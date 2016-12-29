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Все про:Карпаты (126) погода (2290) лавина (26) ГСЧС (555)

 В Карпатах ожидается значительный уровень опасности схождения лавин, - ГСЧС

В четверг, 29 декабря, во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается III уровень лавинной опасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

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"По данным Украинского гидрометеорологического центра, 29 декабря в связи со значительным приростом снега в горах Львовской области и метелью в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Также сегодня, 29 декабря, в южных областях Украины ожидается сильный ветер. В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы будут достигать 15-20 м/с.
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То есть, в Карпаты для катания на лыжах смысла ехать нет.
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