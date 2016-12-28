 Трамп призвал Израиль потерпеть до его инаугурации 20 января

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, об этом Трамп написал в Twitter.
"Мы не можем и дальше позволять обращаться с Израилем со столь полным презрением и неуважением. В лице США они раньше имели прекрасного друга, но не сейчас. Началом конца было соглашение с Ираном, а теперь это (ООН)! Будь сильным, Израиль, 20 января не за горами!" - написал он.
На прошлой неделе Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство еврейских поселений на палестинских территориях.
Действующая администрация США отказалась накладывать на резолюцию вето и проинструктировала американских дипломатов воздержаться при голосовании.
Принятие резолюции разгневало премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он заявил, что его страна не собирается выполнять требования резолюции, и обвинил в поддержке документа действующее политическое руководство США.
Дональд Трамп также обрушился с критикой на администрацию президента Барака Обамы и назвал Организацию Объединенных Наций "клубом, где люди собираются поговорить и хорошо провести время".
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В остальном - согласен. Если Трамп кончит как Кеннеди, Путин - как Гитлер, Порох - как Иуда, а Эрдоган просто убьётся апстену, мир станет гораздо чище. Перебор у нас с отморозками.
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https://thezog.info/who-controls-donald-trump/
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это плохо и для самой Америки
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