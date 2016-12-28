EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  1130  14
Все про:Израиль (781) США (11515) Трамп (373)

 Трамп призвал Израиль потерпеть до его инаугурации 20 января

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал Израилю защищать его интересы после инаугурации 20 января.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, об этом Трамп написал в Twitter.

"Мы не можем и дальше позволять обращаться с Израилем со столь полным презрением и неуважением. В лице США они раньше имели прекрасного друга, но не сейчас. Началом конца было соглашение с Ираном, а теперь это (ООН)! Будь сильным, Израиль, 20 января не за горами!" - написал он.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство еврейских поселений на палестинских территориях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией", - Ельченко объяснил, почему Украина поддержала "антиизраильскую" резолюцию в ООН

Действующая администрация США отказалась накладывать на резолюцию вето и проинструктировала американских дипломатов воздержаться при голосовании.

Принятие резолюции разгневало премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он заявил, что его страна не собирается выполнять требования резолюции, и обвинил в поддержке документа действующее политическое руководство США.

Дональд Трамп также обрушился с критикой на администрацию президента Барака Обамы и назвал Организацию Объединенных Наций "клубом, где люди собираются поговорить и хорошо провести время".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль намерен пересмотреть отношения с ООН, - Нетаньяху

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гидрант уже второй раз облажался с Трампом, близорукая какая то внешняя политика.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты баран да? Жидва окупировала землю Палестины так же как кацапы Крым и Донбас. А Украина должна была сказать мол молодцы жидяры что окупировали чужую землю полностью вас поддерживаем?? То что рыжая мразь Трамп топит за окупантов вот это плохой сигнал для Украины. Мы видим уже что политка и мировозрение рыжего пристарелого пидорка мягко говоря не адекватна. Надеюсь кончит как Кеннеди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С Израилем не все так просто и однозначно.
В остальном - согласен. Если Трамп кончит как Кеннеди, Путин - как Гитлер, Порох - как Иуда, а Эрдоган просто убьётся апстену, мир станет гораздо чище. Перебор у нас с отморозками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рыжий клоун долго Президентом не будет, все его слова и поступки приведут этого дурачка к импичменту
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все, что Трамп исповедует он претворит в жизнь. точнее попытается воплотить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Терпи, не терпи, а резолюцію Радбезу виконувати треба.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У США есть опыт плевания на эти резолюции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нельзя такому как Трамп было давать власть, причём
это плохо и для самой Америки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати слышал новость шо исраиль за снятие санкций с россии.Может трамп об этом,потерпеть.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 Облако тегов
авиакатастрофа Антитеррористическая операция боевик Гройсман Донбасс Донецкая область задержание Кабмин Киев коррупция Корчак Крым Луценко МАФы Нацполиция обстрел опрос Порошенко расследование Рева реформы Россия Савченко самолет санкции СБУ смерть суд США терроризм
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти