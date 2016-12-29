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 Болгария всегда будет работать с ЕС и НАТО, - новоизбранный президент Радев

Болгария всегда будет работать только вместе со своими партнерами - Евросоюзом и НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом новоизбранный президент Болгарии Румен Радев заявил в интервью британскому изданию Financial Times.

"Хотелось бы, чтобы Болгария была настоящим партнером Североатлантического альянса, партнером лояльным и предсказуемым и с реальными возможностями", - заявил Радев.

По его мнению, в "нынешних условиях, когда мир противостоит угрозам терроризма и исламского фундаментализма, необходимо восстановить отношения НАТО с Россией".

При этом, избранный президент подчеркнул, что ни разу не был в Москве, а свои первые зарубежные визиты осуществит в Брюссель и Бухарест. В частности, визит в Бухарест обусловлен, по словам Радева, повышенным интересом болгарского общества к румынскому опыту борьбы с коррупцией.

Отметим, во втором туре президентских выборов в Болгарии победу одержал независимый кандидат, генерал-майор в отставке, бывший главнокомандующий ВВС Болгарии Румен Радев. Церемония его официального вступления в должность пройдет 22 января 2017 года.

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