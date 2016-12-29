EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Общество
  122  1
Материалы по теме:
Все про:Киев (15710) Новый год (605) Нацполиция (5254) Национальная гвардия (1054)

 Полиция Киева совместно с Нацгвардией перешли на усиленный режим работы: задействовано 1,5 тысячи человек

Полиция Киева совместно с Нацгвардией начала работать в усиленном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник управления превентивной деятельности ГУ НП в г. Киеве Руслан Кузьменко.

"С 28 по 30 декабря нами проводятся оперативно-тактические мероприятия по предупреждению и пресечению преступлений в Киеве, на улицах Киева, железнодорожных и автовокзалах, транспортных остановках, платформах. Задействовано около 1,5 тыс. личного состава. Из них 200 - военнослужащие Нацгвардии. Также в новогодние праздники дополнительно будет выведено 500 сотрудников личного состава полиции и Нацгвардии, которые в новогоднюю ночь будут дежурить возле нашей центральной елки и в районах Киева, где еще находятся 11 елок", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрактовая площадь в Киеве будет закрыта для въезда транспорта до 9 января

При этом Кузьменко добавил, что за минувшие сутки правоохранители задержали около 37 человек, совершивших уголовные или административные правонарушения.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мусорам под новый год скинули минимально по 16 косарей гривасиков и выше зарплаты,и это не учитывая аванса,так что Люди делайте выводы
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 Облако тегов
авиакатастрофа Антитеррористическая операция военнослужащие Гройсман Донбасс Донецкая область задержание Кабмин Киев Корчак крушение Крым Луценко МАФы Нацполиция обстрел оккупация опрос Порошенко прокуратура расследование Россия Савченко самолет санкции СБУ Сирия суд США терроризм
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти