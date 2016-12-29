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Все про:госдолг (386) долг (991) Минфин (1061) Янукович (32016) Данилюк Александр (124) Минфин РФ (50) Силуанов (43) евробонды (5)

 Глава Минфина РФ Силуанов высоко оценил шансы РФ на победу в суде с Украиной по "кредиту Януковича"

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает высокими шансы России на победу в судебном разбирательстве относительно долга Украины на $3 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сейчас не хочется забегать вперед. Но считаю, что у нас достаточно высокие шансы с тем, чтобы позиция РФ в этом суде была выигрышной", - отметил он.

Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. В итоге в феврале 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности с Украины. Интересы России в суде представляет международная юридическая компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, консультирующая РФ на протяжении нескольких лет. Рассмотрение иска РФ к Украине начнется в Высоком суде Лондона 17 января.

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В октябре дважды планировалась встреча министра финансов РФ с украинским коллегой Александром Данилюком, однако в итоге она так и не состоялась.
"Мы будем переговариваться только после того, как поймем, что есть основания для переговоров, а именно: долг признается суверенным и условия для реструктуризации лучше, чем коммерческие", - заявлял тогда Силуанов.

В свою очередь Данилюк заявлял, что это требование России как предварительное условие для переговоров между сторонами о возможном его урегулировании, свидетельствует о неготовности российской стороны к таким переговорам. И
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если укр. власти не станут за откат сливать это дело, то Украина должна его выиграть
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И даже не обязательно за откат,просто сливать так как могут всплыть факты которые повязанные с нынешней властью они все повязаны между собою.
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мне кажется для суда персоналии не так важны
это ж иск гос-ва Украина против гос-ва рф а не порошенко против путена
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Согласен и не оспариваю...но знаешь всё же эту сделку не роботы заключали... знаешь как на базаре сцепляются торговки бывает и до смерти доходит.....
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"В итоге в феврале 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности с Украины. Интересы России в суде представляет международная юридическая компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, консультирующая РФ на протяжении нескольких лет. Рассмотрение иска РФ к Украине начнется в Высоком суде Лондона 17 января", - с учетом преобладания в россии внутреннего законодательства над международным рассмотрение в суде Лондона выглядит сомнительно. Вердикт Лондонского суда может быть таким, что нужно будет подать счета и деньги, которые вывез янукович в "ручной клади". И тогда выйдет, что россия украла эти деньги.
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Показатель одобрения деятельности Путина достиг максимума. Властям на стекломой и боярышник молиться надо, а не бороться с ними.
https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
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Задрали, просто признайте это хабарем данным Януковичу, за гос.измену и конфискуйте предмет хабаря, а потом посмотрим, как европейский суд его присудит кацапам ...
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Это точно. А потом кредиты, полученные при Порошенко, тоже признать хабарем, и с кредитами Кучмы и Ющенко тоже не все чисто.
Признать все кредиты хабарями и ничего никому не платить
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Все не все, а это явно была взятка за гос.измену и отказ от евроинтеграции. Что, в принципе, не особо то и скрывалось. Надо просто дать этому юридическую оценку.
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Серж , хабаря дали через Дублинскую биржу ? Там же не наличка была поэтому рано или поздно мы проиграем это дело .
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когда взяточнику на счет деньги перечисляют, банк же не виноват...
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С нашими судами мы это будем доказывать до второго пришествия .
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Где искы Украины проти рэфии по Крыму и Донбассу: ведь педерация не рассчитается вовек !
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... а что там по газовому штрафу? ждём февраля?
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да никто и ничего русне не отдаст. Ибо это западло. сосать свиносабакам путена с причмоком.
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"Сейчас не хочется забегать вперед"
==========
Вот и не будем.
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