 Онищенко хочет использовать скандал с "пленками" для того, чтобы сохранить свое имущество, а, возможно, и другие криминальные схемы, созданные им в Украине, - журналист

Об этом в своем блоге на пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Прошел месяц с начала самого громкого политического коррупционного скандала с участием президента Порошенко. Беглый нардеп Александр Раджабович Онищенко (Кадыров) заявил, что опубликует записи разговоров о коррупции с президентом Петром Порошенко - о подкупе политиков, о черных коррупционных схемах хищений. За этот месяц Онищенко дал множество интервью, да вот только забыл сделать самое главное - опубликовать все-таки хотя бы одну запись и дать показания Национальному антикоррупционному бюро. А без этого невозможно провести расследование уголовного дела, открытого в НАБУ. Онищенко, очевидно, не торопится кого-то разоблачать - он провел предпродажную подготовку записей, и рассчитывает их реализовать по самой выгодной цене", - отметил журналист.
"Возникает впечатление, что Онищенко не хочет насовсем портить отношения с властями, потому что рассчитывает вернуться в Украину - единственную страну в мире, где ему удалось положить себе в карман десятки миллионов долларов ничего не создавая и не работая, а просто заручившись поддержкой некоторых руководителей действующей власти, и поручив своим бухгалтерам и "обнальщикам" выводить на свои счета и счета продажных политиков прибыль государственного предприятия - на данный момент доказан ущерб в 3,5 миллиарда гривен. Онищенко есть что рассказать и без записей. Как и с кем он договаривался, чтобы выводить деньги, кому сколько заносил, кто ему давал отсрочки по выплатам налогов. Но Онищенко молчит - и очевидно, хочет использовать скандал для того, чтобы сохранить свое имущество и свои деньги, а возможно и свои другие криминальные схемы, созданные им в Украине", - подчеркнул Бутусов.
"Но несмотря на молчание Онищенко, теперь у украинской власти возникли обязательства. После выдвижения Онищенко обвинения в государственной измене, необходимы решительные меры по аресту всего имущества, всех средств беглеца. Ответить на обвинения, которые дискредитируют государство можно только тем, что все пути назад Онищенко должны быть отрезаны. Ему есть что терять в Украине. Если такие решительные меры не предпринимаются, значит вероятность "договорняка" с Онищенко - это реальность. И фактически полное признание вины президента, которого Онищенко обвиняет. А это не меньший позор, чем записи, которые мы до сих пор так и не услышали", - резюмировал он.
Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ. 29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.
1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день, Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
170 5
Материалы по теме: Дело против Онищенко
НАБУ допросило Довгого, планируем услышать Жванию, - Сытник о деле по записям Онищенко(16)
АП отрицает заключение договора с юркомпанией Аtkins Thomson для защиты интересов Украины в сфере медиа от заявлений Онищенко(48)
НАБУ завтра опросит Онищенко в режиме видеоконференции, - пресс-секретарь бюро(21)
Если Онищенко в течение 10 дней не предоставит информацию, подтверждающей его слова о коррупции в Раде, видимо, производство нужно будет закрывать, - Холодницкий(154)
СРОЧНО! Турчинов требует от Порошенко немедленно созвать военный совет(14)
Департамент юстиции США не планирует проводить встречи с беглым Онищенко(81)
Онищенко получил российский паспорт и консультируется со спецслужбами РФ, - Турчинов(106)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить