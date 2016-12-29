 Кабмин намерен создать госреестр арестованных активов до декабря 2017 года

Об этом говорится в распоряжении правительства №1015 от 14 декабря, которым утвержден план мероприятий по обеспечению осуществления полномочий Национальным агентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Также в марте - декабре 2017 года Нацагентства по возврату активов должно обеспечить заключения договоров об обеспечении доступа в Единый реестр досудебных расследований, автоматизированных информационных и справочных систем, реестров и баз данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.
Кроме того, необходимо будет провести консультации и обеспечить достижение договоренностей (в том числе путем заключения межведомственных международных договоров) о сотрудничестве в части доступа к источникам информации, находящимся в распоряжении учреждений (офисов, агентств) по розыску и управления имуществом, функционирующих в государствах-членах Европейского Союза.
В частности, достижения договоренностей о сотрудничестве с Инициативой по возвращению похищенных активов Всемирного банка (StAR) и Камденской межведомственной сети по вопросам возвращения активов (CARIN).
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https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
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Вугільно-збагачувальні фабрики "Україна", "Комсомольська" і "Росія" перейшли у власність структур Віталія Кропачова.Про це йдеться у статті журналіста Дмитра Рясного на Економічній правді.Раніше ці фабрики належали структурам Олександра Януковича, сина президента-втікача.Кропачов - протеже Ігоря Кононенка, першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка.Зазначають, що в останні місяці підприємства "завалені замовленнями на збагачення вугілля від державних шахт". Суму угод називають у $15 млн. Кропачов підтвердив, що запропонував за "Червоноградську" $2 млн. Її нині контролюють народний депутат від "Опозиційного блоку" Наталія Королевська та її бізнес-партнер Олександр Ісаєв, який проживає в Москві. До шахти прив'язані два західноукраїнських держпідприємства - "Львіввугілля" та "Волиньвугілля"
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СМЕЛО
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