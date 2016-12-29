EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия, За рубежом
  2176  58
Все про:авиакатастрофа (1028) Россия (64440) самолет (2064) крушение (297)

 Основная фаза поисковой операции на месте падения Ту-154 завершена, - СМИ

Специалисты завершили основную фазу поисково-спасательной операции на месте крушения Ту-154 в Черном море

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишеь РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Он уточнил, что основные фрагменты разбившегося самолета подняты из воды на поверхность.

"Основные фрагменты самолета находятся на специальной площадке (в Сочи. - Ред.), где специалисты проведут "выкладку" разбившегося воздушного судна", - добавил источник.

Кроме того, сообщается, что спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших, 17 из которых, а также все фрагменты тел уже доставлены спецрейсом в Москву для опознания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наиболее вероятной причиной крушения российского Ту-154 является сочетание человеческого и технического факторов

Напомним, что в Москве началась расшифровка второго бортового самописца с потерпевшего крушение в Черном море самолета Ту-154.

Самолет Министерства обороны России, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Адлера в Сирию 25 декабря в 5.20 мск и потерпел крушение в акватории Черного моря на седьмой минуте полета.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сын польского юриста,защитник арабья(эр мэн?-украденное слово по проекту сталина)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну дык у Штирлица тоже немецкий пачпорт имелся...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ее кстати собираются даже хоронить в США... А в РФ причислить к лику святых)
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ЭТО уже нашли?
российская реальность:
- В госдупе эрэфии примут закон об уголовной ответственности тех, кто будет говорить, что доктор Лиза - не доктор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Основные фрагменты самолета находятся на специальной площадке"...

И расфасованы по специальным катрюлям...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не, это же позорище, нести черный ящик в кастрюле и показывать это на весь мир.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самальот упал, патаму што в двігатєль папала нізкалєтяшьчяя бандура с візіткай Яроша. Такім образам, раскрит міравой сговар хунти протів рускагаваряшьчєва міра
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Джон,Вы жыстокий чилавек,у кацаПсинов горе вяличия что сама РАБссия..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та ні... Там все простіше було. Кацапа захотіли скупатись в нашиму Чорному морі. Думали там мілко. Але ми ж на совість, глибоко викопали своє Чорне море. От вони й потонули...

 показать весь комментарий
Ответить
 
я так понимаю вся эта армия спасателей в несколько тысяч человек и всех водолазов всех флотов педерации уже подняли втихаря то, что догрузили в лаптелет помимо хора, журнашлюх и инквизитора глинки. "поднято 19 тел" а остальные я так понимаю пошли на развод рыб... ну что же - высококлассная операция.... почти как "курск"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как то они по быстрому все там собрали уже, да и разшифровали - вам не кажеться все это мало, иало подозрительным - все же было ПОД водой: и не на глубине 5м. Три дня и готово? Врет кацапье, ой врет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ждем Майдана у татаров - кажись они до кучи еще и мусульмане.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всех улыбнуло то, что водолазы подняли один их "черных ящиков". в кастрюле. Видимо взяли из багажа Доктора Лизы и это не кастрюля, а один из контейнеров, с которым она поехала в Алеппо за детскими органами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нашли несколько обломком самолета, но ансамбль песни и пляски имени Александрова не нашли, но уже сообщили, что основная фаза поисковой операции уже завершена. То есть, никто искать ансамбль уже не будет. Одним словом кацапы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ансамбль с песнямі і пляскамі пішов по дну моря в Сірію.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поисковую операцию продолжат крабы и камбала...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На тендере среди вариантов: посыпать пеплом, угостить "бояркой", сводить в кафе и .д. выиграл вариант "просто добавь воды"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
["Черные ящики" помогли - В России воссоздали на видео момент крушения Ту-154 » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Новости России Украины и Мира] хорошо, посмотри! http://censoru.net/15546-chernye-yaschiki-pomogli-v-rossii-vossozdali-na-video-moment-krusheniya-tu-154.html

Какада в РОСТОВЕ(?) упал самопад ,ну, прямо на аэродром-ваще ничаво не нашли..
Даже двигуни с шасси испарились, мовчу вже про тіла....
Какацапам ще хтось вірить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У кацапов прорыв , их самолеты имеет задний лет .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лёдчики-падводники, на подводе лёд развозят...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гаврила клал ЧЯ в кастрюлю.Кастрюля термосом была.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Летела ТУшка в облаках,
Несла в себе заразу.

