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 Дело об изнасиловании и убийстве в Лощиновке 8-летней девочки направлено в суд, - прокуратура

Прокуратура Одесской области 28 декабря направила в суд обвинительный акт в отношении 21-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и умышленном убийстве малолетнего ребенка в с. Лощиновка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Досудебное расследование в уголовном производстве по п. 2, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 УК Украины осуществляли следователи СУ ГУ ЧП в Одесской области. В ходе следствия назначены и проведены около 10 судебных экспертиз, в том числе в других областях. Подозреваемому в совершении преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт в отношении него направлено в Измаильский горрайонный суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении.

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Напомним, ситуация в Лощиновке обострилась после того, как 26 августа в заброшенном доме на окраине нашли тело восьмилетней девочки. По подозрению в убийстве задержали 21-летнего рома, проживающего в населенном пункте. После этого в селе разгромили несколько ромских домов. В волнениях участвовали более трехсот человек.

Сам подозреваемый в убийстве девочки в Лощиновке своей вины не признает. Сначала задержанный давал показания, потом отказался от них. По словам местных жителей, ромы появились в селе три года назад и занимались грабежами, распространяли наркотики, избивали и запугивали односельчан. Правоохранительные органы не реагировали на жалобы людей.

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мусора живут на взятках .а цыгане башляют их.поэтому цыгане на голову сели
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