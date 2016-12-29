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Все про:санкции (5729) хакер (494) Трамп (374) кибербезопасность (47)

 Трамп о введении санкций против РФ за кибератаки: "Нам стоит просто жить дальше. Компьютеры очень усложнили нам жизнь. Никто точно не знает, что происходит"

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что США и Россия должны "положить конец противостоянию".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил, комментируя решение американского правительства ввести новые санкции против РФ за кибератаки, передает агентство Reuters.

"Нам стоит просто жить дальше. Компьютеры очень усложнили нам жизнь. Считаю, в эпоху компьютеров никто точно не знает, что происходит", - сказал Трамп.

Трамп также прокомментировал заявление сенатора Линдси Грэма о том, что он и другие законодатели предпринимают усилия для введения Вашингтоном новых санкций против Москвы.

"У нас есть скорость, есть много других вещей, но я не уверен, что у нас есть безопасность, в которой мы нуждаемся. Я не говорил с сенаторами (о введении санкций против РФ, - ред.), но точно сделаю это в ближайшее время", - сказал Трамп.

Администрация уходящего президента США Барака Обамы в четверг планирует объявить о серии ответных мер на хакерские атаки России во время американской президентской кампании, целью которых была помощь избранному президенту страны Дональду Трампу и другим кандидатам от республиканцев в их противостоянии с демократами, сообщили Reuters два американских чиновника, говоривших на условиях анонимности.

Читайте также: Обама 29 декабря объявит новые санкции против Росcии за хакерские aтаки, - CNN

По их словам, одно из принятых решений направлено на то, чтобы принятые меры были ответом на конкретные хакерские атаки и не привели к масштабному киберконфликту, рискующему выйти из-под контроля.

В качестве одного из примеров была приведены невозможность вмешательства в сферу российских интернет-сообщений.

ФБР, ЦРУ и администрация директора Национальной разведки пришли к выводу, что за взломом ресурсов Демократической партии и связанных с ней организаций и лиц в преддверии выборов президента стоит именно Россия, рассчитывавшая утечкой полученной информации оказать поддержку кандидату от республиканцев Дональду Трампу, в итоге одержавшему победу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будут приняты санкции, которые больно ударят как по России, так и лично по Путину", - сенатор США Грэхем

Кремль последовательно отрицает обвинения в хакерских атаках.

Ранее в интервью NPR Обама говорил, что в ответ на кибератаки со стороны России "мы должны принять меры, и мы их примем".

Представитель российского МИДа Мария Захарова в среду сказала, что Россия предпримет ответные меры в случае "новых враждебных шагов" США.
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Конечно, конечно, получил от хуйла помощь, думает, что с рук сойдет.
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когда раша-хакеры залезут в комп трампа и вскроют его делишки - он первым заорет о санкциях
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для тхир выразительные фразы рождаются только или в умных, или в глупых головах...остальные их только повторяют....
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Трампушка дедуля иди лутьше сиди на печке ,кости грей ,пусть Пентагон занимаеться !
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Эти атаки принесли Трампычу президенское кресло. Ясен хер он будет призывать не обращать на них внимания и жить дальше.
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он практически подтвердил,что он с помощью киб-атак стал президентом
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Читая его высказывания о Кацапии и Хуйле, логика подсказывает, что это именно так.
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Бля, начнуть копать за кибератаки, там столько компромата про соучастие рашки в выборах Трампа вскроется....Я бы тоже в его положении возражал. И таки да, интернет в США рискует нарваться на зарпет, пока Трамп у власти.
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Прилетели тут инопланетяне и говорят: "Отдавайте-ка нам, земляне, самое дорогое, что у вас есть!" Ну земляне и отдали им Зенит-Арену).
https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
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"Нам стоит просто жить дальше. Компьютеры очень усложнили нам жизнь. Считаю, в эпоху компьютеров никто точно не знает, что происходит", - очень хитрое заявление, которое ни о чем не говорит.
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Говорит о том, что нужно выбросить компьютеры и облегчить жизнь.
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Трамп сказал, что это усложнило им жизнь, а не выбросить. То есть ни о чем пожаловался имея аналитические службы и доклады о происходящем.
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Может быть этот советник посоветует что-нибудь дельное своему новому шефу?

Избранный президент США Дональд Трамп номинировал на должность советника Белого Дома по внутренней безопасности, кибербезопасности и борьбе с терроризмом бывшего помощника Джорджа Буша-младшего Тома Боссерта. Об этом сообщает CNN.
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Все будет зависеть от желания слышать у Трампа.
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прочитала его высказывания два раза, но так и не поняла, он за введение этих санкций или против
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Василь Иваныч, а ты за кого -- за большевиков, аль за коммунистов?
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)))

