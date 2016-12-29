 МИД Польши направил правительству РФ ноту с требованием немедленно предоставить аудиозаписи с разбившегося самолета Качиньского

Как информирует Цензор.НЕТ на российское издание "РБК", соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте польского МИД.
Как следует из документа, нота была направлена 27 декабря и связана с заявлением президента России Владимира Путина, который в ходе пресс-конференции рассказал, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны погибшего президента, который, по словам российского лидера, потребовал совершить экстренную посадку. Пилот на это ответил отказом, однако его собеседник подчеркнул, что посадку необходимо совершить в любом случае.
Накануне, 18 декабря, посольство России в Польше опровергло существование ранее неизвестной общественности стенограммы записи переговоров из кабины пилотов разбившегося под Смоленском в 2010 году самолета, на котором летел глава Польши Лех Качиньский.
"Существуют лишь те записи, которые имелись в распоряжении и МАК, и польской Комиссии во время расследования катастрофы", - говорится в сообщении российского посольства.
Ранее, 24 декабря, Минобороны Польши потребовало от Москвы немедленной передачи записей разговоров в кабине пилотов Ту-154, о которых ранее не знали польские власти. В силовом ведомстве подчеркнули, что записи, о которых рассказывал Путин в ходе своей пресс-конференции, "представляют собой совершенно ложное представление о ходе событий, которые привели к смоленской трагедии".
В ходе пресс-конференции 23 декабря Путину был задан вопрос о сроках возвращения Польше обломков самолета, на котором летел Лех Качиньский. Путин рассказал, что читал расшифровку переговоров пилота с вошедшим в кабину человеком. Тот требовал посадки, а получив отказ, по словам российского лидера, сказал: "Я не могу это доложить начальнику. Давай, делай, что хочешь, садись". Президент России призвал не использовать авиакатастрофы для нагнетания отношений между странами, добавив, что обломки лайнера необходимы Следкому РФ для проведения расследования.
Напомним, 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском погибли все 96 человек, находившихся на борту самолета, в том числе президент Польши Лех Качиньский.
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Тут примчались санитары и зафиксировали нас.(с)
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Может, лучше - про реактор?
Про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же - год подряд
То тарелками пугают,
Дескать, подлые,летают,
То у вас собаки лают ,
То руины говорят.
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Сообщеньем нас потряс,
Будто наш научный лайнер
В треугольнике погряз.
Сгинул, топливо истратив,
Весь распался на куски,
Двух безумных наших братьев
Подобрали рыбаки.
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"ЗАПЛАНИРОВАНО"...ТОКА ВЫБОРЫ...
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Уже 6 років як убили вище керівництво держави а вони ні в зуб ногою
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В РФ прошел конкурс "Россия круче всех со*ет!". Вот это скрепы!
http://www.zminy.info/2016/12/blog-post_17.html
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Не удивлюсь, если там ещё и видео сняли на Мацфильме...
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Польша призвала Украину не отмечать юбилей УПА
Если Киев устроит торжества, Варшава пригрозила ухудшением отношений.
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал Украину не отмечать 75-летие создания УПА.
"Украина и Польша должны выработать общее видение исторической роли Украинской повстанческой армии", - сообщается на сайте МИД Польши.
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