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 Россия и Турция подготовили соглашение о перемирии в Сирии, - Чавушоглу

Российская Федерация и Турция подготовили соглашение о прекращении огня в Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщил 28 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, документ, в котором начертано политическое решение конфликта, "готов", и обе стороны могут "имплементировать его в любое время".

Чавушоглу отметил, что режим прекращения огня не распространяется на "террористические организации".

Заявление появилось после того, как информагентство Anadolu сообщило, что режим прекращения огня в Сирии должен вступить в силу после полуночи. Агентство сообщило, что план перемирия распространяется на город Алеппо, и позволит провести эвакуацию гражданских по всей стране.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать сообщение Anadolu, поскольку нет "достаточно информации".

Представители сирийской власти этих сообщений пока не комментировали.

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