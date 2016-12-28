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 Украина будет ежедневно направлять Еврокомиссии информацию о давлении в точках входа и выхода из ГТС, - "Укртрансгаз"

ОАО "Укртрансгаз" будет направлять в Еврокомиссию данные по уровню давления на точках входа и выхода из ГТС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

На прошлой неделе с рабочим визитом Украину посетила мониторинговая миссия Европейской Комиссии по контролю за состоянием транзита природного газа для европейских потребителей, которая изучила полный пакет информации о движении природного газа через украинскую газотранспортную систему, в том числе исследование проблемы ненадлежащего уровня давления на российских пограничных газоизмерительных станциях.

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По результатам встречи стороны согласовали план действий на случай ухудшения ситуации с поставками природного газа, а также договорились о расширении перечня информации, которые ежедневно направляются в адрес Еврокомиссии, включая данные по уровню давления на точках входа и выхода из ГТС Украины.

В компании отметили, что по запросу мониторинговой миссии "Укртрансгаз" предоставил доступ ко всем объектам отечественной ГТС. Российская сторона, которая была была приглашена для сотрудничества с мониторинговой миссией Еврокомиссии, никакой информации не предоставила.

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Ну понятно. Украина дала обязательства, несмотря ни на что обеспечить стабильное давление на выходе
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ну и кто этим европейским мудакам не давал это проверить ещё лет десять назад?.....
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А они и проверяли. Представители европейских получателей круглосуточно сидят на всех газоизмерительных станциях. Когда кацапы орали, что Украина ворует газ, вы слышали подобные не то что вопли, но хотя бы заявления от европейцев? Нет, потому что их не было. Европа всегда знала, что Украина пропускает через себя весь транзитный газ, не отбирая его.
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