 Полиция Киева совместно с Нацгвардией перешли на усиленный режим работы: задействовано 1,5 тысячи человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник управления превентивной деятельности ГУ НП в г. Киеве Руслан Кузьменко.
"С 28 по 30 декабря нами проводятся оперативно-тактические мероприятия по предупреждению и пресечению преступлений в Киеве, на улицах Киева, железнодорожных и автовокзалах, транспортных остановках, платформах. Задействовано около 1,5 тыс. личного состава. Из них 200 - военнослужащие Нацгвардии. Также в новогодние праздники дополнительно будет выведено 500 сотрудников личного состава полиции и Нацгвардии, которые в новогоднюю ночь будут дежурить возле нашей центральной елки и в районах Киева, где еще находятся 11 елок", - отметил он.
При этом Кузьменко добавил, что за минувшие сутки правоохранители задержали около 37 человек, совершивших уголовные или административные правонарушения.
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