Плясать летели на гробах
Сто негодяев сразу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот что они могут "выложить из поднятых обломков", что они вообще подняли? Что то непонятное в кастрюле? Объявив "это" черными ящиками и десяток фрагментов тел. Тут при аварии на земле неделями собирают обломки, а русске водолазе за три дня все с дна морского собрали с глубины 50 метров. Очередной бред пропаганды... Типа зачем ватанам новый год портить грустными новостями - пусть лучше ужрутся и забудут это, как страшный сон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
#Садальский о крушении #Ту154: 1 000 000% теракт. Мне сказали в ФСБ и МВДВласти РФ держат граждан "за дураков", не сообщая о настоящих причинах крушения самолета Ту-154, заявил российский актер Станислав Садальский.
Крушение российского самолета Ту-154 является терактом. Об этом в своем блоге на LiveJournal заявилактер Станислав Садальский, ссылаясь на своих знакомых в правоохранительных органах.
"1 000 000% теракт. Истина горька. Мне сказали в Сочи мои друганы из ФСБ, МВД, жители. Рассказали все как есть. Нас и СМИ держат за дураков. Дурак все равно не захочет верить в правду, если она отличается от его представлений", - написал Садальский.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Садальский о крушении Ту-154: «Миллион процентов теракт. Мне сказали в ФСБ и МВД».
Власти РФ держат граждан "за дураков", не сообщая о настоящих причинах крушения самолета Ту-154, заявил российский актер Станислав Садальский.

Крушение российского самолета Ту-154 является терактом. Об этом в своем блоге на LiveJournal заявил актер Станислав Садальский, ссылаясь на своих знакомых в правоохранительных органах.
"1 000 000% теракт. Истина горька. Мне сказали в Сочи мои друганы из ФСБ, МВД, жители. Рассказали все как есть. Нас и СМИ держат за дураков. Дурак все равно не захочет верить в правду, если она отличается от его представлений", - написал Садальский...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если вдруг захочет
Хор из Пуйлостана
Быдлу спеть со сцены песенку "Про газ".
То на рейде Сочи,
Поздно или рано,
Их отыщет в море дядя-водолаз.

Цензор.НЕТ
И хорошее настроение не покинет больше нас.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нееее...Тута дело не чистое... Живых тама не БЫЛО! Загрузили трупняков даунбасцких и..
утопили..Ну, могёт быть -и многазнавших всунули, оппоивши баярышником...
А теперя- пажалейте нас, барцов за ..за...да хрензнает за шо!
Ашо- вариант...
 показать весь комментарий
Ответить
 
davit_koloradov_29 декабря 2016 | 06:11
"Летела ТУ-шка в небесах, несла в себе заразу:
Плясать летели на гробах 100 негодяев сразу..."

Это какой-то россиянин сочинил о крушении самолета Ту-154 Президента Польши Леха Качиньского в 2010-м году.

А Вы о чём подумали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все вірно.Чого заморочуватися.Знайдені фрагменти кацапських тушок порівно поділять серед сородічєй,щоб їм було чим потішитися на свята. Ну,а решту тушок перероблять
на кільку в томаті (пєвчую)...😙😙😙
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
РоссСМИ активно писали что обнаружили обломки самолета, один был длиной 60 метров... Объясните мне пожалуйста, как такое возможно если длина самолета не превышает 50 метров???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Причина крушения очень проста.Нельзя было из Сочи лететь в разбомбленный город с азэрским названием АлаБэй(Албания Кавказская),где героически умирали одэры ( а не туркоман советское),черкесы и турки.ИЗ ОТНЯТОЙ КРОВАВОЙ "КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ"( где умерло много черкесов) В СОЧИ лететь на другое поле( уже не город) где убили теже народы. Притом и 40 дней не прошло после бомбодировочных убийст, а летят военные .чтоб плесать и петь по приказу арабохайской( эр мэн?-ворованное слово) тайной канцеллярии Кремля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Черные ящики нашли, подменили - все, основная фаза поисков закончена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Основная фаза.Как я понимаю что военные уже забрали то что никто не должен найти и МЧС мгут начинать поисковые работы,тоесть ворую и т.д. фазы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там скорее всего было дополнительные и новые вооружения для убийств сирийцев. Могло и детонировать при полете этой ТУшки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Судя по ГУНКОНВОЯМ в Украину,оружие для тех с кем кацапы "борются" в Сирии.Это уже было,было в Афгане,душманам оружие а в цынковх гробах вместо огибших солдатиков наркоту.Вот поэтому к поиску в "первой фазе" гржданских неподпукали и близко да и тела погибших бросали под забор как собак.Люди это была не их цель поиска.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нашего сочувствия для этих убийц не должно быть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После уточнения по закону яровой(1000 Терабайт хранилища на 1ГБит линии) катастрофа самолета вызывает только раздражение
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 Облако тегов
авиакатастрофа Антитеррористическая операция военнослужащие Гройсман Донбасс Донецкая область задержание Кабмин Киев Корчак крушение Крым Луценко МАФы Нацполиция обстрел оккупация опрос Порошенко прокуратура расследование Россия Савченко самолет санкции СБУ Сирия суд США терроризм
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти