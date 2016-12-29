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Все про:Лещенко (425) нарушения (680) недвижимость (670) суд (19775)

 Суд перенес рассмотрение дела о нарушениях при покупке квартиры Лещенко на 25 января

Печерский районный суд Киева перенес на 25 января 2017 года рассмотрение дела против депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко, обвиняемого в совершении административного правонарушения при покупке квартиры в Киеве.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Перенос связан с тем, что адвокат Лещенко в четверг был вызван на допрос и не может присутствовать в суде.

Таким образом, судебное заседание в четверг, 29 декабря, не состоялось.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "В договоре прекрасно все: и сумма, и счет в Сбербанке России, и деньги все Сергея, и девушки DJ нет", - адвокат Шевчук обнародовал документы о покупке квартиры нардепом Лещенко. ДОКУМЕНТ

Напомним, ранее блогер Андрей Дзиндзя сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук " о том, что народный депутат Сергей Лещенко приобрел 200-метровую квартиру стоимостью 7,5 млн гривен на улице Ивана Франко, в центре Киева. Сергей Лещенко, в свою очередь, подтвердил, что приобрел квартиру площадью почти 200 кв.м на улице Ивана Франко, в центре Киева, отметив, что половину суммы на покупку недвижимости занял у основателя "Украинской правды" Алены Притулы, часть - его личные сбережения, а остальное - деньги любимого человека.

Позже НАПК обнаружило в действиях депутата признаки административного правонарушения при покупке им элитной квартиры в центре Киева.

Смотрите также: "Вины своей не чувствую. Сделка прозрачна. У меня шесть источников доходов", - Лещенко появился в парламенте и объяснил скандал с покупкой квартиры. ВИДЕО

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А где ж дела против коррупционера порошенко и его воровской своры
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Печерский районный суд Киева официально признал Путина "Хуйлом".
https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
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