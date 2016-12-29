EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Спорт, За рубежом
  3271  24
Все про:Россия (64441) ФИФА (187) футбол (3024) допинг-контроль (157)

 ФИФА готова ввести санкции против РФ за допинг в футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) применит санкции, если будут доказаны случаи употребления допинга российскими футболистами, о которых говорится в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA), подготовленным под руководством Ричарда Макларена.

Об этом заявил глава ФИФА Джанни Инфантино в Дубае, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Также читайте: Российские чиновники признали существование системы допинга в РФ, - The New York Times

"Если случаи допинга были скрыты и получат подтверждение в ходе расследования, ФИФА и УЕФА примут необходимые меры и применят санкции", - сказал Инфантино.

В докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена многократно упоминается имя вице-премьера России Виталия Мутко, ранее занимавшего должность министра спорта РФ, как человека, который предположительно напрямую причастен к государственной программе поддержки допинга в российском спорте, в частности сокрытии случаев применения допинга в российском футболе. Мутко является также президентом Российского футбольного союза и членом исполкома ФИФА, в правительстве РФ он отвечает за подготовку Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У России должны отобрать право на проведение всех международных соревнований из-за употребления допинга, - Жданов

Ранее на запрос DW в пресс-службе ФИФА сообщили, что Следственная палата комитета ФИФА по этике приступила к проверке второй части доклада WADA. Если доклад содержит данные о нарушении этического кодекса ФИФА и их очевидность не вызывает сомнений, то следственная палата может начать официальное расследование в отношении Мутко.

На вопрос о доверии Мутко Инфантино заметил, что тот "является членом исполкома ФИФА" и, "конечно, мы сотрудничаем". Глава ФИФА также призвал не "смешивать вместе допинговую проблему, пусть даже очень серьезную допинговую проблему, и подготовку к ЧМ-2018 по футболу", которой занимается Россия. По его словам, контроль за допингом на ЧМ в России будут производить "функционеры ФИФА совместно с аккредитованными лабораториями, скорее всего в Швейцарии".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вот это кацапов разрывают. Не ужели весь мир начал просыпаться? ну что кацарылые доигрались....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
прикольно, это они еще и на допинге с такими достижениями
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В России,позор и память о погибших лечат - забвением.Не было такой части и не было такого самолёта.Ансамбль Александрова уволился до вылета..
https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К сожалению, я не могу пользоваться youtube на работе. Я дома посмотрю.
Мне одна россиянка написала, что украинцы лишены чувства сострадания и сочувствия. Я для примера послала ей фотографии Майдана, просто заваленного цветами в память о погибших ребятах. В ответ тишина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что, американцы уже не пиндосы? Быстро вы шкуру поменяли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как вам эта вера в Трампушку? Путину пора ревновать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, у Украины был черный хозяин, как они говорили, но теперь у них рыжий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, Россию от краха может спасти только Трамп.. на него одна надежда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не ну а вы че думали вот так прямо им скажут мы у вас ЧМ забираем потому что вы кацапы? Шаг за шагом, повод за поводом, главное что результат неизбежен!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если ФИФА у кацапов не забирает ЧМ-2018, причем за агрессию против Украины, остальное - просто пыхтение и попытки напугать козломордого дикобраза голой жопой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему ФИФА должна забирать за "агрессию", которую даже мы сами(парламент, суд) не называем агрессией, а называем АТО? Нет у нас войны с кацапами, у нас АТО, т.е. внутренний конфликт, выражаясь типо юридическим языком!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Коротше, ніхто ЧС переносити не збирається, я так розумію
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пусть побольше бабла вложат в ЧМ,а потом забрать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это первая ласточка! Дальше как с легкоатлетами Давай Медвед До Свиданья
 показать весь комментарий
Ответить
 
запинашки на допинге--это банкетное зрЭлище))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сборная РФ по футболу не будет участвовать в ЧМ2018.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиСпорт
 Облако тегов
авиакатастрофа Антитеррористическая операция армия военнослужащие Гройсман Донбасс Донецкая область Кабмин Киев Корчак крушение Крым Луценко МАФы Минобороны Нацполиция ОБСЕ обстрел опрос Порошенко прокуратура расследование Россия Савченко самолет санкции СБУ Сирия суд США
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти