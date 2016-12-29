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Все про:грипп (324) Львовщина (1231) Минздрав (1219) эпидемия (694) ОРВИ (94)

 4-летний ребенок и 55-летняя женщина умерли от гриппа на Львовщине, - областной лабораторный центр

На Львовщине после проведения лабораторных исследований подтвердили смерть от гриппа 2 человек. Вместе с тем, в СМИ есть информация о том, что медики смерть еще двоих человек связывают с гриппом.

Об этом говорится в сообщении Львовского областного лабораторного центра МОЗ Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала эпидемического сезона зарегистрированы 2 летальных случая. По результатам вирусологического исследования секционного материала методом полимеразной цепной реакции обнаружено РНК вируса гриппа А у ребенка (4 года) и женщины в возрасте 55 лет", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, во Львовском областном лабораторном центре в комментарии "112 Украина" сообщили о 4 смертях от вируса гриппа. "В Стрые 4-летний мальчик умер от сезонного гриппа, а в Золочеве 40-летняя женщина умерла из-за осложнения в форме пневмонии. В Буске грипп унес жизни 1,5-летнего мальчика и 54-летней женщины из Жовковского района. В анализах всех больных обнаружили вирус гриппа А. Также известно, что пострадавшие страдали от сахарного диабета, ишемической болезни сердца, болезни почек и желудочных нарушений. Все четверо, по словам медиков, были в группе риска", - приводит канал данные лабораторного центра.
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Умерли , потому что 90% лекарств у нас подделки. Куча денег люди отдают на лекарства , а они людей убивают и не лечат (с)
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А если к этому прибавить смерти в Сумской и Днепропетровской области? Итого уже с десяток, если не больше. Лекарства - подделки, часть нормальных лекарств МОЗ запретило к реализации. Дорогущие прививки, дефицит вакцин. В-общем государство сделало все, чтобы эти смерти произошли.
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