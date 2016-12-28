 ОБСЕ зафиксировала 27 декабря в зоне проведения АТО 160 взрывов

Об этом говорится в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"СММ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области 27 декабря, включая около 150 взрывов по сравнению с около 200 взрывами 26 декабря", - говорится в отчете. В Луганской области миссия зафиксировала 10 взрывов 27 декабря.
Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения наблюдателей была ограничена на всех 3 участках.
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Там целая разветвлённая сеть работает на дискредитацию и Украины, и ЕС , и США !
Размах взят большой и средств кремлёвкие упыри не жалеют !
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-- Ой! -- та шо ты там за бугром своим понимаешь ? -- У него ж Сила! Всех загасит! В 6 секунд!
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... щас Андрюха шепчет, шо Майдан ему весь Коммунизм обломал...*)
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...а мне-то шо? -- если я довольный...*)
Слава Украине!
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