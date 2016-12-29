 Крушение российского Ту-154: третий черный ящик разрушен, - источник ТАСС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
"От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении. Пленка деформирована, но подлежит частичной расшифровке. Состояние двух бортовых самописцев - речевого и параметрического - удовлетворительное, их расшифровка проводится в Москве", - сказал источник.
По его словам, расшифровка бортовых самописцев завершится в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что специалисты завершили первую фазу поисково-спасательной операции на месте крушения Ту-154 в Черном море.
Самолет Министерства обороны России, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Адлера в Сирию 25 декабря в 5.20 мск и потерпел крушение в акватории Черного моря на седьмой минуте полета.
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Тела и фрагменты тел погибших в авиакатастрофе Ту-154, найденные в ходе поисковой операции, в Сочи складывают на землю, - российские СМИ. ФОТОрепортаж 18+(166)
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Власти РФ держат граждан "за дураков", не сообщая о настоящих причинах крушения самолета Ту-154, заявил российский актер Станислав Садальский.
Крушение российского самолета Ту-154 является терактом. Об этом в своем блоге на LiveJournalзаявил актер Станислав Садальский, ссылаясь на своих знакомых в правоохранительных органах.
"1 000 000% теракт. Истина горька. Мне сказали в Сочи мои друганы из ФСБ, МВД, жители. Рассказали все как есть. Нас и СМИ держат за дураков. Дурак все равно не захочет верить в правду, если она отличается от его представлений", - написал Садальский..
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не нужно никакого теракта,кацапня все сама сделала.с божьей помощью конечно.
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А Рен-ТВ увидил в этом ЧЕРНЫЙ ЯЩИК БОРЩА!!!)))
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ПыСы а когда закончится спасательная операция в нем можно будет боярышник транспортировать
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С другой стороны, никто ответственность не взял.
Есть видео ещё с камеры на пляже - там конкретная вспышка.
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Работающие двигатели, хлебнув воды, вполне могут "саморазобраться" и нанести массу повреждений остальной конструкции. Но только не в случае их расположения в хвостовой части самолета.
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вот боинг взорвали каці и падая с 10000 м - ящики не повредились...а тут !(
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ШтабЪ фатера поисковой операции
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ГЛАВВРАЧ: Да, диагноз товарища Ху..ла явно подтверждается…
ШУРИК: Ху..ло! Вы сказали - Ху..ло?
ГЛАВВРАЧ: Ху..ло, Ху..ло.
ШУРИК: Так это он меня сюда упрятал?
ГЛАВВРАЧ: Не упрятал, а направил в момент острого кризиса.
ШУРИК: Так я вам вот что скажу, Ху..ло и взорвал этот самолет!
ГЛАВВРАЧ: Правильно! Взорвал. И в море утопил. И надпись написал…
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Их конструкция подразумевает повышенную прочность для сохранности полетной информации.
Другое дело взрывчатка.
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Скорее всего один самописцев, "найденный" первым, является имитацией, с вложенной в него специально подготовленной информацией для подтверждения удобной версии крушения.
Вполне логично в этом случае, что третий регистратор "разрушился". Он в принципе не только не нужен. Он вреден.
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Опубликовано: 19 июл. 2016 г.
Позивний Леха:
Український народ заслужив собі право бути вільному й самому визначати свою долю.
Тому я на боці українського народу й, можна сказати, проти своєї батьківщини, що заважає українському народу жити, як він хоче.
Мені дуже соромно за свою країну, соромно за свій народ, і я не хочу бути на нападниковому боці, я хочу бути на боці людей, що захищають свою свободу, свої права.
І я дуже пишаюсь із того, що воюю поруч з такими людьми, що дали мені таку велику честь.
Спасибі вам, українці.
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Нехило он приводнился!
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#ЦейДень 29.12.1724 - унаслідок тортур на Московії у Петропавловській фортеці помер Павло Полуботок, наказний гетьман України
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