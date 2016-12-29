 Россия и Турция подготовили соглашение о перемирии в Сирии, - Чавушоглу

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщил 28 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, документ, в котором начертано политическое решение конфликта, "готов", и обе стороны могут "имплементировать его в любое время".
Чавушоглу отметил, что режим прекращения огня не распространяется на "террористические организации".
Заявление появилось после того, как информагентство Anadolu сообщило, что режим прекращения огня в Сирии должен вступить в силу после полуночи. Агентство сообщило, что план перемирия распространяется на город Алеппо, и позволит провести эвакуацию гражданских по всей стране.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать сообщение Anadolu, поскольку нет "достаточно информации".
Представители сирийской власти этих сообщений пока не комментировали.
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