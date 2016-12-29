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 В результате боя в районе Крутой Балки украинские силы понесли потери, - Матюхин

За минувшие сутки украинские военные понесли потери в зоне проведения АТО на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба операции Леонид Матюхин.

"В районе Крутой Балки произошло боестолкновение. С нашей стороны есть потери", - сказал он, не уточнив их количество.

С начала текущих суток на Донбассе уже зафиксировано 13 обстрелов со стороны боевиков НВФ.

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"На мариупольском (направлении, - ред.) из гранатометов и стрелкового оружия (были обстреляны. - Ред.) Павлополь, Гнутово и Водяное. В районе Гнутово также вел огонь снайпер. На донецком направлении с тех же видов вооружения в районе Луганского, Троицкого, Авдеевки и Крутой Балки. Все обстрелы были из гранатометов, стрелкового оружия. Пока что тяжелого вооружения боевики не применяли", - сообщил спикер штаба.

Напомним, за минувшие сутки враг 50 раз обстреливал украинские позиции в зоне проведения АТО.
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