EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  3266  74
Все про:Россия (64436) цензура (1155) мракобесие (39)

 Российский суд постановил уничтожить 40 экземпляров Библии по "закону Яровой"

Мировой суд в российском Владивостоке постановил уничтожить четыре англоязычных и 36 русскоязычных экземпляров Библии, на которых отсутствовала маркировка распространявшей литературу религиозной организации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Ведомости".

В Русской православной церкви решение суда "большим перегибом".

Также читайте: "Антитеррористический" пакет законов в России вводит тотальную слежку, - Die Welt

"Грубо говоря, за незаконную миссионерскую деятельность - не террористическую и не экстремистскую - организация карается уничтожением Библии. Это большой перегиб, вызывающий обеспокоенность", - заявила глава юридической службы Московской патриархии РПЦ Ксения Чернега.

Требование маркировать религиозную литературу внесли в кодекс об административных правонарушениях РФ летом 2016 года, как часть "антитеррористического" пакета законов, внесенных в российский парламент депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Граждане Украины - самый культурный народ в Мире.
Их заветная мечта: посмотреть Лебединое озеро по всем федеральным телеканалам России!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да и сказать не чего а шо гундяй интересно наверно библии без скреп
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Страшно, потом может начаться массовый процесс набутыливания, ну если вы понимаете о чем я
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К стати легко организовать, Библию то сожгли изза отсутствия лицензионных наклеек, достаточно распечатать партию и вызвать мусоров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так вроде ж тока презервативы уничтожать собирались?
или для скрепных кацапов это одно и то же ?))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они их в резервуары переименовали. Импортозамещение крепчало
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сатанисты у власти ничего удивительного нет .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Российский суд постановил уничтожить 40 экземпляров Библии по "закону Яровой".
А там глядишь и за церкви и монастыри возьмутся ! Здравствуй воинственный сатанизм 30 годов прошлого столетия .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
2017 октябрьская революция , до последнего русского .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...не торопыся! ...

Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.... -- негр написал...*)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а где действительно православные мракобесы? можно было бы и схлеснуться про веру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
http://intersucks.ru/novyiy-zakon-yarovoy-obyazhet-muzhchin-hranit-otrezannyie-genitalii-v-techenie-3-let/ Новый закон яровой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А это предки москалей сжигавшие Храмы, яблочко от вишеньки недалеко падает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...та, нехай жгут.. ...полюбэ Библию никто не читает... -- а только пересказывают... ... оно им -- Слово Божье -- надо? ...и с какой целью...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Яровая назвала карикатуру во французском журнале ТЕРРОРИЗМОМ против РАБссии в связи с гибелью самолета и спецназа ГРУ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И это тока за вылитую некачественную Святую Воду! Боюсь даже представить, что теперь случится у кацапов за сожжение 40 книг Святого Писания! Наверное массово блинчиками с лопат передавятся на масленницу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А если к Библии будет отношение не как к религиозному документу а историческому. Например. Если какая нибудь Атеистическая организация, в целях разоблачения какого то христианского явления, будет использовать его же текст, не признавая авторских прав за сроком давности, будет этот текст распространять. Тогда как. С какой стати им надо делать отметку религиозной организации. Они ведь Атеисты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А если по сути. Текст Библии по содержанию и есть экстремистский. Может это типа стеб суда. Тогда суд прав.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да пусть кацапы за своим "поребриком" что хотят делают: с лопат жрут, на путлера молятся, только бы не тыкали своими синими носами во все щели соседских заборов и не шептали, а что там у хахлов, гейропейцев, америкашек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
После долгих поисков ориентации на Запад или на Восток, Россия выбрала нетрадиционную ориентацию...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему именно 40, а не 33 - по числу лет Христа?
Бульдозером рвать будут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
[Граждане страны, где палачи в чести, должны заткнуться... » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Новости России Украины и Мира] хорошо, посмотри! http://censoru.net/15484-grazhdane-strany-gde-palachi-v-chesti-dolzhny-zatknutsya.html
Граждане страны, где ставят памятники Сталину и мемориальные камни ГУЛАГу не имеют права говорить о человечности.

Граждане страны, где сажают людей за посты, лайки и плакаты на улице не имеют права упрекать других в негуманном отношении к кому-либо.

Граждане страны, которая бомбит сирийские города, называя это "тренировкой" не имеют права взывать к состраданию.

