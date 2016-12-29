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 Нацсовет определил 4 радиостанции, которые будут вещать на Крым с Чонгара

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания определил четырех победителей конкурса радиочастот, которые смогут вещать на Крым с Чонгара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Смотрите также: Вышка на Чонгаре для вещания на оккупированный Крым достигает уже 90 метров. ФОТО

На Крым смогут вещать радиостанции "Украинское радио", "ТК "Атлант-СВ", "Радио Крым. Реалии", "ТРК "София".

"Это первый конкурс по вещанию на Крым со времени его оккупации. После достройки новой вышки в Чонгаре Херсонской области, расположенной в 15 км от КПВВ, можно будет начинать вещание", - сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

По его словам, в следующем году из-за отключения аналогового телевидения у радиокомпаний будут большие шансы получить лицензию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция поможет в распространении украинского вещания на оккупированный Крым, - Костинский

Исполнительный директор "Украинского радио" Анатолий Табаченко отметил, что у будущего общественного вещателя будет три новые радиочастоты, которые вскоре освоят.

Напомним, вещание украинских телеканалов в Крыму было полностью прекращено еще весной 2014 года, сразу после аннексии полуострова Россией.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заказал просчет телевизионной частоты для цифрового наземного вещания стандарта DVB-T2 из Чонгара на территорию аннексированного Россией Крыма. Соответствующее решение приняли на заседании Нацсовета 1 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко одобрил финансирование крымскотатарского канала ATR из госбюджета

2 декабря на Чонгаре заложен первый блок телерадиовышки, которая обеспечит вещание на территорию Херсонской области и Крым. Ожидается, что уже к концу декабря крымчане услышат круглосуточное вещание четырех украинских радиостанций.
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1 плюс 1 запросто могут лишить лицезии .интер никогда.потому что свинья порошенко московский агент
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потрібно станцію FM Галичина, щоб цапоморді зуби стерли тільки від назви!
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заглушат ублюдки....
Как в Совке - масла нет, но вышки глушилок, оснащенные отличной техникой, в каждом городе.
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В КВ діапазоні не було б ніяких проблем, а то підсадили всіх на це FM.
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мммммм..... так розумію, Вам що на коротких, що на ультракоротких - все одно?
Люди музику слухають, а на КВ довольно складно передати стерео компоненту.
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на КВ слухали за часів "занавесу", а хто зараз буде реально сидіти і слухати по начах тихенько, щоб сусіди не почули? Будемо реалістами - Захід жив цікавище, от и слухали. Хто з пересечніх кримчан зараз кинеться слухати українське радіо, коли є Інет?
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Так навіщо тоді FM туди коли його всеодно слухати не будуть?
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ну, музичку-то люди послухають. А ось якісь передачі політичні, де "багато слів" - навряд.
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Якщо не будуть слухати нічого окрім музики, то навіщо взагалі затівають цю кампанію? А інформаційні передачі можна вести і на КВ, для яких не існує меж у відстані до приймача.
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А телевидение слабо? Кто это радио сейчас слушает?
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