 С 1 января в Украине прекращает вещание телеканал UBR

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил выпускающий редактор телеканала Сергей Шинкарь.
"Под елочку - новость. Закрыли UBR, сиротинушку", - написал он.
Шинкарь отметил, что канал закрывается с 1 января.
"С первого января 2017 в эфире просто "матрац", - добавил он.
Напомним, ранее журналисты и руководство телеканала "1+1" обратились с открытым письмом к Президенту Украины Петру Порошенко, Председателю Верховной Рады Андрею Парубию и Премьер-министру Владимиру Гройсману в связи с попыткой лишить телеканал лицензии.
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Днепра ! Палишься ты со своей рыговской бл..... й гопкомпанией , которым всё не так ! Да катитесь вы в свой МОРДОР на ..... пока не поздно !
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не, хороший канал был.
сами захер с колываном смотрели.
ну, и надюха тоже полюбляла (когда трезвая).
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1) Увеличение спроса на валюту привело к спекулятивному скачку курса доллара до уровня 26,95/27,15 гривен к окончанию сессии;
2) НБУ продал банкам рекордные 96,8 млн долларов по цене отсечения - не ниже 26,85 гривен при заявке финучреждений на 120 млн. Это не смогло полностью перекрыть спрос на валюту и доллар легко вырос выше отметки в 27 гривен;
3) Банки между собой и банки с НБУ заключили 526 сделок на сумму 416,62 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,8932.http://minfin.com
Вот нам и Новый год...
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Но бумага которой оценевается наш труд стала дешевле. В очередной раз у меня лично, под Новый год украли 20 баксов.
Если когото такой подход устраивает то и пусть. Меня - нет.
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У этих шпионов были радио Вести, газетка Вести, сайтики (Корреспондент и Страна-УА, чтоль?) и телеканал (не этот ли?)
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31 августа 2011 года 2011 года у канала сменились собственники - 70 % компании ESGroup, которая владеет каналом, выкупила кипрская компания Multimedia Ltd. Существует версия, что эта сделка открыла путь для перевода денег на оффшорные счета. Летом 2013 года холдинг Игоря Гужвы «Мультимедиа Инвест Групп» присоединил телеканал UBR к своим активам
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Чи наші дійсно не розуміють що ми інфовійну програємо в чисту. А зараз саме на цьому полі іде війна, і ми в ній лузери
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