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 ОБСЕ зафиксировала 27 декабря в зоне проведения АТО 160 взрывов

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 160 взрывов на Донбассе 27 декабря.

Об этом говорится в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"СММ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области 27 декабря, включая около 150 взрывов по сравнению с около 200 взрывами 26 декабря", - говорится в отчете. В Луганской области миссия зафиксировала 10 взрывов 27 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ на 2 дня эвакуировала свою патрульную базу из Светлодарска из-за обстрелов

Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения наблюдателей была ограничена на всех 3 участках.
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Це не війна а дрочня. Якби влада вела війну, ми б її вже виграли! Під Світлодарськом пішли в атаку, виграли позиційні бої а наступ не розвиваємо, тупо просераємо час і дозволяємо ворогу оговтатись та підтягнути резерви! Це не віна це ЗРАДА!
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не говори бред, наступление ценой сотен жизней наших солдат, кацапы сразу бы подтянули дополнительную орду. Хрень не пори солдат пожалей. Главное на данный момнт позиции удержать
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Из окопов вещаешь или можешь повлиять на ситуацию ?!
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я вообще не хочу обсуждать когда и как ВСУ должны действовать, тут судя по постам одни стратеги собрались.
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...критическая масса наростает... ... Майдан три месяца мирно песенки спивав -- а все вопросы порешал за сутки... .
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Сейчас всю Украину залило цунами зрадныкив, они не только у нас, они по всей Европе, и подымают еще большую волну цунами против рады, против ПП. И эту волну гонят по всем соцсетям, в т.ч . и Гугле .
Там целая разветвлённая сеть работает на дискредитацию и Украины, и ЕС , и США !
Размах взят большой и средств кремлёвкие упыри не жалеют !
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...когда "пионеров" на Кресте побили -- я братухе звякнул, грю: Андрюшка, по-моему у вас презика скоро скинут...
-- Ой! -- та шо ты там за бугром своим понимаешь ? -- У него ж Сила! Всех загасит! В 6 секунд!
...........................................
... щас Андрюха шепчет, шо Майдан ему весь Коммунизм обломал...*)
.
...а мне-то шо? -- если я довольный...*)
Слава Украине!
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