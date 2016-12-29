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 Крушение российского Ту-154: третий черный ящик разрушен, - источник ТАСС

Находившийся в хвостовой части самолета Ту-154 Минобороны России третий бортовой самописец найден разрушенным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

"От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении. Пленка деформирована, но подлежит частичной расшифровке. Состояние двух бортовых самописцев - речевого и параметрического - удовлетворительное, их расшифровка проводится в Москве", - сказал источник.

По его словам, расшифровка бортовых самописцев завершится в ближайшее время.

Читайте также: Потерпевший крушение самолет Ту-154 был технически исправен, - Минобороны РФ

Ранее сообщалось, что специалисты завершили первую фазу поисково-спасательной операции на месте крушения Ту-154 в Черном море.

Самолет Министерства обороны России, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Адлера в Сирию 25 декабря в 5.20 мск и потерпел крушение в акватории Черного моря на седьмой минуте полета.
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Садальский о крушении Ту-154: «Миллион процентов теракт. Мне сказали в ФСБ и МВД».
Власти РФ держат граждан "за дураков", не сообщая о настоящих причинах крушения самолета Ту-154, заявил российский актер Станислав Садальский.
Крушение российского самолета Ту-154 является терактом. Об этом в своем блоге на LiveJournalзаявил актер Станислав Садальский, ссылаясь на своих знакомых в правоохранительных органах.
"1 000 000% теракт. Истина горька. Мне сказали в Сочи мои друганы из ФСБ, МВД, жители. Рассказали все как есть. Нас и СМИ держат за дураков. Дурак все равно не захочет верить в правду, если она отличается от его представлений", - написал Садальский..
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Может правильнее было бы назвать это диверсией, ведь самолет был минобороны
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к кому вопрос? к полуграмотным журналюгам? У них и помповае ружье это пневмат.
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Да палюбасу. Если уж черный ящик разрушен, то это 146% рванули.
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та все проще и банальнее похоже...на перегруженном самолете на взлете на высоте примерно 10 м и скорости 315 вместо уборки шасси убирают закрылки (стандартная высота уборки закрылков-около 100 м и скорость 330).просадка самолета-штурвал тянется на себя.падает скорость и самолет выходит на закритические углы атаки.это уже все,сделать уже ничего нельзя.отдать штурвал от себя-упасть раньше,не отдавать -упасть на несколько секунд позже...
не нужно никакого теракта,кацапня все сама сделала.с божьей помощью конечно.
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Это они по зубилу промахнулись, когда ящик вскрывали. Беспощадные руснанотехнологии.
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Только взрыв мог разфигачит самописец. При падении на воду таких сильных ударных нагрузок нет. И только взрывом можно объяснить большой разлет деталей и большое количество мелких деталей. Самые близкие фрагменты находятся на расстоянии 1,5 км от берега, а самые дальние 4,5 км. Отлететь на 3 км кожно только оторвавшись от самолета в воздухе. Отпрыгнуть от воды нереально.
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кацапы - слабаки : уже 4-ро суток прошли, как начали фигачить.
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Это, что за "черный ящик" который может "разрушиться" от столкновения с водой????
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Они уже заврались по полной,в первый день говорили,шо нету вообще самописцев,самолет МО,теперь в кастрюлях там,шо то носят клоуны
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Они говорили что "Бортовые самописцы разбившегося под Сочи Ту-154 не оборудуются радиомаяками"
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Он же ударился об водную твердь !И делали самописец рукажопые .
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спасателям БОРЩ привезли))))))))))
А Рен-ТВ увидил в этом ЧЕРНЫЙ ЯЩИК БОРЩА!!!)))
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Да вы что, на Роиссе за одно слово БОРЩ скоро сажать будут, а уж поедание - точно на госизмену потянет. Согласно скреп только щи - хоть куй полощи.
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может мы про них еще чего то не знаем ? может у москалей такая единица измерения борща ?
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Много вы понимаете. Это их собственная разработка . У них все самописцы такой формы ,конструкции и содержания!
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ничего вы не понимаете . это суперсовременный роботизированный наноконтейнер . только только из Сколково доставили
ПыСы а когда закончится спасательная операция в нем можно будет боярышник транспортировать
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не в кастрюле !!!! а в нано контейнере из Сколково
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понятно . в общем так и не узнаем под наркотой пилоты были или просто набухались
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Там не ящики надо было искать, а оружие, которое они везли в Сирию для убийств.
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Все оружие, которое изготовляют в россии рукожопое и оно при взлете могло взорваться.
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По новостям сперва сообщали о том, что подняли 15 тел и более 250 их фрагментов. Потом про фрагменты перестали говорить. Если был просто удар о воду, то тела целы должны быть.
С другой стороны, никто ответственность не взял.
Есть видео ещё с камеры на пляже - там конкретная вспышка.
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А больше тысячи фрагментов самого самолета? Больше тысячи! Куски обшивки с краями, закрученными в трубочку, аппаратные модули, деформированные со всех сторон, словно их побили кувалдой тоже о многом говорят.

