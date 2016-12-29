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 Экономика
  2014  71
Все про:акциз (293) алкоголь (1361) ВР (21243) Налоговый кодекс (1374) таможня (1215) теневая экономика (62) Южанина (30)

 Повышение акциза на алкоголь приведет к катастрофическому росту теневого рынка, - Южанина

Повышение ставки акцизного налога на алкогольные напитки может привести к катастрофическому росту теневого рынка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Экономической правде" сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По ее словам, ставка 20%, которая накладывается на повышение предыдущего года на 40%, играет отрицательную роль.

"Вы видели, как народные депутаты, которые лоббируют применение агрессивной акцизной политики, реагировали на мои объяснения о том, что мы не можем доить с коровы больше молока, чем она дает. "Тень" может вырасти до катастрофических размеров", - сказала Южанина.

"Но если правительство быстро отреагирует, то эти последствия можно минимизировать. Нужно проанализировать падение и быстро принять решение о снижении акцизов, если того потребует ситуация", - подытожила глава комитета.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 16,3 тыс. литров поддельного алкоголя изъято в Херсоне. ФОТОрепортаж

Напомним, 20 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, который предусматривает повышение акцизов на алкоголь и сигареты и уменьшение ренты на добычу нефти.

Документом увеличены ставки акцизного налога на алкогольные и слабоалкогольные напитки на 20%, на крепленые и игристые вина - на 12%. Ставка для натуральных вин остается без изменений.

Также, согласно законопроекту, вырастет специфическая ставка акциза на табачные изделия - на 40%.
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Сейчас и так в любой забегаловке водку с 10 литровых пластиковых бутылей наливают. знакомый в престижном ресторане в Киеве работает и то рассказывает что постоянно водку клиентам в графинчики с такой тары наливают. Рентабельность под 400 процентов.
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В Госдуме назвали карикатуру Charlie Hebdo болезненной попыткой привлечь к себе внимание.
https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
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Вже проходили за часів горбі. Почали труїтися дешевими одеколонами, різко зросла кількість нариків.
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Докатились ... Власть уже в открытую нас скотами называет. " ...мы не можем доить с коровы больше молока, чем она дает."
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Вспоминаются те ещё годы... Когда дорожали алкогольные, все переходили на домашний продукт.
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Южанина ещё не поняла, что дураков учить - только портить! Дураков необходимо просто, - нах с пляжа!!!
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Южанина - депутатша от блока панамских мародеров, которая выполняет все забаганки Кондитера и продавца труселей. И без решения ее профильного комитета маланское повышение акцизов было бы невозможно. Так что все эти ее стенания - всего лишь крокодильи слезы и игры в хорошего и плохого порохатого
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Да ладно! Вон, Горбачев повышал и ничего. В смысле ничего от СССР не осталось. Но история учит только умных. В этом плане нашим депутатам нечего заморачиваться.
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А повышение тарифов просто привело к катастрофическим неплатежам... А они все доят и доят....
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Тоже мне новость,да это понимает любой житель Украины У меня только одно объяснение данному факту - те кто поднял цены имеют ну очень нехилые откаты с теневого алкоголя
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не может быть, кто-то еще учебник по экономики читал в правительстве, а то судя по действиям образование восемь классов.
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А экономика очень простая - сахар - 15 грн., дрожжи - 3грн, с учетом воды и газа максимум 30 грн за 1литр домашнего продукта, (в магазине литр водки 140 грн)..... А если учесть врожденную сообразительность и творческий подход жителей Украины, то очень даже неплохо получается (100% не боярышник)..... Домашний самогон - чистое творчество...
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Его можно готовить в любое время года. Но лучше осенью, когда виноградное вино слито и остался жмых с дрожжами. Кристально читстый готовый продукт проверить на *зажигаемость. Добавить активированный уголь на пару дней, слить, поместить внутрь чёрносмородиновый лист и настоять, раз от раду дегустируя. ( я не любитель чачи, но готовить её была мастерица - в былые времена самогон являлся валютой).
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Куда не придешь, уже нормальной водки и не выпить. Минимум Финляндия, а в основном вискари, текилы и т.д. И эти люди боятся повышения акциза? Хреново будет если Дюти фри закроют, это да!
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Я бы даже сказал ФОРЕВА!!!!! не побоимся этого слова....
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Все повышения всегда заканчивались одним, понижением поступлений в казну. Но, нашим временщикам по-барабану перспективы, они живут одним днем-после нас хоть потоп.
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можете расслабится. Все равно цены на сигареты и спиртное будут уравнены с европейскими. Хотите вы этого или нет...
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Если такое произойдет... то я даже не могу представить себе масштабов контрабанды.
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У мадяров тоже была проблема с нашим алкоголем, а теперь никто туда уже не возит. Все решаемо.
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Хорошо. Пусть решают. Я, ранее покупал водку латвийскую "Столичную" по цене 185 гривен. А я- вовсе не дурак, насчет- бухнуть. Теперь- не покупаю. Сам гоню отменный продукт. Уже месяц как. 185 умножаем на 15= около 3000 гривен. Это тока от меня не поступило. с сигаретами- сложнее, но... думаю будет выход какой-то.
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ИМХО вопрос употребления самогона это не вопрос цены, это вопрос предпочтения. Есть гурманы, я часто вижу когда человек отдает предпочтении хорошему самогону перед виски или текилой, это нормально. А тот кто будет жрать что дешевле, аля Боярышник... а че мне за него думать?
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Это вопрос- удовольствия! Получаемого удовольствия. А оно- глобально. мало того, что ты САМ производишь качественнейший продукт, для себя. Так ещё и средний палец кое-кому показываешь.
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а я про что? У амеров/канадцев есть домашняя пивоваренная установка, но зараза 1,5 косаря стоит... Давно хотел на домашнее пиво перейти!
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Только что приехал с Каравана , двушка гривень в никуда , эти падлы подняли цены на все , хоть на пару грн но на все .
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Все что надо (основное) я уже купил заранее. Такая хрень каждый год происходит...
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Фиг его знает что такое основное , но молочку , хлебобулочные , крупы для собак , всякие вкусняшки детям как купить за месяц до НГ ?
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Хренасе , ты 15 бутылок в месяц лупишь ? Хоть в Босфор потом попадаешь ?
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Легко. На контрактах потребление- 0(ноль). Вот дома и отыгрываюсь.
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Боже збавь от " думаю будет выход какой-то"! знаем мы ваши "выход" , помню с сигаретами были проблемы так муж с папаней где-то раздобыли тюк табака
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Табак не проблема вырастить , проблема его правильно высушить .
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проблема- ОН ВОНЯЕТ!!!!! воняло все в доме, даже кот!
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Хи хи , так кто его в доме сушит , в гараже или сарае .
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Сушит??? они КУРИЛИ его, на чердаке до сих пор валяется. надо выкинуть, не дай Бог вспомнят
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Хорошая вещь от моли кстати , не питерской а обыкновенной
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Почему не дойдет , у нас его и так выращивали всегда , потом сдавали на табачные фабрики , хороший приработок селянам .
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Да??? Не знал. Блин, так жалею, что мне не пошла электронная сигарета! Вот не пошла. А то щас народ уже сам смеси свои в эту электронку загоняет. Полный инет инфы.
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Почему не пошла , я как раз думаю над этим вопросом , говорят так меньше вреда ?
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Та не знаю... У нашего капитана такая хрень просто рванула, в руке. Кости целы, но ожог- офигенный! Плюс к тому, я в инете нарвался на инфу, что рачок от неё- запросто и очень вероятно. А у меня сосед- умер. 49 лет. Ураганный отек легких. Он эту хрень покурил ровно 19 дней. Был- в полнейшем порядке мужик.
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Зарплата. Но наверное не случайно описку сделал.
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Зарплату тоже с тени выведут. Во всяком случае последние решения прямо на это указывают. Вот тогда страна и прозреет, какая у нас реальная "средняя" зарплата... И в конце концов. это же не лекарство и не средство первой необходимости..
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не выведут. многие принципиально не хотят платить налоги в Панаме
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Вы не видите общей картины. Думаю до конца 2017 такое явление как зарплата в конверте исчезнет вообще. За ней, уйдет в никуда "бесплатная" медицина, уберут большинство необоснованных льгот, разделят пенсионеров на реально работавших и нет.
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Да я уже 13 лет и не пью. Но гости, черти, водку любят...
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приведет к катастрофическому росту теневого рынка

Этого и добиваются !
Или теневые деньги идут в карманы пенсионеров ?
.
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вот только пенсов на амбразуру сигаретно-алкогольной войны кидать не надо...
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Короче, я счастлив, реально. Я купил "Домовенок-1" производство какого-то НИИ Харькова. Великолепен! 2500 гривен. Плюс 1500 за бак. И усё! Пан Гройсман продолжает шо-то там. Шо мне уже- неинтересно. Великолепный аппарат! Рекомендую всем!
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О, Господи!!! свят...свят...свят... У меня от него- иные впечатления.
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Та ладно, теневой рынок давно успешно вырос.
Правительство просто создало идеальные условия - маржа 400%
Самое противное, что преобладает китайский спирт который принимают цистернами и бодяжат с водопроводной водой.
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КАБМІН - БАЛЕТНА ТРУПА. Це ж треба бути таким "Ямою", щоб так підтанцювати українським та іноземним товстосумам. Захмарно збільшивши вартість алкоголю и одразу приняти рішення про продаж активів спиртової галузі. Гройсмана слід делегувати в Х-фактор!
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Как в том анекдоте, будем не пить меньше, а есть. А лучше всего переходить на собственный продукт. На сахар то налог не поднимается.
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