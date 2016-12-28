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Все про:посол (1008) ранение (1261) Эстония (439) военнослужащие (3029) реабилитация (110)

 Эстония провела реабилитацию 39 украинских военных, получивших ранения на Донбассе

Эстония приняла на реабилитацию уже 39 украинских военнослужащих, которые защищали Украину на Донбассе от российских оккупационных войск.

Об этом сообщил посол Украины в Эстонии Виктор Крижанивский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам посла, эта реабилитация является бесплатной для бойцов, потому что финансируется за счет Министерства обороны Эстонии. Крыжановский отметил, что "цифры там впечатляющие".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Двое украинских воинов впервые отправлены на медицинскую реабилитацию в Италию, - Минобороны. ФОТО

"39 военных прошли такой курс реабилитации. На этом Эстония останавливаться не собирается и где-то начиная с марта следующего года, эти курсы будут продолжены", - сказал Крыжановский. Он добавил, что все украинские военные, которые проходили в Эстонии реабилитацию, остались довольны результатом.

"Когда я их встречаю перед началом реабилитации, я вижу, в каком они состоянии находятся, а потом мы их провожаем в аэропорту и я вижу совсем других людей. То есть, кто-то был в кресле - уже стал и на ноги. В кого рука не работала, вижу - он уже здоровается этой рукой ", - отметил посол.

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Спасибо прекрасная Эстония за такую помощь. Живите в мире всегда
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-- эт правда! ...мой братик тоже в доле... ... Диаспора не дремлет...*)
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По словам посла, эта реабилитация является бесплатной для бойцов, потому что финансируется за счет Министерства обороны Эстонии. Крыжановский отметил, что "цифры там впечатляющие". Источник: http://censor.net.ua/n421479

Просто для справки: Израиль лечит украинских бойцов только за деньги, причем по предоплате. Германия, Эстония, Литва, Латвия, Польша - лечат украинских бойцов бесплатно, точнее за счет своего бюджета.
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А сколько было гордости от израильтян, что они помогают и лечат украинских бойцов! Спору нет, что там сильные врачи, но и признать что это просто бизнес не хотят. Вот и видно кто нам друг.
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До того ж це буде цінна практика естонським лікарям реабілітації людей реально покалічених на війні.
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Спасибі друзям естонцям за допомогу. Як і литовцям та латвійцям. Країни Балтії допомагають Україні як можуть аже самі прекрасно знають, що таке Московія та дика Орда. Особливо Латвія та Естонія, де етнічних московитів проживає ледь не 50% в країні.
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Львів, терміново потрібна допомога

Maryanushta‏@maryanushta
#хелп Потрібна кров 4- для новонародженної дитинки. Бажано, щоб донор був чоловічої статі. Дитинка в критичному стані.
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Благодарим наших настоящих друзей из Эстонии, которые без пафоса помогли украинцам.
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ну вот, ведь это так и есть - они лишне себя не рекламирует, но зделает намного больше таких, которые под камеры возмёт 10-20 патриотов Украины у себе на реабилитацыю, а если ещё посмотреть на количество эстонцев, то вообше разница в разы увеличиваетса.
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