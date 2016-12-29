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 За минувшие сутки боевики 50 раз обстреляли позиции ВСУ. В районе Крутой Балки был бой, - штаб

Оккупанты продолжают обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях. За прошедшие сутки произошло 50 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО за прошедшие сутки 28 декабря 2016 г., опубликованной в Facebook.

По данным штаба, на мариупольском направлении из 120-мм минометов оккупанты обстреляли Марьинку и Водяное. Из 82-мм - Красногоровку, Талаковку и Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Павлополь, Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.

На донецком направлении из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска вели огонь по позициям сил АТО в районе Луганского. Из гранатометов - по Майорску, а из стрелкового оружия - вблизи Троицкого, Авдеевки, Зайцево и Новоселивки Второй. В районе Крутой Балки произошло боестолкновение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировала 27 декабря в зоне проведения АТО 160 взрывов

На луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия - Крымское, Станицу Луганскую и Малиновое.

"Всего за минувшие сутки произошло 50 нарушений режима прекращения огня - одно из них - боевое столкновение", - сказано в сообщении

Напомним, 27 декабря боевики осуществили 44 обстрелов.
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Спасение "Приватбанка" обойдется Украине дороже, чем потеря нового транша МВФ - экономист 29 декабря 07:04
Больше читайте здесь: http://zn.ua/ECONOMICS/spasenie-privatbanka-oboydetsya-ukraine-dorozhe-chem-poterya-novogo-transha-mvf-ekonomist-234660_.html
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Спасение это когда помогают, а если загнали в угол и отняли это грабёж-отжатие.
Приват банк был слишком лакомым куском экономики чтобы его можно было просто разворовать , как другие банки.
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Сколько тысяч раз нужно нарушить "минский мир", чтоб дошло , что никакого мира нет!?Сторонам честным и принципиальным ДОСТАТОЧНО ОДИН РАЗ НАРУШИТЬ ДОГОВОРЕННОСТЬ, чтоб никогда больше не верить лжецу и подлецу, не умеющему держать своих слов.
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Ну,а як з адекватною відповіддю,за око -два,за зуб-32,якщо вда

За око-вибий два,за зуб-32,підставляють ліву щоку-бий знову по правій -щоб не вумничали,стріляють з автомата-відповідь з рпг,з міномета-сау,сау-пакет граду,град-тока у.це буде адекватна відповідь яка приведе до миру.
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Поки там залишаються путенпамагі миру не буде.
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В АТО,в окопи,бісові сини

не на Канари товсті пики гріти.

Осліплі нелюди,не бачите війни,

не ваші там щодня вмирають діти.

Ховаєтесь щурами за мандат.

Законами свої закрили спини.

Один Герой , один простий солдат

більше зробив , ніж ви для України...



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Откуда ТАМ кукуруза? Может в верблюжьей колючке?
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Пєтя відзвітував,шо перемир'я на свята,а якщо ворог порушить іх,то наша арта за 15хв буде на позиціях,і буде насипати ворогам по повній.
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смерть расiянським окупантам!!!!здаеться менi,ш о це ще тiльки все розпочинаеться по новому....хрiнкамвой то нещодавно заiхав.... путiн-хуйло здохни падло мокшанське!!!!
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Кировоградский спецназ. Почти всех на фото нет в живых, они погибли, защищая нашу Украину. Вечная память Героям!
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И Шо работает перемирие?Разорвать все контакты с пацанами,они слово не держат
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