассмотрения по существу 757 обвинительных актов по уголовным производствам в отношении военнослужащих, уклонившихся от военной службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

По данным ведомства, лля осуществления специального судебного разбирательства в порядке главы 24-1 УПК Украины, в суд направлены 43 обвинительных акта по фактам дезертирства и государственной измены по 44 военнослужащим, не вернувшихся из АР Крым на материковую часть Украины для дальнейшего несения военной службы. Судебное разбирательство этих производств продолжается.

Также сообщается, что по указанной категории преступлений, военной прокуратурой направлено 6 обвинительных актов в отношении сотрудников СБУ, 34 обвинительных акта в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 1 обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины, 2 обвинительных акта в отношении офицеров Главного управления разведки Минобороны Украины.

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"В этом году, 4 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым и находились в розыске, задержаны правоохранительными органами на территории Украины. Военной прокуратурой утверждены и направлены в суд по ним обвинительные акты.

В двух уголовных производствах приняты обвинительные приговоры. В отношении одного человека, осужденного по ч. 1 ст. 408 УК Украины (дезертирство) назначено наказание в виде штрафа в размере 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 4250 гривен (женщина добровольно прибыла в военную прокуратуру и заявила о себе, было заключено соглашение о признании вины). Еще одного человека, который был осужден по ч. 1 ст. 408 УК Украины (дезертирство) к 2 годам лишения свободы с освобождением от отбывания основного наказания на основании ст. 75 УК Украины сроком на 1 год (с учетом признания вины, содержание малолетнего ребенка, отсутствие причиненного ущерба).

Что касается других двух человек, обвиняемых по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 408 УК Украины, продолжается судебное разбирательство", - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что сейчас органы военной прокуратуры Центрального региона Украины продолжают принимать меры по обеспечению привлечения к уголовной ответственности лиц, предавших украинский народ и перешли на сторону военного агрессора.

"После сбора достаточных доказательств, военной прокуратурой будут направлены обвинительные акты в суд и обеспечено поддержание публичного обвинения", - добавили в ведомстве.
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Уровень умственного развития народонаселения РФ находится в 16 веке Посему, процесс формирования границ на этой территории еще не закончился.
https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
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