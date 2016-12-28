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Все про:авиакатастрофа (1025) Россия (64436) самолет (2062) крушение (296)

 "Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих", - Минобороны РФ о карикатурах Charlie Hebdo на крушение Ту-154

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что уделять внимание карикатурам французского сатирического журнала Charlie Hebdo на тему крушения Ту-154 над Черным морем "унизительно для нормального человека".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА новости.

"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих - не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость - унизительно для нормального человека. Отмечу только одно, не касаясь самой мазни. Если подобное, не поворачивается язык сказать, "творчество", и есть проявление подлинных "западных ценностей" - их обладатели и защитники обречены. По меньшей мере на одиночество в будущем", - сказал Конашенков, комментируя карикатуры на авиакатастрофу Ту-154 в Сочи, которые опубликовал французский журнал Charlie Hebdo.

Также, по его словам, неудивительно, что как-то притихли россияне, которые не так давно позировали на селфи в майках "Je suis Charlie" (Я - Шарли)".

Ранее сообщалось, что Charlie Hebdo в своем новом выпуске от 28 декабря опубликовал карикатуры на крушение самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на тему крушения российского Ту-154. ФОТО


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Боже карикатурами в журналах занимается аж целое минобороны
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А чем им еще заниматься? Алеппо разбомбили, ансамбль утопили... Скучно, вот карикатуры и смотрят в французских журналах
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та не это не частное мнение было, это заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков Источник: http://censor.net.ua/n421477

аж целого генерала-майора нашли
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По части мочилова умняков то, если он майор-хренерал, то манька захерова ваще ёбниралисимус
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Я понимаю это. Мой пост, просто, обычный сарказм. А с Вашим первым постом я абсолютно согласен
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брать Пальмиру. да посылать балет и кобзона говорит не до летел
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удар по скрепе вяличия для кацапов болезненно.
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"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих"
сказало высокодуховное земноводное
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Це тому, що вже і всратися нічим...

Выживший в уме ‏@Hlopak_ 9 часов назад
Оказывается, диды и здесь спистили. Ну что за люди...


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Испражнения на бумагу? Хм... А уже больше года использую туалетные рулоны с рожей пукена
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Бляяя...так быстро расходятца- метраж рекламный, метра четыре-пять...
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Как приятно видеть истерику казламордых))
Мало карикатур! Катастрофически мало!)))))))))))))
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вообще как по мне, лучший вариант потроллить в этом вопросе кацапов - это заявить, что онивсеврут. Не было никакого крушения, плач родни - постановка, снимки со спутника - скриншоты из комп. игры

ну имхо
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Пасыпали сцуки марской солью и в несознанку
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можна еще заявить, что ватноголовые специально муляжей в воду набросали
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а говорит "не трогает". а сам не только "тронулся" но и вон сколько наговорил на камеру....


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Французы как цивилизованные и культурные люди на бумагу,а вы своё говно в море.
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козломордышам не мешало бы вспомнить о задорнове и его ублюдочных шутках по поводу сбитого Боинга, а потом уже своими рогами мотать.
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И это при том, что Боинг был сугубо гражданским лайнером, а тушка - военный борт.
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Надпись на рисунке: "Репертуар хоров красной армии расширяется".
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Надпись на рисунке: "Плохие новости... Путина внутри не было".
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Обратите внимание на слова -"Даже обращать внимание на эту натужную гадость - унизительно для нормального человека." То есть они сами признали себя мягко сказано -ненормальными) дебилы)
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И эти не пожалели... А что там, кстати, дружественная зимбабва? Людоеды людоедов-то должны понять? Или снова - отравленная стрела промеж, пардон, полужопий?
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Оооо, нунаконец - то отреагировали! Так и знал, что ядом плеваться будут. А как же традиционная дрюжба со с Францией ? Или опять Париж оккупируют как в 1814 году ?
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время сирийской бойни, российские военные провели испытания 162 образцов вооружения.

«Сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии», - цитирует главу оборонного ведомства РФ агентство РИА-Новости.

Передает elise.com.ua

При этом в результате данных испытаний в РФ приняли решение прекратить закупку десяти образцов вооружений из-за технических недостатков, обнаруженных при использовании в Сирии.