Работающие двигатели, хлебнув воды, вполне могут "саморазобраться" и нанести массу повреждений остальной конструкции. Но только не в случае их расположения в хвостовой части самолета.
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так ведь ничего не взорвалось...самолет ударился Аб воду...

вот боинг взорвали каці и падая с 10000 м - ящики не повредились...а тут !(
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Вот в этом черном ящике и была бомба.

ГЛАВВРАЧ: Да, диагноз товарища Ху..ла явно подтверждается…
ШУРИК: Ху..ло! Вы сказали - Ху..ло?
ГЛАВВРАЧ: Ху..ло, Ху..ло.
ШУРИК: Так это он меня сюда упрятал?
ГЛАВВРАЧ: Не упрятал, а направил в момент острого кризиса.
ШУРИК: Так я вам вот что скажу, Ху..ло и взорвал этот самолет!
ГЛАВВРАЧ: Правильно! Взорвал. И в море утопил. И надпись написал…


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ДЕЛИВИУМ ТРЕМВЕ....БЕЛЫЙ,БЕЛЫЙ...СОВСЕМ ГОРЯЧИЙ
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В прессу просочились секретные снимки расшифровки показаний одного из уцелевших "черных ящиков".

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Средства объективного контроля на воздушных судах не разрушаются в результате падения.
Их конструкция подразумевает повышенную прочность для сохранности полетной информации.
Другое дело взрывчатка.
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Тем более основной самописец, МСРП-64, находится во втором тех.отсеке, вначале салона под пассажирской палубой, речевой самописец МАРС - в первом тех.отсеке, под кабиной пилотов. Так было на Ту-154Б. В хвостовой части что находится? К3-63? Что, до сих пор этого "динозавра" используют?
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Вчера на работе с чехами смотрел новости, там показывали как кацапы несут ,,черный ящик" в кастрюле. Смеялись все от души и язвительных комментариев было много. Подитожили это так(в переводе) - хули с них взять, это ж росия.
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Третий "черный ящик". Обычно их на самолетах два. Для третьего не предусмотрено ни место, ни возможность подключения. Да и какая необходимость в нем? Дублировать информацию?

Скорее всего один самописцев, "найденный" первым, является имитацией, с вложенной в него специально подготовленной информацией для подтверждения удобной версии крушения.

Вполне логично в этом случае, что третий регистратор "разрушился". Он в принципе не только не нужен. Он вреден.
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Третий черный ящик в хвостовой части Ту-154 - это ноу-хау, на случай отделения хвоста от фюзеляжа.
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Шото уже тема как мы даставали жмуров и обломки изрядно поднадоела кацапы давайте шо то новое например утопите кузю к херам собачьим вместе с командой и пожарными машинами
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Російський підполковник воює за Україну: Іноземні добровольці в АТО.



Опубликовано: 19 июл. 2016 г.
Позивний Леха:
Український народ заслужив собі право бути вільному й самому визначати свою долю.
Тому я на боці українського народу й, можна сказати, проти своєї батьківщини, що заважає українському народу жити, як він хоче.
Мені дуже соромно за свою країну, соромно за свій народ, і я не хочу бути на нападниковому боці, я хочу бути на боці людей, що захищають свою свободу, свої права.
І я дуже пишаюсь із того, що воюю поруч з такими людьми, що дали мені таку велику честь.

Спасибі вам, українці.
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"...третий черный ящик разрушен..."
Нехило он приводнился!
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ящик целый, бобина с пленкой размоталась и пленка запуталась.
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History Ukraine ‏@History_Ukraine 10 ч.10 часов назад
#ЦейДень 29.12.1724 - унаслідок тортур на Московії у Петропавловській фортеці помер Павло Полуботок, наказний гетьман України


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піндоси вєрняк мають фото з супутників де видно, як ватальот вибухає в повітрі. коли путін вискаже всі свої маразматичні відмазки, типу "закрылки, сука", піндоси виложать свої дані про теракт
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Оце бахнуло в хвості шо аж ящик рознесло. Там багажний відсік повинен бути, нє?
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Скорей бы уже ИГИЛ взял на себя ответственность, чтоб парашникам рты заткнуть.
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Cудя по тому, что ни один лётчик не успел даже матюкнуться, это был взрыв на борту.
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