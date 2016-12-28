 Украина будет ежедневно направлять Еврокомиссии информацию о давлении в точках входа и выхода из ГТС, - "Укртрансгаз"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".
На прошлой неделе с рабочим визитом Украину посетила мониторинговая миссия Европейской Комиссии по контролю за состоянием транзита природного газа для европейских потребителей, которая изучила полный пакет информации о движении природного газа через украинскую газотранспортную систему, в том числе исследование проблемы ненадлежащего уровня давления на российских пограничных газоизмерительных станциях.
По результатам встречи стороны согласовали план действий на случай ухудшения ситуации с поставками природного газа, а также договорились о расширении перечня информации, которые ежедневно направляются в адрес Еврокомиссии, включая данные по уровню давления на точках входа и выхода из ГТС Украины.
В компании отметили, что по запросу мониторинговой миссии "Укртрансгаз" предоставил доступ ко всем объектам отечественной ГТС. Российская сторона, которая была была приглашена для сотрудничества с мониторинговой миссией Еврокомиссии, никакой информации не предоставила.
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