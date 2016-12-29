 Повышение акциза на алкоголь приведет к катастрофическому росту теневого рынка, - Южанина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Экономической правде" сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
По ее словам, ставка 20%, которая накладывается на повышение предыдущего года на 40%, играет отрицательную роль.
"Вы видели, как народные депутаты, которые лоббируют применение агрессивной акцизной политики, реагировали на мои объяснения о том, что мы не можем доить с коровы больше молока, чем она дает. "Тень" может вырасти до катастрофических размеров", - сказала Южанина.
"Но если правительство быстро отреагирует, то эти последствия можно минимизировать. Нужно проанализировать падение и быстро принять решение о снижении акцизов, если того потребует ситуация", - подытожила глава комитета.
Напомним, 20 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, который предусматривает повышение акцизов на алкоголь и сигареты и уменьшение ренты на добычу нефти.
Документом увеличены ставки акцизного налога на алкогольные и слабоалкогольные напитки на 20%, на крепленые и игристые вина - на 12%. Ставка для натуральных вин остается без изменений.
Также, согласно законопроекту, вырастет специфическая ставка акциза на табачные изделия - на 40%.
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https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
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Этого и добиваются !
Или теневые деньги идут в карманы пенсионеров ?
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Правительство просто создало идеальные условия - маржа 400%
Самое противное, что преобладает китайский спирт который принимают цистернами и бодяжат с водопроводной водой.
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ОДНОЗНАЧНО....Но лично мне пофиг я не пью и другим не советую!
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