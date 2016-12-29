 Основная фаза поисковой операции на месте падения Ту-154 завершена, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишеь РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.
Он уточнил, что основные фрагменты разбившегося самолета подняты из воды на поверхность.
"Основные фрагменты самолета находятся на специальной площадке (в Сочи. - Ред.), где специалисты проведут "выкладку" разбившегося воздушного судна", - добавил источник.
Кроме того, сообщается, что спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших, 17 из которых, а также все фрагменты тел уже доставлены спецрейсом в Москву для опознания.
Напомним, что в Москве началась расшифровка второго бортового самописца с потерпевшего крушение в Черном море самолета Ту-154.
Самолет Министерства обороны России, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Адлера в Сирию 25 декабря в 5.20 мск и потерпел крушение в акватории Черного моря на седьмой минуте полета.
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российская реальность:
- В госдупе эрэфии примут закон об уголовной ответственности тех, кто будет говорить, что доктор Лиза - не доктор.
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И расфасованы по специальным катрюлям...
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Какада в РОСТОВЕ(?) упал самопад ,ну, прямо на аэродром-ваще ничаво не нашли..
Даже двигуни с шасси испарились, мовчу вже про тіла....
Какацапам ще хтось вірить?
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Несла в себе заразу.
Плясать летели на гробах
Сто негодяев сразу.
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Крушение российского самолета Ту-154 является терактом. Об этом в своем блоге на LiveJournal заявилактер Станислав Садальский, ссылаясь на своих знакомых в правоохранительных органах.
"1 000 000% теракт. Истина горька. Мне сказали в Сочи мои друганы из ФСБ, МВД, жители. Рассказали все как есть. Нас и СМИ держат за дураков. Дурак все равно не захочет верить в правду, если она отличается от его представлений", - написал Садальский.
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Власти РФ держат граждан "за дураков", не сообщая о настоящих причинах крушения самолета Ту-154, заявил российский актер Станислав Садальский.
Крушение российского самолета Ту-154 является терактом. Об этом в своем блоге на LiveJournal заявил актер Станислав Садальский, ссылаясь на своих знакомых в правоохранительных органах.
"1 000 000% теракт. Истина горька. Мне сказали в Сочи мои друганы из ФСБ, МВД, жители. Рассказали все как есть. Нас и СМИ держат за дураков. Дурак все равно не захочет верить в правду, если она отличается от его представлений", - написал Садальский...
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Хор из Пуйлостана
Быдлу спеть со сцены песенку "Про газ".
То на рейде Сочи,
Поздно или рано,
Их отыщет в море дядя-водолаз.
Цензор.НЕТ
И хорошее настроение не покинет больше нас.
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утопили..Ну, могёт быть -и многазнавших всунули, оппоивши баярышником...
А теперя- пажалейте нас, барцов за ..за...да хрензнает за шо!
Ашо- вариант...
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"Летела ТУ-шка в небесах, несла в себе заразу:
Плясать летели на гробах 100 негодяев сразу..."
Это какой-то россиянин сочинил о крушении самолета Ту-154 Президента Польши Леха Качиньского в 2010-м году.
А Вы о чём подумали?
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на кільку в томаті (пєвчую)...😙😙😙
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