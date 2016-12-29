 Трамп о введении санкций против РФ за кибератаки: "Нам стоит просто жить дальше. Компьютеры очень усложнили нам жизнь. Никто точно не знает, что происходит"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил, комментируя решение американского правительства ввести новые санкции против РФ за кибератаки, передает агентство Reuters.
"Нам стоит просто жить дальше. Компьютеры очень усложнили нам жизнь. Считаю, в эпоху компьютеров никто точно не знает, что происходит", - сказал Трамп.
Трамп также прокомментировал заявление сенатора Линдси Грэма о том, что он и другие законодатели предпринимают усилия для введения Вашингтоном новых санкций против Москвы.
"У нас есть скорость, есть много других вещей, но я не уверен, что у нас есть безопасность, в которой мы нуждаемся. Я не говорил с сенаторами (о введении санкций против РФ, - ред.), но точно сделаю это в ближайшее время", - сказал Трамп.
Администрация уходящего президента США Барака Обамы в четверг планирует объявить о серии ответных мер на хакерские атаки России во время американской президентской кампании, целью которых была помощь избранному президенту страны Дональду Трампу и другим кандидатам от республиканцев в их противостоянии с демократами, сообщили Reuters два американских чиновника, говоривших на условиях анонимности.
По их словам, одно из принятых решений направлено на то, чтобы принятые меры были ответом на конкретные хакерские атаки и не привели к масштабному киберконфликту, рискующему выйти из-под контроля.
В качестве одного из примеров была приведены невозможность вмешательства в сферу российских интернет-сообщений.
ФБР, ЦРУ и администрация директора Национальной разведки пришли к выводу, что за взломом ресурсов Демократической партии и связанных с ней организаций и лиц в преддверии выборов президента стоит именно Россия, рассчитывавшая утечкой полученной информации оказать поддержку кандидату от республиканцев Дональду Трампу, в итоге одержавшему победу.
Кремль последовательно отрицает обвинения в хакерских атаках.
Ранее в интервью NPR Обама говорил, что в ответ на кибератаки со стороны России "мы должны принять меры, и мы их примем".
Представитель российского МИДа Мария Захарова в среду сказала, что Россия предпримет ответные меры в случае "новых враждебных шагов" США.
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https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
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Избранный президент США Дональд Трамп номинировал на должность советника Белого Дома по внутренней безопасности, кибербезопасности и борьбе с терроризмом бывшего помощника Джорджа Буша-младшего Тома Боссерта. Об этом сообщает CNN.
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после резчайшей критики Обамы и демократ. партии, которую позволял себе Трамп во время предвыборной гонки, это заявление звучит оооочень странно.
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Відкриваю підприємсво з виппуску для ВАС- рахів...рахуй....бляя..
рахівниць! з дерева та кісточками(мона і брюлюки сваровски ...)!
Та нафік вам ці кампюдтерли!
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Это два варианта решения проблемы, слева сделано человеком, справа компьютером при помощи 3-D принтера. Лихо???????
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Кое-что оказалось правильным и удачным - то и нужно оставить. А кое-что оказалось неудобным и неразумным.
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А давайте вернёмся в средневековье?
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"достаточно слить бензин и будет труба!" - на сегодняшний день - да, будет полный ППЦ если остановится транспорт. Максимум через три недели в городах начнётся каннибализм.
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«России не страшен никакой агрессор» - сказал Путин.
Но забыл добавить: «После того, что мы с ней сделали»
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Американская промышленность срочно наладит выпуск озверина для своего преза (за счет республиканской партии).
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Розовая мечта кацапни , " слепой , глухой и немой капитан дальнег.о плаванья"
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женщины до 20....
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