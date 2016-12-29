 Глава Минфина РФ Силуанов высоко оценил шансы РФ на победу в суде с Украиной по "кредиту Януковича"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас не хочется забегать вперед. Но считаю, что у нас достаточно высокие шансы с тем, чтобы позиция РФ в этом суде была выигрышной", - отметил он.
Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. В итоге в феврале 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности с Украины. Интересы России в суде представляет международная юридическая компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, консультирующая РФ на протяжении нескольких лет. Рассмотрение иска РФ к Украине начнется в Высоком суде Лондона 17 января.
В октябре дважды планировалась встреча министра финансов РФ с украинским коллегой Александром Данилюком, однако в итоге она так и не состоялась.
"Мы будем переговариваться только после того, как поймем, что есть основания для переговоров, а именно: долг признается суверенным и условия для реструктуризации лучше, чем коммерческие", - заявлял тогда Силуанов.
В свою очередь Данилюк заявлял, что это требование России как предварительное условие для переговоров между сторонами о возможном его урегулировании, свидетельствует о неготовности российской стороны к таким переговорам. И
1488 22
Кабмин разрешил докапитализацию "Приватбанка" гривневыми облигациями(6)
"Приветствую честный и смелый поступок Ильи Пономарева", - Геращенко о свидетельстве экс-депутата Госдумы в "деле Януковича"(49)
Судебный процесс по делу о госизмене Януковича начнется в первом квартале 2017 года, - Луценко(57)
Если состоится реванш, "решения" московского суда станут основанием для массовых репрессий в Украине, - Высоцкий(362)
В Брюсселе представят доказательства политических преследований в Украине(0)
Судебное заседание по делу Януковича: защита требует отвода судьи и хочет допроса по скайпу(23)
"Там вообще Тимошенко собиралась жить", - Ющенко не видит своей вины в передаче "Межигорья" Януковичу(596)
\
Ответить
Ответить
это ж иск гос-ва Украина против гос-ва рф а не порошенко против путена
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
Ответить
Ответить
Признать все кредиты хабарями и ничего никому не платить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
==========
Вот и не будем.
Ответить
Ответить