«Выявлены недостатки, которые не проявлялись в ходе полигонных испытаний. До их устранения приостановлена закупка десяти образцов вооружений», - подытожил Шойгу.

Мир поистине шокирован зверством россиян. Испытание вооружения на мирном населении не приходило в голову даже Гитлеру и генералам фашистской Германии. У многих вызывала сомнения информация о том, что российские солдаты массово насилуют сирийских женщин и детей , но после такого страшного заявления Шойгу вряд ли кто-то засомневается в человеколюбии и человечности российских боевиков и их главарей.

Напомним, российские дети собрали конфетки сирийским деткам после кровавой бойни устроенной их родителями.
[Россия испытала на сирийских детях 162 образца оружия - Шойгу - ELISE.COM.UA] хорошо, посмотри! http://elise.com.ua/?p=23006
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в росиси "нормальные" - это когда "лишняя хромосома"
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Ждем карикатуры рюзкого п(осла) теперь с нетерпением .
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подобное "западных ценностей" - их обладатели и защитники обречены - Ой, та как же ж так можна! чо, даже квартиру в Юлдыбаевке не дадите!?
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Завидуют кацапы двуногим, ещё пару лет войны и пол россии будет одноногой
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в росиси "нормальные" - это когда с "лишней хромосомой"
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Скотина плешивая шоб ты сдох. не могу смотреть на его мерзкую рожу.
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Что одни идиоты, что другие. Разница только в географии.
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December 28th, 2016, 12:40 pmАвиакоррида, або Нептун звонил
Разбираю почту, и тут мне доносится «онижелюди» от почитателей ансамбля Александрова, что так же нельзя радоваться падению тушки сто пятьдесят четыре с артистами в сапогах. Онижелюди.

Это если сбили украинский правительственный военный транспортник - повод для радости россиян, а тут же нечестно, балалайки с балалаешнками в воду наебнулись, а у нас ни капли сочувствия к ним. У ни же жены и дети остались, это только на самолетах ВСУ летают бесплодные скопцы.
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Вот что я скажу. Эти армейские российские балалаешники в дорогих хромовых сапожках пели глумливые частушки, когда наша разобранная в ноль армия отползала, стирая подошвы, на запад. А российские военные артисты хуярили на гармошках, садились на шпагат в штанах с лампасами и пели баритонами о том, какие мы скаклы-дурачки.

А наши тогда отходили, оскалившись и крася родную землю своей кровью. С разбитым российским прикладом в кашу лицом, выплевывая зубы и цепляясь за блокпосты и высотки. Получая трансграничные обстрелы, и «честное офицерское российское слово» перед расстрелом.

И не отошли.

Это списать нельзя. Это нихуя уже не танцы и не песни в театральных лампасах. Это не забывается.

Как и деятельность «доктора Лизы». Я думаю, что через пару лет, сопоставив деятельность доктора Глинки и цены на рынке трансплантологии и усыновления, мы тупо охуеем.

Нет, раки. Ваши хромовые клоуны не умерли, они сдохли, потому то умирают только люди. Наш воин падает в бою, а ваш дохнет. Просто вы не понимаете разницы между «пал» и «сдох». Но оно вам и не треба понимать.

***

И да, мне звонил Нептун, там у него в царстве какая-то движуха нездоровая. По телефону доносится «калинка-малинка», но глухо, как бы из под воды. И он просил забрать россиян свое говно в Ростов на скотомогильник. Потому что рыба этого не переносит. Селедка болеет и на нерест не идет, а у трески мигрень.

И у меня нет ни капли жалости. Разве что только что он само упало, а не мы приводнили.

Сочувствия, блять, они хотят. Вообще ебанулись, морошкоеды. Пожалейте их, они человека за обувь зарезали и ножик потом потеряли.

Бешеную собаку пожалеть, погладить и под хвост поцеловать.

TAGS Зоопсехалогия, Пиздоватность, Тыррор.
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французы цэничные падлицы! то ли дело россиюшка мирно, вежливо и с чувством человеческого достоинства бомбит сирийских стариков, женщин и детей...
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