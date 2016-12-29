 Суд перенес рассмотрение дела о нарушениях при покупке квартиры Лещенко на 25 января

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Перенос связан с тем, что адвокат Лещенко в четверг был вызван на допрос и не может присутствовать в суде.
Таким образом, судебное заседание в четверг, 29 декабря, не состоялось.
Напомним, ранее блогер Андрей Дзиндзя сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук " о том, что народный депутат Сергей Лещенко приобрел 200-метровую квартиру стоимостью 7,5 млн гривен на улице Ивана Франко, в центре Киева. Сергей Лещенко, в свою очередь, подтвердил, что приобрел квартиру площадью почти 200 кв.м на улице Ивана Франко, в центре Киева, отметив, что половину суммы на покупку недвижимости занял у основателя "Украинской правды" Алены Притулы, часть - его личные сбережения, а остальное - деньги любимого человека.
Позже НАПК обнаружило в действиях депутата признаки административного правонарушения при покупке им элитной квартиры в центре Киева.
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https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
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