после резчайшей критики Обамы и демократ. партии, которую позволял себе Трамп во время предвыборной гонки, это заявление звучит оооочень странно.
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Обама вводит санкции, а Трамп просто продолжает жить дальше - плохой и хороший полицейские
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Никто точно не знает? Интересные у него представления о современных технологиях...
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Каменным веком отдает от вроде бы как успешного бизнесмена.
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Это говорит о том, что ему проще пользоваться счетами, чем компьютером.
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Трамп :Компьютеры очень усложнили нам жизнь. Никто точно не знает, что происходит":Пособие :Вуаля :Трамп всех переиграл . Гы!
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Но для своих избирателей он - эксперт: писец котёнку! Никогда не думал, что может быть что-то более ...духовно возвышенное, чем Б. Обама - одно падение уровня НИОКР чего стоит. Но США уже вышли на дорогу без возврата. "Чаки" Трамп будет ещё кошмарнее. Как там у советского классика: "Не надо ... - Сам не хочу!"
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Трамп,блестяще играет роль бо американське кіно,то є саме класне кіно)))))
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Нам стоит просто жить дальше и не обращать внимание на вопли из за парбрика. Компьютеры конечно усложнили нам жизнь. Считаю, никто точно не знает, когда с России снимут санкции. И снимут ли вообще", - сказал Трамп.
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"Никто точно не знает..." - почитайте мистер Трамп отчеты ФБР и ЦРУ - узнаете. Там точно сказано - гадила параша
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ТРАМПику пральна на 1000%!!
Відкриваю підприємсво з виппуску для ВАС- рахів...рахуй....бляя..
рахівниць! з дерева та кісточками(мона і брюлюки сваровски ...)!
Та нафік вам ці кампюдтерли!
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Придбаю пару МТІшних серваків...чи АНБшних... Даю $150, 2 рахівниці + 1 арифмометр "фелікс" + 1 логаріфмічну лінійку + 1 таблицю Брадіса. За все. Може на olx об'яву кинути?
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Нашо вона мені? Можна під консульство США віднести. )
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Нююююю...Скоопериююмося, напевно, ...А в МЕНЕ є ще ТАБЛИЦЯ МНОЖЕНННЯ, ВО!
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Трамп заебет хуйла своей неопределенностью..) А, пока...Сегодня новые санкции объявят козломордым москвитам..
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Всё, что пока говорит Трамп надо делить как минимум на два. Посмотрим после 20-го, когда Обама пост сдаст, а Трамп примет. На посту ответственность другая, а перед службой можно молоть всё, что попало, лишь бы взяли.
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Тута нада решать через кваквадратный трёхЧЛЕН...
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А что он должен был сказать? Что да,я липовый Президент?
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А по -моему он просто ....БАРАН в компьютерах. К слову... и навскидку...
Это два варианта решения проблемы, слева сделано человеком, справа компьютером при помощи 3-D принтера. Лихо???????
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компьютер и принтер сделаны человеком, так что второе изделие тоже сделано человеком, просто более сложными инструментами.
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самое сложное это, скорее всего , программа. её тоже человек пока пишет (хотя кто сейчас за это может поручиться!).
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Это уже идут методы словесной дедукции и цепочки философских заключений. Мне кажется Дональд не склонен к таким сложным приемам.
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компьютерный сопромат? красиво выглядит математика в аналоге, так же как и снежинки!
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Дело не в возрасте, а в возможности усваивать новую информацию, учиться и запоминать.
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путя то же в аналоге се впитывает, в распечатанном виде утром на столике )))) два сапога.
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во блин, похоже трамп будет типа нынешнего маразмата земана - президента Чехии.
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Всё правильно он сказал. Слишком сильно сегодняшняя цивилизация зависит от компьютеров. Достаточно чтобы кто-то где-то "вырубил свет", и всё остановится.
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Да что вы говорите.
Кое-что оказалось правильным и удачным - то и нужно оставить. А кое-что оказалось неудобным и неразумным.
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Я считаю, что пар спасет етот мир от гибели. Он бьіл очень удачньім. Греть котльі можна сжигая пластик. Калорийность огого!
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Реально смешно. Удачи Вам, меняйте в россии все к лучшему.
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Да, да... И от денежных знаков зависит- достаточно сжечь эти бумажки и баста! И от транспорта зависит- достаточно слить бензин и будет труба! .... :D
А давайте вернёмся в средневековье?
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Как раз моя точка зрения заключается в том что отмена бумажных денег - безусловная глупость. Если люди захотят совершить некую сделку, которую необходимо скрыть от чужих глаз, они найдут способ это сделать. А отслеживать каждую транзакцию, включая покупку упаковки жвачки - кому это надо ? И что потом делать с этой прорвой информации ?
---
"достаточно слить бензин и будет труба!" - на сегодняшний день - да, будет полный ППЦ если остановится транспорт. Максимум через три недели в городах начнётся каннибализм.
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От этого пидора ничего хорошего ждать не стоит, если янки не уберут его, то не только другим, но и самим янкам хана.
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«России не страшен никакой агрессор» - сказал Путин.
Но забыл добавить: «После того, что мы с ней сделали»
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Все помнят мультик-"Похождения кота Леопольда"? Т ак вот Трамп мне напоминает Леопольда,а эти две паскудные мыши очень похожи на Путина с Ведмедевым..
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"Доктор, я не умею сердиться!"
Американская промышленность срочно наладит выпуск озверина для своего преза (за счет республиканской партии).
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Даааа, американцы, ну и преза вам подсунули кацапы..
Розовая мечта кацапни , " слепой , глухой и немой капитан дальнег.о плаванья"
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Нюююююю...Та шотама за пррроблема-мущины считают до 21,
женщины до 20....
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Трамп - гибридный агент гибридной страны. Наверное трамп не окончательный идиот поэтому интерено: сколько ему хуйло денег отстегнул? Хотел бы посмотреть встречу трампа и жирика, это два аналогичных мерзавца, но если трампа породили штаты, то жирика породил саддам - враг США. Поэтому интересно как эти антитела продажные соприкоснулись бы в разговоре. Хотя трамп уже предал США и способен на что-угодно.
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