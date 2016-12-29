 Нацсовет определил 4 радиостанции, которые будут вещать на Крым с Чонгара

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.
На Крым смогут вещать радиостанции "Украинское радио", "ТК "Атлант-СВ", "Радио Крым. Реалии", "ТРК "София".
"Это первый конкурс по вещанию на Крым со времени его оккупации. После достройки новой вышки в Чонгаре Херсонской области, расположенной в 15 км от КПВВ, можно будет начинать вещание", - сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.
По его словам, в следующем году из-за отключения аналогового телевидения у радиокомпаний будут большие шансы получить лицензию.
Исполнительный директор "Украинского радио" Анатолий Табаченко отметил, что у будущего общественного вещателя будет три новые радиочастоты, которые вскоре освоят.
Напомним, вещание украинских телеканалов в Крыму было полностью прекращено еще весной 2014 года, сразу после аннексии полуострова Россией.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заказал просчет телевизионной частоты для цифрового наземного вещания стандарта DVB-T2 из Чонгара на территорию аннексированного Россией Крыма. Соответствующее решение приняли на заседании Нацсовета 1 декабря.
2 декабря на Чонгаре заложен первый блок телерадиовышки, которая обеспечит вещание на территорию Херсонской области и Крым. Ожидается, что уже к концу декабря крымчане услышат круглосуточное вещание четырех украинских радиостанций.
928 14
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
ОБСЕ: 26 и 27 декабря в Светлодарске зафиксировано более 40 взрывов(1)
"Мы готовы противостоять российской агрессии и помогать союзникам", - министр ВВС США(37)
Боевики и местные "чиновники" "ДНР" массово вывозят свои семьи из Дебальцево, - ИС(45)
Боевики "батальона "Заря" совершили покушение на своего главаря Патрушева, приспешника Плотницкого, - Тымчук(52)
Эксперт объяснил, почему Керченский мост долго не простоит. ВИДЕО(0)
В оккупированном Крыму большое количество людей ждут возвращения украинских властей и армии, - Жадан(122)
Оккупационный суд в Крыму продлил украинскому активисту Балуху содержание в СИЗО до 5 февраля 2017 г.(8)
Ответить
Ответить
Ответить
Как в Совке - масла нет, но вышки глушилок, оснащенные отличной техникой, в каждом городе.
Ответить
Ответить
Ответить
Люди музику слухають, а на КВ довольно складно передати стерео компоненту.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить