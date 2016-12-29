 Прокуратура Израиля открыла уголовное дело против премьера Нетаньяху, - The Independent

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, об этом сообщает издание The Independent.
Как говорится в сообщении, Нетаньяху будет вызван для дачи показаний в течение следующих девяти месяцев.
Издание The Times of Israel сообщило, что расследование в отношении Нетаньяху касается взяточничества и мошенничества.
Нетаньяху также подозревается в нарушениях при закупке подводных лодок из Германии.
Премьер-министр Израиля отрицает эти обвинения.
Полиция страны отказалась подтвердить или опровергнуть эту информацию.
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У Израиля есть национальная гордость. В мире уважают сильные государства, способные отстаивать свою позицию, - Нетаньяху о голосовании в ООН(371)
Нетаньяху запретил контакты со странами, голосовавшими за антиизраильскую резолюцию в Совбезе ООН(370)
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сентября 1985 года в концентрационном лагери , в селе Кучино , Пермской области перестало биться сердце патриота Украины
,прекрасного поэта и правозащитника Василя
Стуса !!! Вечная память В.Стусу ! Его «адвокатом» ,несмотря на протест
подзащитного ,был заклятый враг Украины , Виктор Медведчук ,который требовал для
Стуса, наказания большего чем прокурор
??? Имя Василя Стуса получил название Донецкий университет , который с красным дипломом он окончил . Доносчиком был
преподаватель, некто Корнилов ! Нужно,
что бы в каждом украинском городе была улица имени Василя Стуса и тупик Виктора
Медведчука ! А банда « Украинский выбир»
должна быть запрещена !!!
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Може, це не просто так прямо зараз справу порушили ?
Казалося ж тобі: отримаєш по мізках - всядешся.
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Все, что цензор написал- липа и ложь)
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Israel's Attorney General 'orders criminal investigation into Prime Minister Benjamin Netanyahu'
Allegations of bribery and fraud made against leader, according to reports
Harriet Agerholm @HarrietAgerholm 6 hours ago
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The Independent Online
Police declined to confirm or deny the Channel 10 report AP
Israel's Attorney General has ordered a criminal investigation into Prime Minister Benjamin Netanyahu, according to a TV channel in the country.
Channel 10 claimed Mr Netanyahu would be summoned to give evidence following a nine month police inquiry into two unspecified matters.
Police have reportedly been investigating allegations of bribery and fraud against Mr Netanyahu, The Times of Israel reported.
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The accusations, believed to relate to alleged donations, have been dismissed by a spokesperson for the Israeli leader as "nonsense".
Mr Netanyahu has also been accused of wrongdoing in the purchase of submarines from Germany, where media have reported a potential conflict of interest involving his lawyer. The Prime Minister has denied the allegations.
Police declined to confirm or deny the Channel 10 report.
"When the time comes we will update authoritatively the status of the investigation," the special investigations unit said in a statement.
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