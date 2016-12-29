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Все про:Порошенко (10275) чемпионат (201) шахматы (79)

 "Браво украинским шахматистам!", - Порошенко поздравил Анну Музычук и Василия Иванчука с победой

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Василия Иванчука и Анну Музычук с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Фантастический день для украинских шахмат! Вслед за Анной Музычук большую победу одерживает Василий Иванчук и становится чемпионом мира по быстрым шахматам среди мужчин. Браво украинским шахматистам!", - написал Порошенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинские шахматисты обратились к Верховной Раде с просьбой поддержать программу "Интеллект нации". ФОТО
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Барыга уступи место шахматистам, у них есть мозг!
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Львовская школа шахмат всегда была лучшая в мире..
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Поздравление в карман не положишь,и сыт не будешь,лучше бы дал по лимону из наворованных из слепого траста,ребята заслужили на все 100%.
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У нашего гаранта всё фантастическое. Только он при каких делах к этому событию. Наши спортсмены побеждают не благодаря, а вопреки. На Украина ещё держится не благодаря, а во преки. И фронт армия держит не благодаря а вопреки. Или шо у нас пётр ляксеевич с компанией казнакрадов на это бабки даёт. Нет. Так шо гарант сидели бы и не, ну вы в курсе.
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И где тот Амур..... Мордва, в спам.
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в школах урок шахмат надо бы ввести......шахматы полезная штука...учит считать ходы наперед и оценивать их последствия.....а то у нас как зачудят что нибудь-а потом руками разводят-"ой,а как же так получилось?"...
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надо учится у Путлера,сказать жрать Мильдоний и побеждать,иначе зарэжю...
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як казав жид дмитрух табачник: на Галичині живуть неосвічені селюки :D
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не в тему, але ще Порошок наказав не продовжувати ліцензію телеаналу "1+1", що належить Коломойському
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оффшорний барига і тут лизнув сраку!
А про ті 2 патрони на передову чому не відчитався?
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Своих побед нет. Поэтому Петя мониторит чужие и тут же примазывается.
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При малейшей победе где либо Барыга вылазит в первые ряды... где поражение там его нет... Падло....
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Действительно БРАВО ,чего увы не скажешь об украинском президенте !!!
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Оказывается, что украинцы не дураки. Могут лучший в мире танк сделать, самый большой в мире транспортный самолёт, ракетами балуются, авиационными двигателями и остальным, по мелочам, а в руководстве страной у нас всегда оказываются коррумпированные дебилы, которые сделали украинцев самыми бедными в Европе и больше ни на что не способны. Последнее проверено на протяжении четверти века.
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Та не оказываются -- а ми їх, дурні, вибираємо!

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Они так устроили выборы, что других невозможно выбрать. Там сидит банда, ничего не делает, а только тем и занимается, что придумывает схемы как обмануть и украсть.
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«если бы от выборов хоть что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать».
Марк Твен
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Браво отодрали всех а главное что наших проклятых лютых врагов оккупантов украинской земли Крыма и Донбасса эту казламордую лапотную нечисть, да отодрали притом по полной. Вот так бы было бы и на фронте(АТО ) !
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Президент поздравил чемпионов- а зрада как же вы задолбали - присоединяюсь к поздравлениями вы лучшие
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Юрий Касьянов

Президент уже записал традиционное новогоднее обращение к народу. И, наверное, снова улетел отдыхать в Испанию, на свою роскошную рошеновскую виллу.
Дайте угадаю что пообещает украинским гражданам лидер нации в этот раз:
Сначала Пётр Алексеевич непременно скажет, каким непростым был уходящий год. Как всем было трудно. Как он старался. Как правительство работало. Как Нацбанк держал гривну. Как делали реформы. Как сражались на фронтах. Как стабилизировали экономику, удержали национальную валюту, сохранили внутренний мир в стране, и отвели угрозу большой войны.
2017 год, скажет президент, станет годом экономического роста и настоящих реформ. Правительство Гройсмана будет ещё лучше управлять экономикой. Национальный банк будет ещё сильнее держать гривну. Верховная Рада напринимает новую кучу нужнейших законов. Западные партнеры снова дадут денег, и уже точно - безвизовый режим. Как же без него.
В следующем году президент снова поборет коррупцию, ещё раз продаст свой бизнес, в очередной раз добьётся мира, закончит АТО за три дня, сделает граждан ещё богаче, а Украину ещё краше... Бандиты наконец-то сядут в тюрьмы, и богатые уже непременно поделятся с бедными. Нет?..
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Да они просто фигуры переставляли! А Петр Лексеевич думал за них.
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Пораженец пэтро любит спиздить чужие достижения.
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