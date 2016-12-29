 За минувшие сутки боевики 50 раз обстреляли позиции ВСУ. В районе Крутой Балки был бой, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО за прошедшие сутки 28 декабря 2016 г., опубликованной в Facebook.
По данным штаба, на мариупольском направлении из 120-мм минометов оккупанты обстреляли Марьинку и Водяное. Из 82-мм - Красногоровку, Талаковку и Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Павлополь, Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.
На донецком направлении из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска вели огонь по позициям сил АТО в районе Луганского. Из гранатометов - по Майорску, а из стрелкового оружия - вблизи Троицкого, Авдеевки, Зайцево и Новоселивки Второй. В районе Крутой Балки произошло боестолкновение.
На луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия - Крымское, Станицу Луганскую и Малиновое.
"Всего за минувшие сутки произошло 50 нарушений режима прекращения огня - одно из них - боевое столкновение", - сказано в сообщении
Напомним, 27 декабря боевики осуществили 44 обстрелов.
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Приват банк был слишком лакомым куском экономики чтобы его можно было просто разворовать , как другие банки.
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За око-вибий два,за зуб-32,підставляють ліву щоку-бий знову по правій -щоб не вумничали,стріляють з автомата-відповідь з рпг,з міномета-сау,сау-пакет граду,град-тока у.це буде адекватна відповідь яка приведе до миру.
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не на Канари товсті пики гріти.
Осліплі нелюди,не бачите війни,
не ваші там щодня вмирають діти.
Ховаєтесь щурами за мандат.
Законами свої закрили спини.
Один Герой , один простий солдат
більше зробив , ніж ви для України...
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