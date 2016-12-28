Российский суд постановил уничтожить 40 экземпляров Библии по "закону Яровой".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Ведомости".
В Русской православной церкви решение суда "большим перегибом".
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"Грубо говоря, за незаконную миссионерскую деятельность - не террористическую и не экстремистскую - организация карается уничтожением Библии. Это большой перегиб, вызывающий обеспокоенность", - заявила глава юридической службы Московской патриархии РПЦ Ксения Чернега.
Требование маркировать религиозную литературу внесли в кодекс об административных правонарушениях РФ летом 2016 года, как часть "антитеррористического" пакета законов, внесенных в российский парламент депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.
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Их заветная мечта: посмотреть Лебединое озеро по всем федеральным телеканалам России!
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или для скрепных кацапов это одно и то же ?))
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А там глядишь и за церкви и монастыри возьмутся ! Здравствуй воинственный сатанизм 30 годов прошлого столетия .
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Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.... -- негр написал...*)
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Бульдозером рвать будут?
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Граждане страны, где ставят памятники Сталину и мемориальные камни ГУЛАГу не имеют права говорить о человечности.
Граждане страны, где сажают людей за посты, лайки и плакаты на улице не имеют права упрекать других в негуманном отношении к кому-либо.
Граждане страны, которая бомбит сирийские города, называя это "тренировкой" не имеют права взывать к состраданию.
Граждане страны, которая аннексировала часть территории Украины и третий год ведёт там вероломную войну, когда счёт убитых украинских солдатах идёт уже давно на тысячи не имеют права раскрывать свой рот и требовать от кого-либо сопереживания.
Граждане страны, где первые лица государства позволяют себе выражения: "В Сирии детей посыпают пылью", "Мрут, как мухи" (о сотне отравившихся в Иркутске), "Она утонула", где террористов ездивших в Донецк награждают средь бела дня, где боевики спокойно говорят в интервью, что надо "уничтожить украинскую нацию", где с экранов ТВ в передачах с самыми высокими рейтингами слышны призывы сбросить атомные бомбы на другие города и страны не имеют права даже вякать о морали других людей.
Граждане страны, которая смеялась над шуткой Задорнова про "самолёт тяжелее воздуха" не должны удивляться, когда услышат смех уже от других.
Граждане страны, ненавидящие весь мир, желающие смерти всем вокруг, самоутверждающиеся за счёт танков, бомбежёк, воен, атомного оружия, считающие себя лучше других по праву своей национальности и месту рождения должны тихо заползти в угол и не высовываться в такие моменты, а не учить других скорби, жалости и человечности.
Граждане страны, где не наказан и не осуждён ни один государственный и международный преступник за последние сто лет, где палачи в чести, а людей расстреливают на мостах, гноят, гнобят и сживают со свету только за их гражданскую и человеческую позицию - вот эти граждане, как раз и должны заткнуться.
Гражданам этой страны необходимо обратить внимание на себя, на преступления своего государства, на свою незамоленную историю.
Я уже не говорю, чтобы покаяться, хотя бы просто разобраться у себя в государстве, где столько чудовищной несправедливости, унижений и растоптанных человеческих ценностей и чувств, что разгребать это всё до Второго Пришествия.
В своём глазу бревно поищите, окаянные.
Александр Тверской
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Оказывается, диды и здесь спистили. Ну что за люди...
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https://newsland.com/user/4297740009/content/chaplin-narodu-nuzhen-tsar-im-mozhet-byt-putin/5617858
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Не любит Господь, когда священное писание вот так вот напоказ уничтожают.
Если бы в пожаре сгорело или случайно утонуло - ладно, такое дело.
Но по своей воле и напоказ - не, шо-то будет.
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