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 С 1 января в Украине прекращает вещание телеканал UBR

С 1 января 2017 года телеканал UBR прекращает вещание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил выпускающий редактор телеканала Сергей Шинкарь.

"Под елочку - новость. Закрыли UBR, сиротинушку", - написал он.

Шинкарь отметил, что канал закрывается с 1 января.

"С первого января 2017 в эфире просто "матрац", - добавил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Вышка на Чонгаре для вещания на оккупированный Крым достигает уже 90 метров. ФОТО

Напомним, ранее журналисты и руководство телеканала "1+1" обратились с открытым письмом к Президенту Украины Петру Порошенко, Председателю Верховной Рады Андрею Парубию и Премьер-министру Владимиру Гройсману в связи с попыткой лишить телеканал лицензии.
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надеюсь закроют, и корреспондент нет тоже. надоела вонючая помойка скотов пуйловских
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Да, да, да...оставить только "катрусин кинозал" и "на добранич диты" + "5канал"!
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Видимо, нормальный сайт, если от него большинство завсегдатаев Цензора так плющит.
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порошенко это московский агент ,он не закроет интер
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я те больше скажу. Меркель с Олландом и Трампом - агенты ФСБ.
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Это понятно. но они агенты до тех пр пока им с рвши деньги идут, скоро деньги кончатся, кончится и агенство, что будет делать трямп например со с воими убыточными фирмами? Кроме того, у них там принято бывших президентов премьеров за коррупцию сажать
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Фирмы Трампа вовсе не убыточные , а очень даже прибыльные ! За них переживать не нужно, я так"думаю
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Агент ты из кацапбляндии или есть возражения !
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дохрена каналов в нищей стране. зачем они? хватит "интера" и 5-го анала.
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а вам и звезды хватит под боярышник.
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делишься горьким опытом, шоколадный ватник?
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спасибо, что просветил о вкусе средства для мытья ванн. если горький, попробуй стекломой, мож слаще будет.
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вижу, ты эксперт в экзотических напитках, ватан. не, спасибо. ты уж как-нибудь сам
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да вот, хотел услышать мнение авторитетного дегустатора. заодно и общественность разузнает неведомые для них ароматы.
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авторитетнее тебеподобных тут нет. всецело положимся на твой опыт, вышивата.
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давно из под юбки Савченко вылез? не пора-ли назад?
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это тебя так плющит после любимых напитков? завязывай, ватан. или это твой тайный фетиш залезть к Гаде под юбку?
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ну хоть в чём-то мнения сошлись. Гаде место в огороде, а не в Раде.
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Шоколадненький, скажи амберу, чтоб не лайкал тебя, палитесь))
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какое отношение имеет адекватность к конкретной личности в должности гидранта?
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Сам пойдёшь или помочь , кацапчику ! Тебя кто то трогает , ******* о собачье , с понтом из
Днепра ! Палишься ты со своей рыговской бл..... й гопкомпанией , которым всё не так ! Да катитесь вы в свой МОРДОР на ..... пока не поздно !
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пуйлоскоты вижат аж из срак выворачиваются)))) интересно, хоть кто-то этот канал смотрел, ну хоть один человек?
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и что там показывали, ну хоть одну передачу толковую назови
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ну, про карателей там, как "данбацкихдитей" убивают, а мы ж должны услышатьданбац и т.п.
не, хороший канал был.
сами захер с колываном смотрели.
ну, и надюха тоже полюбляла (когда трезвая).
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Скоро будет только один "5 канал" - будет вам дятлам, "счастье"!
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рыдаешь по климкину и азарову? не рыдай - лопату в руки и снег разгребать, здоровее будешь
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Ущербный! Я не "рыдаю" - я смеюсь над вами дЭбилами! Дошеколадитесь до 3 "Майдана" - вы к этому летите с космической скоростью!
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а кто говорил, что завтра рай? больно, но нужно пережить. большинство это понимает. остальные дЭбилы играют на руку кремлю.
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Да не будет, не переживай ты так, для вас всегда будет антиукраинское дерьмо типа ньювзвана.
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"антиукраинское дерьмо" - это шоколадный гондон и тупая быдломасса, у него на содержании.
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у тебя паранойя. в стране парламентско-президентский строй, где решает Рада, а не през. такое очучение, шо ты из параши пишешь, где хуйло царь и бог.
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да пофиг, что там показывали. я даже не подозревал о существовании такого канала. да и пофиг на его закрытие. во всей этой ситуации напрягает то, что к "интеру" никаких претензий. и с лицензией все ОК.
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показывали Майдан в прямом ефире. Потом не смотрели.
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Основные события на межбанке 28 декабря:
1) Увеличение спроса на валюту привело к спекулятивному скачку курса доллара до уровня 26,95/27,15 гривен к окончанию сессии;
2) НБУ продал банкам рекордные 96,8 млн долларов по цене отсечения - не ниже 26,85 гривен при заявке финучреждений на 120 млн. Это не смогло полностью перекрыть спрос на валюту и доллар легко вырос выше отметки в 27 гривен;
3) Банки между собой и банки с НБУ заключили 526 сделок на сумму 416,62 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,8932.http://minfin.com

Вот нам и Новый год...
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Нет.
Но бумага которой оценевается наш труд стала дешевле. В очередной раз у меня лично, под Новый год украли 20 баксов.
Если когото такой подход устраивает то и пусть. Меня - нет.
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Он в Ольгино получает только деревьяными !
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Нет, в гривне, но цены в магазах ориентируются на доллар. Или ты не знал?
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это пц я не хочу потрясений и хз что будет после очередного майдана, но этих пид.арасов нужно переловить и повесить!
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Это часом не Гужва?
У этих шпионов были радио Вести, газетка Вести, сайтики (Корреспондент и Страна-УА, чтоль?) и телеканал (не этот ли?)
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UBR (Ukrainian Business Resource, Украинский бизнес-ресурс, УБР) - украинский бизнес-канал. Создан в 2008 году, при этом полноценное вещание началось 2 марта 2009 года.

31 августа 2011 года 2011 года у канала сменились собственники - 70 % компании ESGroup, которая владеет каналом, выкупила кипрская компания Multimedia Ltd. Существует версия, что эта сделка открыла путь для перевода денег на оффшорные счета. Летом 2013 года холдинг Игоря Гужвы «Мультимедиа Инвест Групп» присоединил телеканал UBR к своим активам
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Интеремно а что вообще значат сообщения по айситиви или новом канале: " узнайте у своего оператора кабель тв будете ли вы нас видеть в новом году"???
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там какие-то мульки с украинскими каналами, они теперь платные, и не все пакеты их включают.
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это значит что с Нового Года вещание ТВ какналов в интернете уже платное, халява закончилась
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вообще смотреть телевизор в век интернета - ну это вообще какой-то отстой полный
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Какая пичаль ну да ладно не смотрел да и начинать уже поздно
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Бывший главред издания Вести, гендиректор телеканала UBR. бывший редактор Сегодня Ватный рыгокацапский фрукт,о чем можно сожалеть и парится тут
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А інтер, трк малоросія та всякі 112 і їм подібні залишаться ))
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Мені походу пох на убр. Мені цікаво коли наш інфопростір почнуть зачищати від расєянської медіяпиздоти?
Чи наші дійсно не розуміють що ми інфовійну програємо в чисту. А зараз саме на цьому полі іде війна, і ми в ній лузери
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Закрыть бы их все нахрен! Там кругом одна продажная шваль собралась.
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Не збрехав курва, живемо по новому: Савіка прикрили, UBR, 1+1 на черзі
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UBR-часть холдинга ВЕСТИ ,одним гавном меньше,видимо у Медведчука с деньгами плохо
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