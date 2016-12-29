 "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии: на его выдачу нужно до 30 дней, - глава Нацсовета по ТВ Артеменко

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко в комментарии "Детектор медиа" напомнил норму закона о том, что продленная лицензия выдается не ранее последнего дня срока действия старой лицензии, передает Цензор.НЕТ.
"15 декабря Национальный совет переоформил и продлил лицензию "1 + 1". За это решение проголосовали все члены Нацсовета. Рассмотрение заявки канала длилось 6 месяцев из-за многочисленных недостатков со стороны лицензиата, которые представители лицензиата исправляли вместе с сотрудниками нашего аппарата. Мы приняли решение, как только были исправлены все недостатки", - напомнил господин Артеменко.
Далее, напомнил он, состоялась национализация "Приватбанка". В связи с этим Нацсовет спросил у канала "1 + 1" обновленные данные о конечных бенефициарах. Сначала устно, а вчера, 28 декабря, заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук прислала "1 + 1" официальный запрос по бенефициарам.
"Между тем "1 + 1" от нас требовал срочно выдать им бланк лицензии. Мы им отвечали, что не имеем права выдавать ее до завершения срока действия лицензии - то есть не раньше 29 декабря. Интересно, что в законе не указан конечный срок выдачи бланка продленной лицензии. С нашей общей практики мы выдаем бланк продленной лицензии в течение до 30 дней с момента уплаты лицензионного сбора, как в случае с выдачей новых лицензий", - пояснил юридическую позицию председатель Нацсовета.
По словам господина Артеменко, Нацсовет не выставлял "1 + 1" счет на оплату лицензионного сбора, поскольку запросил обновленные данные для лицензии. "Они сами оплатили лицензионный сбор 23 декабря без выставления счета, даже переплатили вдвое. Мы им будем возвращать половину суммы", - сообщил председатель Нацсовета.
Поскольку лицензионный сбор уплачен 23 декабря, Нацсовет считает, что время на выдачу бланка продленной лицензии до 23 января. "Почему они так спешат - я не знаю. Возможно, это как-то связано с "Приватбанком"", - предположил господин Артеменко.
Председатель Нацсовета подчеркнул, что "1 + 1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, ведь уже принято решение Нацсовета о продлении срока действия лицензии.
Напомним, сегодня появилось обращение коллектива "1+1" о том, что "1+1" пытаются лишить лицензии.
618 18
Если будем влезать в контент, то это называется наступление на свободу слова, - глава Нацсовета ТРВ Артеменко. ВИДЕО(55)
В Украине очень много СМИ, которые скрыто принадлежат приспешникам Януковича, - глава Нацсовета ТРВ Артеменко(38)
Нацсовет по ТРВ не может лишить лицензии Интера - не хватает полномочий, - глава органа Артеменко(140)
Гимн Украины будет звучать в эфире радиостанций утром и вечером(194)
«Солидарность правых сил» летом на региональных партконференциях отберет команды на выборы(2)
Глава Нацсовета Артеменко поручил МВД и МИД пересмотреть рабочие визы российских журналистов(35)
Нацсовет оштрафовал телеканал "112 Украина" на 130 тысяч гривен(156)
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А затем, что 31 декабря закончится лицензия, а 3 января прокурорский дядя вызовет в прокуратуру и будет шить дело за работу без лицензии.
Проходили уже такое.
Плавали. Знаем.
Ответить
Ответить
То есть кипишь плюсы обоснованно могли начинать 30 декабря.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
смело!
Ответить
2. Между тем "1 + 1" от нас требовал срочно выдать им бланк лицензии.
Беня сцыконул просто :D
Не сцы, просто отдавай потрошку долги и всё будет хорошо с твоими плюсами.
Ответить
Ответить