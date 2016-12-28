 "Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих", - Минобороны РФ о карикатурах Charlie Hebdo на крушение Ту-154

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА новости.
"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих - не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость - унизительно для нормального человека. Отмечу только одно, не касаясь самой мазни. Если подобное, не поворачивается язык сказать, "творчество", и есть проявление подлинных "западных ценностей" - их обладатели и защитники обречены. По меньшей мере на одиночество в будущем", - сказал Конашенков, комментируя карикатуры на авиакатастрофу Ту-154 в Сочи, которые опубликовал французский журнал Charlie Hebdo.
Также, по его словам, неудивительно, что как-то притихли россияне, которые не так давно позировали на селфи в майках "Je suis Charlie" (Я - Шарли)".
Ранее сообщалось, что Charlie Hebdo в своем новом выпуске от 28 декабря опубликовал карикатуры на крушение самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море.
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Наиболее вероятной причиной крушения российского Ту-154 является сочетание человеческого и технического факторов(201)
В месте крушения самолета Минобороны РФ обнаружены уже 15 тел(31)
"Че плакать по 49 погибшим?!", - как российские СМИ "сожалели" о сбитом террористами украинском самолете Ил-76 с десантниками на борту. ВИДЕО(174)
В Черном море найдены двигатель, шасси и обшивка упавшего самолета Минобороны РФ(100)
"Плохие новости - там не было Путина" - карикатура Charlie Hebdo на крушение Ту-154(0)
У крушения Ту-154 есть свидетель, версия теракта полностью не исключается, - российские СМИ(295)
"Самолет, посол, десятки военнослужащих. И будут еще. Нам нечего делать в Сирии", - бывший пресс-секретарь Путина(257)
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аж целого генерала-майора нашли
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сказало высокодуховное земноводное
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Выживший в уме @Hlopak_ 9 часов назад
Оказывается, диды и здесь спистили. Ну что за люди...
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Мало карикатур! Катастрофически мало!)))))))))))))
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ну имхо
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«Сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии», - цитирует главу оборонного ведомства РФ агентство РИА-Новости.
Передает elise.com.ua
При этом в результате данных испытаний в РФ приняли решение прекратить закупку десяти образцов вооружений из-за технических недостатков, обнаруженных при использовании в Сирии.
«Выявлены недостатки, которые не проявлялись в ходе полигонных испытаний. До их устранения приостановлена закупка десяти образцов вооружений», - подытожил Шойгу.
Мир поистине шокирован зверством россиян. Испытание вооружения на мирном населении не приходило в голову даже Гитлеру и генералам фашистской Германии. У многих вызывала сомнения информация о том, что российские солдаты массово насилуют сирийских женщин и детей , но после такого страшного заявления Шойгу вряд ли кто-то засомневается в человеколюбии и человечности российских боевиков и их главарей.
Напомним, российские дети собрали конфетки сирийским деткам после кровавой бойни устроенной их родителями.
[Россия испытала на сирийских детях 162 образца оружия - Шойгу - ELISE.COM.UA] хорошо, посмотри! http://elise.com.ua/?p=23006
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Разбираю почту, и тут мне доносится «онижелюди» от почитателей ансамбля Александрова, что так же нельзя радоваться падению тушки сто пятьдесят четыре с артистами в сапогах. Онижелюди.
Это если сбили украинский правительственный военный транспортник - повод для радости россиян, а тут же нечестно, балалайки с балалаешнками в воду наебнулись, а у нас ни капли сочувствия к ним. У ни же жены и дети остались, это только на самолетах ВСУ летают бесплодные скопцы.
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Вот что я скажу. Эти армейские российские балалаешники в дорогих хромовых сапожках пели глумливые частушки, когда наша разобранная в ноль армия отползала, стирая подошвы, на запад. А российские военные артисты хуярили на гармошках, садились на шпагат в штанах с лампасами и пели баритонами о том, какие мы скаклы-дурачки.
А наши тогда отходили, оскалившись и крася родную землю своей кровью. С разбитым российским прикладом в кашу лицом, выплевывая зубы и цепляясь за блокпосты и высотки. Получая трансграничные обстрелы, и «честное офицерское российское слово» перед расстрелом.
И не отошли.
Это списать нельзя. Это нихуя уже не танцы и не песни в театральных лампасах. Это не забывается.
Как и деятельность «доктора Лизы». Я думаю, что через пару лет, сопоставив деятельность доктора Глинки и цены на рынке трансплантологии и усыновления, мы тупо охуеем.
Нет, раки. Ваши хромовые клоуны не умерли, они сдохли, потому то умирают только люди. Наш воин падает в бою, а ваш дохнет. Просто вы не понимаете разницы между «пал» и «сдох». Но оно вам и не треба понимать.
***
И да, мне звонил Нептун, там у него в царстве какая-то движуха нездоровая. По телефону доносится «калинка-малинка», но глухо, как бы из под воды. И он просил забрать россиян свое говно в Ростов на скотомогильник. Потому что рыба этого не переносит. Селедка болеет и на нерест не идет, а у трески мигрень.
И у меня нет ни капли жалости. Разве что только что он само упало, а не мы приводнили.
Сочувствия, блять, они хотят. Вообще ебанулись, морошкоеды. Пожалейте их, они человека за обувь зарезали и ножик потом потеряли.
Бешеную собаку пожалеть, погладить и под хвост поцеловать.
TAGS Зоопсехалогия, Пиздоватность, Тыррор.
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