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Все про:Кабмин (9546) реестр (98) арест имущества (119) Нацагентство по возвращению активов (5)

 Кабмин намерен создать госреестр арестованных активов до декабря 2017 года

Кабинет Министров намерен создать и обеспечить ведения Единого государственного реестра активов, на которые наложен арест в уголовном производстве, в том числе разработка и внедрение соответствующего программного обеспечения в марте - декабре 2017 года.

Об этом говорится в распоряжении правительства №1015 от 14 декабря, которым утвержден план мероприятий по обеспечению осуществления полномочий Национальным агентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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Также в марте - декабре 2017 года Нацагентства по возврату активов должно обеспечить заключения договоров об обеспечении доступа в Единый реестр досудебных расследований, автоматизированных информационных и справочных систем, реестров и баз данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

Кроме того, необходимо будет провести консультации и обеспечить достижение договоренностей (в том числе путем заключения межведомственных международных договоров) о сотрудничестве в части доступа к источникам информации, находящимся в распоряжении учреждений (офисов, агентств) по розыску и управления имуществом, функционирующих в государствах-членах Европейского Союза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Средства на создание реестра арестованного имущество в бюджете-2017 не предусмотрены, - глава Нацагентсва по возвращению активов Янчук

В частности, достижения договоренностей о сотрудничестве с Инициативой по возвращению похищенных активов Всемирного банка (StAR) и Камденской межведомственной сети по вопросам возвращения активов (CARIN).
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Хочется пожелать в Новом году чтоб в Украине появился президент лидер нации,а не это шоколадно воровское чмо,у которого только мысль как украсть и не заплатить налоги
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В Конгрессе США анонсировали болезненные санкции лично для Путина.
https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
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Другу Кононенка перейшли фабрики Януковича
Вугільно-збагачувальні фабрики "Україна", "Комсомольська" і "Росія" перейшли у власність структур Віталія Кропачова.Про це йдеться у статті журналіста Дмитра Рясного на Економічній правді.Раніше ці фабрики належали структурам Олександра Януковича, сина президента-втікача.Кропачов - протеже Ігоря Кононенка, першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка.Зазначають, що в останні місяці підприємства "завалені замовленнями на збагачення вугілля від державних шахт". Суму угод називають у $15 млн. Кропачов підтвердив, що запропонував за "Червоноградську" $2 млн. Її нині контролюють народний депутат від "Опозиційного блоку" Наталія Королевська та її бізнес-партнер Олександр Ісаєв, який проживає в Москві. До шахти прив'язані два західноукраїнських держпідприємства - "Львіввугілля" та "Волиньвугілля"
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