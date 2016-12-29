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Все про:лицензия (99) обращение (225) 1+1 (39) телевидение (318)

 "1+1" пытаются лишить лицензии": сотрудники телеканала обратились к Порошенко, Гройсману и Парубию

Журналисты и руководство телеканала "1+1" обратились с открытым письмом к Президенту Украины Петру Порошенко, Председателю Верховной Рады Андрею Парубию и Премьер-министру Владимиру Гройсману.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение размещено на сайте "ТСН"

"Сегодня, 29 декабря 2016 года, последний день действия лицензии на аналоговое вещание канала 1+1. Две недели назад, 15 декабря, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала. Во время рассмотрения заявки, которое длилось 6 месяцев, никаких официальных претензий в адрес канала не поступало. Последние две недели из разных источников мы получаем информацию о попытке отменить такое решение и осуществить рейдерский захват канала.

Уважаемый Петр Алексеевич, как человек, который, в том числе, собственные средства и ресурсы инвестировал в создание СМИ в Украине, вы, как никто другой должны понимать важность этого вопроса и недопустимости развития ситуации, когда вопреки законной процедуре канал не может продлить лицензию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский прокомментировал национализацию "ПриватБанка": "Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана"

Мы хотим напомнить Вам о роли СМИ в целом, и 1+1 в частности, во время Революции Достоинства. Во времена правления Януковича и мы, и наши коллеги из других СМИ - "5 канала", "24 канала", каналов других медиа групп, привыкли к необходимости постоянного противостояния давлению и попыткам власти вмешиваться в работу СМИ. Мы уверены, что со сцены Майдана вы втроем отстаивали, среди прочего, о недопустимости повторения такой ситуации.

Мы удивлены и обеспокоены тем, что Национальный Совет, члены которого назначены непосредственно Президентом и Верховной Радой, затягивает процесс исполнения собственного решения. На протяжении последних двух недель из надежных источников к нам поступали сообщения, что именно Администрация Президента пытается повлиять на принятие решений Национальным Советом и передать контроль над каналом в другие руки.

Мы не хотим в это верить и на самом деле не понимаем, чьи интересы могут стоять за такими действиями, но уверены, что вы, как Президент Украины, как гарант Конституции, и руководители Верховной Рады и Кабинета Министров, должны обеспечить выполнение решения от 15.12.2016 в соответствии с законодательством Украины и продемонстрировать уважение к независимости средств массовых информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Либо редакционная политика предвзята, когда идет речь о президенте, либо журналисты склонны к синхронной самоцензуре", - эксперты об освещении телеканалами деятельности Порошенко. Инфографика

Со стороны Нацсовета к каналу "1+1" не было никаких замечаний или претензий. Поэтому мы не понимаем, почему в день прекращения действия аналоговой лицензии - 29.12 и после того, как мы осуществили оплату лицензионного сбора, мы все еще находимся не только в ситуации неопределенности, но и перед угрозой отключения вещания или назначении какого-либо нового постороннего руководства канала "1+1", что является нонсенсом для частной компании.

Символично, что именно 1.01.2017 года исполняется 20 лет с момента начала вещания ведущей службы новостей Украины - ТСН. Журналисты канала не раз становились свидетелями попыток взять под контроль редакционную политику канала. Впрочем, доверие и поддержка миллионов зрителей всегда помогала выйти из сложных ситуаций.

Мы хотим предостеречь и предупредить тех, кто стоит за попытками отключить канал, который является ежедневным источником новостей для миллионов Украинцев, даже при отсутствии бумаги, мы имеем законное право продолжать вещание. Нас уже невозможно запугать, но мы надеемся, что в 2016 году, в отличие от ситуации трехлетней давности, государство само заинтересовано в выполнении законных процедур и работе независимых СМИ.

С уважением,

Генеральный директор "1+1" медиа В. Ткаченко

Директор департамента информационного вещания С. Попов

Директор департамента журналистских расследований М. Шиленко

Ведущая ТСН Тиждень А. Мазур

Ведущая ТСН Н. Мосейчук

Ведущая ТСН Л. Таран

Ведущий "1+1", Заслуженный артист Украины Ю. Горбунов

Руководитель Студии "Квартал-95" В. Зеленский"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТВ уличил каналы "Украина", НТН и "1+1" в трансляции российских фильмов

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Ты ответь - армия какой страны убивает детей на Донбассе? И не вздумай залипнуть кацап.
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Что тебе мешало этим заниматься до того пока тебя не тыкнули твоим корявым носом в бока которые ты здесь нарезаешь своим языком?
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Канал Пэдро паршивый один останется по ходу. а вот миллион ЧП шников щиманули чего молчит свинтус. ЕСВ нулевики платить тоже в 2017 будут, на 5 канале новость пропустили, да еще и поквартально.
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Посмели на олигарховский рассадник зрады наступить?
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Ты думаешь что пишешь умные комментарии, но ты ошибаешься преподнося свой бред в виде шедевров. Я тебе выше задал вполне хороший для твоего разума вопрос, но сомниваюсь что ты сможешь на него ответить корректно.
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Ну , успехов , Украинец отдаст свою шкуру , косы дочки , но стерпит барыгу , но когда зацепят Достоинство , то готовьте, паны, чумаданы ...
Изо всех центральных каналов новости иногда (только по сюжетам) смотрю Плюсы и иногда айситиви...
Так шо я напрягся

Спалить нах*й Интер и Трк Ахметов !
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Только кацапы отдавали своих дочерей и жен на потеху монголо-татарскому игу, а еще срывали с себя кресты и бросали под копыта лошадей татарского войска.
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