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Все про:Артеменко (17) лицензия (101) Нацсовет_ТРВ (279) ТВ (1990) 1+1 (40) Приватбанк (112)

 "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии: на его выдачу нужно до 30 дней, - глава Нацсовета по ТВ Артеменко

Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко удивлен заявлением телеканала "1+1" о том, что его пытаются лишить лицензии.

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко в комментарии "Детектор медиа" напомнил норму закона о том, что продленная лицензия выдается не ранее последнего дня срока действия старой лицензии, передает Цензор.НЕТ.

"15 декабря Национальный совет переоформил и продлил лицензию "1 + 1". За это решение проголосовали все члены Нацсовета. Рассмотрение заявки канала длилось 6 месяцев из-за многочисленных недостатков со стороны лицензиата, которые представители лицензиата исправляли вместе с сотрудниками нашего аппарата. Мы приняли решение, как только были исправлены все недостатки", - напомнил господин Артеменко.

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Далее, напомнил он, состоялась национализация "Приватбанка". В связи с этим Нацсовет спросил у канала "1 + 1" обновленные данные о конечных бенефициарах. Сначала устно, а вчера, 28 декабря, заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук прислала "1 + 1" официальный запрос по бенефициарам.

"Между тем "1 + 1" от нас требовал срочно выдать им бланк лицензии. Мы им отвечали, что не имеем права выдавать ее до завершения срока действия лицензии - то есть не раньше 29 декабря. Интересно, что в законе не указан конечный срок выдачи бланка продленной лицензии. С нашей общей практики мы выдаем бланк продленной лицензии в течение до 30 дней с момента уплаты лицензионного сбора, как в случае с выдачей новых лицензий", - пояснил юридическую позицию председатель Нацсовета.

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По словам господина Артеменко, Нацсовет не выставлял "1 + 1" счет на оплату лицензионного сбора, поскольку запросил обновленные данные для лицензии. "Они сами оплатили лицензионный сбор 23 декабря без выставления счета, даже переплатили вдвое. Мы им будем возвращать половину суммы", - сообщил председатель Нацсовета.

Поскольку лицензионный сбор уплачен 23 декабря, Нацсовет считает, что время на выдачу бланка продленной лицензии до 23 января. "Почему они так спешат - я не знаю. Возможно, это как-то связано с "Приватбанком"", - предположил господин Артеменко.

Председатель Нацсовета подчеркнул, что "1 + 1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, ведь уже принято решение Нацсовета о продлении срока действия лицензии.

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Напомним, сегодня появилось обращение коллектива "1+1" о том, что "1+1" пытаются лишить лицензии.
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1 плюс 1 запросто могут закрыть,интер не закроют никогда,рыги промосковские фирташи порошенки бойко не позволят
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Путин туп. Будущего у его детей и внуков нет. Их всех найдут и вычистят. От дочек до детей Кабаевой.
https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
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да уж, беглый хряк сейчас в реальном акуе по несостоявшимся возможностям(((
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Интер, при всем своем говноизлиянии чувствует себя отлично.
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Если вопросов нет, зачем тянуть до 23 января?
А затем, что 31 декабря закончится лицензия, а 3 января прокурорский дядя вызовет в прокуратуру и будет шить дело за работу без лицензии.
Проходили уже такое.
Плавали. Знаем.
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"Между тем "1 + 1" от нас требовал срочно выдать им бланк лицензии. Мы им отвечали, что не имеем права выдавать ее до завершения срока действия лицензии - то есть не раньше 29 декабря."

То есть кипишь плюсы обоснованно могли начинать 30 декабря.
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быдло рошэновское как усегда на страже своего барина липецкого барыги
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Может это связано с хитрожопостью дяди Пэти который назначил своих людишек в нацсовете по телевидению ? Каким боком то что Лера Гонтарева насадила у Бени прихват, к телеканалу ? Ахметова с его каналом Уркаина тоже так дрочили ?
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пойми ахметов это свой,он как и свинья враг Украины
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1. 28 декабря, заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук прислала "1 + 1" официальный запрос по бенефициарам.
2. Между тем "1 + 1" от нас требовал срочно выдать им бланк лицензии.

Беня сцыконул просто :D
Не сцы, просто отдавай потрошку долги и всё будет хорошо с твоими плюсами.
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Зрадофилы , налетай , что приуныли тварюки !
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