Граждане страны, которая аннексировала часть территории Украины и третий год ведёт там вероломную войну, когда счёт убитых украинских солдатах идёт уже давно на тысячи не имеют права раскрывать свой рот и требовать от кого-либо сопереживания.

Граждане страны, где первые лица государства позволяют себе выражения: "В Сирии детей посыпают пылью", "Мрут, как мухи" (о сотне отравившихся в Иркутске), "Она утонула", где террористов ездивших в Донецк награждают средь бела дня, где боевики спокойно говорят в интервью, что надо "уничтожить украинскую нацию", где с экранов ТВ в передачах с самыми высокими рейтингами слышны призывы сбросить атомные бомбы на другие города и страны не имеют права даже вякать о морали других людей.

Граждане страны, которая смеялась над шуткой Задорнова про "самолёт тяжелее воздуха" не должны удивляться, когда услышат смех уже от других.

Граждане страны, ненавидящие весь мир, желающие смерти всем вокруг, самоутверждающиеся за счёт танков, бомбежёк, воен, атомного оружия, считающие себя лучше других по праву своей национальности и месту рождения должны тихо заползти в угол и не высовываться в такие моменты, а не учить других скорби, жалости и человечности.

Граждане страны, где не наказан и не осуждён ни один государственный и международный преступник за последние сто лет, где палачи в чести, а людей расстреливают на мостах, гноят, гнобят и сживают со свету только за их гражданскую и человеческую позицию - вот эти граждане, как раз и должны заткнуться.

Гражданам этой страны необходимо обратить внимание на себя, на преступления своего государства, на свою незамоленную историю.

Я уже не говорю, чтобы покаяться, хотя бы просто разобраться у себя в государстве, где столько чудовищной несправедливости, унижений и растоптанных человеческих ценностей и чувств, что разгребать это всё до Второго Пришествия.

В своём глазу бревно поищите, окаянные.

Александр Тверской
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапсины с каждым разом обновляют свой рекорд долбоебизма
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может и не в тему но на злобу дня- это же сколько надо боярышника собрать чтоб напоить всех приличных срашковцев? И где он произрастает в таких количествах?Я блин пока пол кило собрал все руки исколол к чертям собачьим еще и высушил -вообще банка из под кофе вышла.Откуда такие обьемы натурпродукта - что аж автоматы для продажи устанавливают)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Боярышник в случае с кацапами, это всего лишь бренд. Важно не название, а годное алкосодержание
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я б одеколон такий зварганив, а то пойло пуйло кацапам не вставляє.

 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну молодец, старуха Шапокляк! Очередь за законом о ,православной инквизиции, а там и до аутодофе рукой подать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну й виродки . Невже справді Біблію палити , чи там бульдозером топтати будуть? Мабудь справді на кацапів мавзалєй сатаніста лєніна таки діє. Антихристи , а по іншому руській мір. Але Біблію ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это может быть признаком внутриполитической борьбы, с целью ослабить влияние РПЦ на всё что происходит за церковной оградой. Типа, "не лезье в политику, и вас не тронут". А то вон Чаплин уже в открытую потребовал восстановить монархию, только пока не определился, кого именно он метит в императоры.
https://newsland.com/user/4297740009/content/chaplin-narodu-nuzhen-tsar-im-mozhet-byt-putin/5617858
 показать весь комментарий
Ответить
 
Новина на Цензорі відсортована в розділі МРАКОБІССЯ) Точно і не скажеш) Московія хвора і давно
 показать весь комментарий
Ответить
 
як вам державний прапор Барбадосу?... братський народ)))


 показать весь комментарий
Ответить
 
Давили бульдозерами продукты...Собрались лететь с песнями и плясками на массовые похороны в Сирию.Теперь Библии жечь.Что дальше?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да дальше, наверное, ничего.
Не любит Господь, когда священное писание вот так вот напоказ уничтожают.
Если бы в пожаре сгорело или случайно утонуло - ладно, такое дело.
Но по своей воле и напоказ - не, шо-то будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапы нелюди, завтра хуйло им скажет жечь церкви и убивать священников и они под общее улюлюканье, вскормленные боярышником, побегут жечь и убивать.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 Облако тегов
авиакатастрофа Антитеррористическая операция боевик Гройсман Донбасс Донецкая область задержание Кабмин Киев коррупция Корчак Крым Луценко МАФы Нацполиция обстрел опрос Порошенко расследование Рева реформы Россия Савченко самолет санкции СБУ смерть суд США терроризм
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти