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Все про:авиакатастрофа (1028) Качиньский (300) Россия (64440) Смоленск (77) МИД Польши (136)

 МИД Польши направил правительству РФ ноту с требованием немедленно предоставить аудиозаписи с разбившегося самолета Качиньского

Министерство иностранных дел Польши направило российскому правительству ноту с требованием немедленно предоставить фрагменты записей разговора пилотов с бортовых самописцев Ту-154, при крушении которого под Смоленском в 2010 году погиб президент Лех Качиньский.

Как информирует Цензор.НЕТ на российское издание "РБК", соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте польского МИД.

Как следует из документа, нота была направлена 27 декабря и связана с заявлением президента России Владимира Путина, который в ходе пресс-конференции рассказал, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны погибшего президента, который, по словам российского лидера, потребовал совершить экстренную посадку. Пилот на это ответил отказом, однако его собеседник подчеркнул, что посадку необходимо совершить в любом случае.

Накануне, 18 декабря, посольство России в Польше опровергло существование ранее неизвестной общественности стенограммы записи переговоров из кабины пилотов разбившегося под Смоленском в 2010 году самолета, на котором летел глава Польши Лех Качиньский.

"Существуют лишь те записи, которые имелись в распоряжении и МАК, и польской Комиссии во время расследования катастрофы", - говорится в сообщении российского посольства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша: Улучшение отношений с РФ невозможно без возвращения обломков самолета Качиньского

Ранее, 24 декабря, Минобороны Польши потребовало от Москвы немедленной передачи записей разговоров в кабине пилотов Ту-154, о которых ранее не знали польские власти. В силовом ведомстве подчеркнули, что записи, о которых рассказывал Путин в ходе своей пресс-конференции, "представляют собой совершенно ложное представление о ходе событий, которые привели к смоленской трагедии".

В ходе пресс-конференции 23 декабря Путину был задан вопрос о сроках возвращения Польше обломков самолета, на котором летел Лех Качиньский. Путин рассказал, что читал расшифровку переговоров пилота с вошедшим в кабину человеком. Тот требовал посадки, а получив отказ, по словам российского лидера, сказал: "Я не могу это доложить начальнику. Давай, делай, что хочешь, садись". Президент России призвал не использовать авиакатастрофы для нагнетания отношений между странами, добавив, что обломки лайнера необходимы Следкому РФ для проведения расследования.

Напомним, 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском погибли все 96 человек, находившихся на борту самолета, в том числе президент Польши Лех Качиньский.



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Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,

Тут примчались санитары и зафиксировали нас.(с)
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Уважаемый редактор!
Может, лучше - про реактор?
Про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же - год подряд
То тарелками пугают,
Дескать, подлые,летают,
То у вас собаки лают ,
То руины говорят.


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Он вбежал, взволнован крайне.
Сообщеньем нас потряс,
Будто наш научный лайнер
В треугольнике погряз.
Сгинул, топливо истратив,
Весь распался на куски,
Двух безумных наших братьев
Подобрали рыбаки.
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Путлер не взрывает самальоты,это поклёп на фюрера от Госдепа бандеровцев и рюсских либерастов
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Кацапы виноваты однозначно. Интересно,катастрофа была запланированной или все спонтанно получилось ?
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Усе спантаннннно пукнули, и ...тута ктота закурил...
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Выживших расстреливали на земле. Не очень похоже на спонтанность.
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Дааа..конечно все борты номер 1 сами падают!)))
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Конечно не сами,помогли случайно или намеренно.
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КОНЕЧНО СПОНТАННО.
"ЗАПЛАНИРОВАНО"...ТОКА ВЫБОРЫ...
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Им надо было сразу направить военный десант на место катастрофы. И свою мед.службу, и по чрезвычайным происшествиям.
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Самолет являлся территорией Польши. Кацапской была только земля на которой он лежал. Это же дипломатическая неприкосновенность. В том числе и к останкам. Кацапы могли так поступить в случаи с гражданским самолетом. А так нет.
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сцикуни!
Уже 6 років як убили вище керівництво держави а вони ні в зуб ногою
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Хоть какая-то польза от паРашных мусоров: старт Протона сорвали :D

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Все-таки, американцы тупые. Только тупые могут доверить свой спутник "Протону".
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года три назад в Черное море упал армянский самальот и тоже при взлёте,тела были целы и невредимы,тут достают фрагменты тел погибших.Значит был взрыв,потому и не было сигнала SOS,ЭКИПАЖ НИЧЕГО НЕ УСПЕЛ СДЕЛАТЬ ПОПРОСТУ..
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Ясний-красний, але кацапи ніколи в цьому не зізнаються.
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При любом раскладе крысы кремля будут трындеть свою "правду"
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КАЦАПЫ А КАК ЖЕ СКРЕПы=)))
В РФ прошел конкурс "Россия круче всех со*ет!". Вот это скрепы!
http://www.zminy.info/2016/12/blog-post_17.html
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У какие "противные" и недоверчивые польские паны, сруский царь уже озучил стенограмму и все холопы ему поверили, а эти "гады" ещё и проверить хотят! "НИЛЬЗЯ!"
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явка с повинной облегчит страдания потного плешивого КГБиста..
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Преступники всегда пытаются скрыть обличающие факты их преступлений. В данном случае РФ, не будет сотрудничать с поляками, правительство которых она убила. Она не будет предоставлять запись разговоров с экипажем и другие обличающие факты. Подобно, как и малайзийским сбитым лайнером, РФ будет делать все возможное, чтобы скрыть свои преступления, мешать проведению объективного следствия.
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ответ прост. потеряли или выбросили за ненадобностью....

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Если до сих пор не представленьі, то все и так ясно и понятно.
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Я думаю если не предоставят - то спеслужбі отрежут бошку доченьку путинга. И віложат на ютуб
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Подивишся на цирк під назвою "міжнародна політика" - і бачиш один лиш обмін нотами. Композитори, бл@.
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Кстати журналиста Артёма Боровика раскрывшего грузинское прошлое Путлера,тоже взорвали при взлёте самолета Як-40 ,9 марта 2000 года в Москве...
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Что поляки могут услышать на тех записях? Как пилоты матерят касабских авиадиспетчеров? Так касабы уже давно их уничтожили.
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Там не только уничтожили... Там новые записи записали... На студии звукозаписи в ФСБ.
Не удивлюсь, если там ещё и видео сняли на Мацфильме...
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там что рикролл какой-то? Переходить не буду сразу кину в спам тебя
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самое интересное это--"обломки необходимы следкому для проведения ..." ... да уже и так понятно что кремлевский дрочилка за3.14зделся до края. и чем дольше тянет резину кацапская клика тем отчетливее просматривается попытка спрятать следы преступления.На путлере уже столько крови,что он будет идти до конца.вопрос в том-кто и когда???очень интересную фразу сказал один старый КГБэшник---" путин пришел на крови.представляю сколько прольется крови когда его будут уходить"
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А почему это йгновости нет, а толкьо про Россию?

Польша призвала Украину не отмечать юбилей УПА
Если Киев устроит торжества, Варшава пригрозила ухудшением отношений.
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал Украину не отмечать 75-летие создания УПА.
"Украина и Польша должны выработать общее видение исторической роли Украинской повстанческой армии", - сообщается на сайте МИД Польши.
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не удивительно если вдруг "окажется" ,что польский пилот перед падением позвонил путину и попросил в их смерти никого не винить!!!!
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