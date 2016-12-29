 4-летний ребенок и 55-летняя женщина умерли от гриппа на Львовщине, - областной лабораторный центр

Об этом говорится в сообщении Львовского областного лабораторного центра МОЗ Украины, передает Цензор.НЕТ.
"С начала эпидемического сезона зарегистрированы 2 летальных случая. По результатам вирусологического исследования секционного материала методом полимеразной цепной реакции обнаружено РНК вируса гриппа А у ребенка (4 года) и женщины в возрасте 55 лет", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, во Львовском областном лабораторном центре в комментарии "112 Украина" сообщили о 4 смертях от вируса гриппа. "В Стрые 4-летний мальчик умер от сезонного гриппа, а в Золочеве 40-летняя женщина умерла из-за осложнения в форме пневмонии. В Буске грипп унес жизни 1,5-летнего мальчика и 54-летней женщины из Жовковского района. В анализах всех больных обнаружили вирус гриппа А. Также известно, что пострадавшие страдали от сахарного диабета, ишемической болезни сердца, болезни почек и желудочных нарушений. Все четверо, по словам медиков, были в группе риска", - приводит канал данные лабораторного центра.
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