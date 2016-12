 Прокуратура Израиля открыла уголовное дело против премьера Нетаньяху, - The Independent

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху запретил контакты со странами, голосовавшими за антиизраильскую резолюцию в Совбезе ООН

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ , об этом сообщает издание The Independent.Как говорится в сообщении, Нетаньяху будет вызван для дачи показаний в течение следующих девяти месяцев.Издание The Times of Israel сообщило, что расследование в отношении Нетаньяху касается взяточничества и мошенничества.Нетаньяху также подозревается в нарушениях при закупке подводных лодок из Германии.Премьер-министр Израиля отрицает эти обвинения.Полиция страны отказалась подтвердить или опровергнуть эту информацию.