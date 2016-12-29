 ФИФА готова ввести санкции против РФ за допинг в футболе

Об этом заявил глава ФИФА Джанни Инфантино в Дубае, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"Если случаи допинга были скрыты и получат подтверждение в ходе расследования, ФИФА и УЕФА примут необходимые меры и применят санкции", - сказал Инфантино.
В докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена многократно упоминается имя вице-премьера России Виталия Мутко, ранее занимавшего должность министра спорта РФ, как человека, который предположительно напрямую причастен к государственной программе поддержки допинга в российском спорте, в частности сокрытии случаев применения допинга в российском футболе. Мутко является также президентом Российского футбольного союза и членом исполкома ФИФА, в правительстве РФ он отвечает за подготовку Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Ранее на запрос DW в пресс-службе ФИФА сообщили, что Следственная палата комитета ФИФА по этике приступила к проверке второй части доклада WADA. Если доклад содержит данные о нарушении этического кодекса ФИФА и их очевидность не вызывает сомнений, то следственная палата может начать официальное расследование в отношении Мутко.
На вопрос о доверии Мутко Инфантино заметил, что тот "является членом исполкома ФИФА" и, "конечно, мы сотрудничаем". Глава ФИФА также призвал не "смешивать вместе допинговую проблему, пусть даже очень серьезную допинговую проблему, и подготовку к ЧМ-2018 по футболу", которой занимается Россия. По его словам, контроль за допингом на ЧМ в России будут производить "функционеры ФИФА совместно с аккредитованными лабораториями, скорее всего в Швейцарии".
3271 24
У России должны отобрать право на проведение всех международных соревнований из-за употребления допинга, - Жданов(63)
Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира по биатлону из-за допинг-скандала(92)
Сборная Украины не будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени из-за допинг-скандала в РФ, - глава федерации Брынзак(184)
"Что значит "забираю"? Заплати, потом забирай", - Мутко сообщил о страховке на случай переноса ЧМ-2018 из РФ(144)
Две страны объявили о бойкоте ЧМ-2017 по бобслею и скелетону в России(0)
Норвегия, Канада и США поддерживают отстранение РФ от всех международных соревнований по биатлону, - глава федерации Чехии(53)
ФИФА расследует причастность к допингу вице-премьера РФ Мутко(45)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
Ответить
Мне одна россиянка написала, что украинцы лишены чувства сострадания и сочувствия. Я для примера послала ей фотографии Майдана, просто заваленного цветами в память о погибших ребятах. В ответ тишина.
Ответить
http://show.obozrevatel.com/gossip/47651-mne-ne-prishlos-progibatsya-tina-karol-sdelala-gromkoe-zayavlenie-o-rossii.htm
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить