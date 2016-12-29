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Все про:Израиль (782) Нетаньяху (26) уголовное дело (2170)

 Прокуратура Израиля открыла уголовное дело против премьера Нетаньяху, - The Independent

Генеральный прокурор Израиля санкционировал начало уголовного производства в отношении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, об этом сообщает издание The Independent.

Как говорится в сообщении, Нетаньяху будет вызван для дачи показаний в течение следующих девяти месяцев.

Издание The Times of Israel сообщило, что расследование в отношении Нетаньяху касается взяточничества и мошенничества.

Нетаньяху также подозревается в нарушениях при закупке подводных лодок из Германии.

Премьер-министр Израиля отрицает эти обвинения.

Полиция страны отказалась подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху запретил контакты со странами, голосовавшими за антиизраильскую резолюцию в Совбезе ООН

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сентября 1985 года в концентрационном лагери , в селе Кучино , Пермской области перестало биться сердце патриота Украины
,прекрасного поэта и правозащитника Василя
Стуса !!! Вечная память В.Стусу ! Его «адвокатом» ,несмотря на протест
подзащитного ,был заклятый враг Украины , Виктор Медведчук ,который требовал для
Стуса, наказания большего чем прокурор
??? Имя Василя Стуса получил название Донецкий университет , который с красным дипломом он окончил . Доносчиком был
преподаватель, некто Корнилов ! Нужно,
что бы в каждом украинском городе была улица имени Василя Стуса и тупик Виктора
Медведчука ! А банда « Украинский выбир»
должна быть запрещена !!!
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Ау нас когда откроют уголовные дела против главарей ГОСОПГ Кравчука,куЧМА,Юща,Януковича и этого оффшорного чудазвона ?
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А ну давай, пострибай тепер до прокуратури, істерику закатай, як виробляв останні дні до послів і міністрів.
Може, це не просто так прямо зараз справу порушили ?
Казалося ж тобі: отримаєш по мізках - всядешся.
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А вы говорили, что Украина неправильно голосовала за Резолюцию в ООН. Где эти тролли типа Лита из Израиля?
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Али, это пена. Я читал в оригинале. Там дословно сказано - будет допрошен в ходе ткрытого расследования. Расследование не предусматривает никакой уголовной ответственности. Цензор, увы, желтеет
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Даже если так, то Натаньяху показали, что он преступник. Его политика уже не устраивает самих израильтян.
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Яя не фан израиля и тем более ястреба нетаньяху, для важнее всего справедливость и объективность. Я предпочитаю посмотреть на развитие этого, так "вовремя" подоспевшего дела и из ПЕРВОИСТОЧНИКОВ узнать о результатах. Выводы придут после этого автоматом.
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По поводу "вовремя" согласен, но думаю там коррупции достаточно для уголовных дел.
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ОК, але розслідування провадиться щодо нього ?
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Але в ході розслідування можуть з'явитись факти порушення закону. Тоді буде відкрита кримінальна справа щодо корупції.
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Ну я вам скажу у многих все начиналось с пустячка , а потом вдруг бац , и серьёзные проблемы . Не думаю , что Израиль настолько самостоятелен . Страна получающая от штатов только военной помощи свыше трёх миллиардов каждый год , не может кусать кормящую руку , а отдельные представители тем более .
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То есть взятки уголовно ненаказуемы в Израиле? Это что-то новенькое)))
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Я лично считаю , что нужно было воздержаться . А то , что этого зазвиздившего истерика , ставят на место за выбрыкивания с послами , и заявлениями в отношении штатов , это факт . Но это не остановит Нетаньяху в отношении нас дуть губы , и выделываться .
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Если воздерживаться в такой Резолюции, то тогда и последовательно далее придется признавать Крым и Донбасс российским. Но мне такая двуличная позиция не нравится.
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В политике нет последовательности ! Политика наука гибкая . Нас бы поняли все . А исходя из вашей логики можно сказать , что мы поддержали резолюцию за которую проголосовала педерашка .
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Привязки к позиции россии нет, ведь так проголосовали все, кроме США. Логика проста: закрыв глаза на поселения в Палестине далее не стоит продвигать тему деоккупации Крыма. Вот такая могла выйти гибкость. Так, что правильно проголосовали.
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Украина обязана была воздержаться. так сама находится в таком положении как и израильтяне. мы попали в такую же ситуацию. в дальнейшем, начнется то же самое и против Украины. мы не знаем когда начнем строить на Освобожденных землях. и как эти земли интегрируются в жизнь. конечно это умозрительное суждение и ошибочно в том, что есть все таки общепризнанная аннексия и оккупация. но есть несколько моментов которые не ясны. к примеру рф в конце 17 года присоединит к себе части Донбасса, или скорее всего она их признает, что еще хуже в плане дальнейшего их освобождения. это один момент. есть иной, это политика штатов в следующие пять лет. мы обязаны идти в фарваторе внешней политики США. там я сказал несуществующий момент когда в тот раз к тебе обращался. он то же умозрителен и хлипок. но, это мировозренческая догма - палестина - это терроризм. но есть один критерий который освещает нам путь в таких ситуациях, с рф в унисон мы голосовать не должны. и как гос. деятель он прав и поэтому на него спустили собак. но совсем скоро трамп надавит на свою делегацию и они заблокируют анти израильскую резолюцию. не эту, так ту,...
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Украина никому не обязана, тем более Израилю. Если Трамп заблокирует Резолюцию, то это будет решение США, но не Украины. Палестина это не только терроризм, а государство. Поэтому юлить в голосовании за Резолюцию не стоило.
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Цензор, читайте новость в оригинале,а не в перепечатках. с сомнительными ссылками....
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Таки ОЙЦ!!!!Усьо ближе к нашим "жиды по новому" подбираютца...
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Доигрался идиот. Решил "построить" весь мир.
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Шкандаль! Як це так, обійшлися без різних набу, антикорупційних прокуратур і судів...
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[Israel's Attorney General 'orders criminal investigation into Prime Minister Benjamin Netanyahu' | The Independent] хорошо, посмотри! http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israels-attorney-general-orders-criminal-investigation-benjamin-netanyahu-a7499326.html
Israel's Attorney General 'orders criminal investigation into Prime Minister Benjamin Netanyahu'
Allegations of bribery and fraud made against leader, according to reports

Harriet Agerholm @HarrietAgerholm 6 hours ago

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The Independent Online

Police declined to confirm or deny the Channel 10 report AP
Israel's Attorney General has ordered a criminal investigation into Prime Minister Benjamin Netanyahu, according to a TV channel in the country.

Channel 10 claimed Mr Netanyahu would be summoned to give evidence following a nine month police inquiry into two unspecified matters.

Police have reportedly been investigating allegations of bribery and fraud against Mr Netanyahu, The Times of Israel reported.

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The accusations, believed to relate to alleged donations, have been dismissed by a spokesperson for the Israeli leader as "nonsense".

Mr Netanyahu has also been accused of wrongdoing in the purchase of submarines from Germany, where media have reported a potential conflict of interest involving his lawyer. The Prime Minister has denied the allegations.

Police declined to confirm or deny the Channel 10 report.

"When the time comes we will update authoritatively the status of the investigation," the special investigations unit said in a statement.

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