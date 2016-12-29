 "Браво украинским шахматистам!", - Порошенко поздравил Анну Музычук и Василия Иванчука с победой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Фантастический день для украинских шахмат! Вслед за Анной Музычук большую победу одерживает Василий Иванчук и становится чемпионом мира по быстрым шахматам среди мужчин. Браво украинским шахматистам!", - написал Порошенко.
1571 31
Работодателей будут штрафовать за недопущение проверки относительно зарплат "в конвертах"(179)
Грицак о ночном визите Порошенко в СБУ: "Возникла насущная необходимость пообщаться"(44)
Аваков рассматривал кандидатуру Трояна на пост главы Нацполиции еще в 2015 году, но Порошенко настоял на Деканоидзе, - Геращенко(31)
Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2017 год. ВИДЕО(84)
Олигархи и кланы уничтожают Украину, нужна срочная перезагрузка власти — Тимошенко(0)
"Возникла насущная необходимость пообщаться", - Грицак о визите Порошенко в СБУ(185)
Порошенко подписал указ о награждении сотрудников академии Нацгвардии(22)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-----------------------------------------------------------
не в тему, але ще Порошок наказав не продовжувати ліцензію телеаналу "1+1", що належить Коломойському
Ответить
А про ті 2 патрони на передову чому не відчитався?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Марк Твен
Ответить
Ответить
Ответить
Президент уже записал традиционное новогоднее обращение к народу. И, наверное, снова улетел отдыхать в Испанию, на свою роскошную рошеновскую виллу.
Дайте угадаю что пообещает украинским гражданам лидер нации в этот раз:
Сначала Пётр Алексеевич непременно скажет, каким непростым был уходящий год. Как всем было трудно. Как он старался. Как правительство работало. Как Нацбанк держал гривну. Как делали реформы. Как сражались на фронтах. Как стабилизировали экономику, удержали национальную валюту, сохранили внутренний мир в стране, и отвели угрозу большой войны.
2017 год, скажет президент, станет годом экономического роста и настоящих реформ. Правительство Гройсмана будет ещё лучше управлять экономикой. Национальный банк будет ещё сильнее держать гривну. Верховная Рада напринимает новую кучу нужнейших законов. Западные партнеры снова дадут денег, и уже точно - безвизовый режим. Как же без него.
В следующем году президент снова поборет коррупцию, ещё раз продаст свой бизнес, в очередной раз добьётся мира, закончит АТО за три дня, сделает граждан ещё богаче, а Украину ещё краше... Бандиты наконец-то сядут в тюрьмы, и богатые уже непременно поделятся с бедными. Нет?..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить