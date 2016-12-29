 ОБСЕ: 26 и 27 декабря в Светлодарске зафиксировано более 40 взрывов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Вечером 26 декабря, находясь на своей передовой патрульной базе в Светлодарске (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 41 взрыв неопределенного происхождения и более 500 очередей и выстрелов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в 2-8 км к юго-востоку и югу.
Днем 27 декабря на том же месте команда СММ слышала три взрыва, оцененных как выстрелы из артиллерийских установок в 2-5 км к юго-востоку и 1-3 км к юго-западу.
Наблюдатели также слышали 25 взрывов неопределенного происхождения и более 100 очередей и выстрелов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на расстоянии от 2 до 10 км к востоку, юго-востоку, югу и юго-западу.
Вечером 26 декабря в оккупированом Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка), команда СММ слышала 30 взрывов неопределенного происхождения в 8-10 км к северо-западу.
Во второй половине дня 27 декабря, находясь в трех разных местах в Дебальцево и его окрестностях, наблюдатели слышали 11 взрывов неопределенного происхождения в 6-8 км к северу-западу.
28 декабря сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ была вынуждена на некоторое время эвакуировать свою наблюдательную базу в Светлодарске из-за близости попадания артиллерийских снарядов при обстрелах.
В ночь на 24 декабря в Донбассе был введен очередной бессрочный режим прекращения огня.
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Об этом рассказала журналистка Евгения Гончарук, которая поехала в зону АТО, сообщает NewsOboz.org со ссылкой на Громадское.
"Медики не хотят называть цифры, но говорят, что потерь гораздо больше, чем заявляют официально в штабе АТО, в Министерстве обороны, хотя они списывают это на то, что отчеты дают по эвакуации, по разным бригадами", - сказала она.
Журналистка добавила, что бои, которые продолжались с 18 по 23 декабря, одна из медиков с позывным "Муравей" сравнила с Дебальцево по потоку раненых и погибших.
"Было много осколочных ранений, разрывных травм, были открытые переломы, черепно-мозговые травмы. Довезли почти всех. Работало три бригады ASAP. Одна из бригад, с которой общалась я, сказала, что они не успели довезти только одного человека, у них один 200-й", - отметила журналист
От медиков поступила информация о том, что тяжелораненый боец ждал почти четыре часа, пока его забрали с поля боя. К этому привела нехватка рук.
http://newsoboz.org/proisshestviya/zhurnalist-realnye-poteri-na-svetlodarskoy-duge-gorazdo-29122016090500
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https://www.youtube.com/watch?v=oLrQm1hP-f8
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