 Эстония провела реабилитацию 39 украинских военных, получивших ранения на Донбассе

Об этом сообщил посол Украины в Эстонии Виктор Крижанивский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам посла, эта реабилитация является бесплатной для бойцов, потому что финансируется за счет Министерства обороны Эстонии. Крыжановский отметил, что "цифры там впечатляющие".
"39 военных прошли такой курс реабилитации. На этом Эстония останавливаться не собирается и где-то начиная с марта следующего года, эти курсы будут продолжены", - сказал Крыжановский. Он добавил, что все украинские военные, которые проходили в Эстонии реабилитацию, остались довольны результатом.
"Когда я их встречаю перед началом реабилитации, я вижу, в каком они состоянии находятся, а потом мы их провожаем в аэропорту и я вижу совсем других людей. То есть, кто-то был в кресле - уже стал и на ноги. В кого рука не работала, вижу - он уже здоровается этой рукой ", - отметил посол.
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Просто для справки: Израиль лечит украинских бойцов только за деньги, причем по предоплате. Германия, Эстония, Литва, Латвия, Польша - лечат украинских бойцов бесплатно, точнее за счет своего бюджета.
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Maryanushta@maryanushta
#хелп Потрібна кров 4- для новонародженної дитинки. Бажано, щоб донор був чоловічої статі. Дитинка в критичному стані.
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