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 Обама 29 декабря объявит новые санкции против Росcии за хакерские aтаки, - CNN

Президент США Барак Обама намерен 29 декабря объявить о расширении санкций против России из-за причастности Москвы к хакерским атакам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации.

Телеканал уточняет, что помимо расширения санкций речь идет о мерах дипломатического характера.

Кроме того, власти США планируют "тайные меры", которые не будут подвергнуты огласке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ", - МИД РФ

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что администрация президента США готовится объявить санкции России, а также другие ответные меры за якобы вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году.

Также американский сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм позже заявил, что Россия и ее президент Владимир Путин могут ожидать новых санкций.
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зато как надо будет трампу из штанов выпрыгнуть, чтобы их смочь отменить...
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никак. президент в штатах имеет серьезный противовес который реально решает ВСЕ - конгресс. так что....
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С Новым годом.... с новыми санкциями.... раиссяне!!!
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надеюсь на ответную отморозку ушей пиндосам назло
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Опять поможет лишнехромосомным импортозаместиться и встать скален.
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Наші гросмейстери Анна Музичук і Василь Іванчук виграли чемпіонати світу зі швидких шахів. Молодці, українці!
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зря мокшане на трампа уповают. США - страна с наиболее всеобъемлющей преемственностью.
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"Обама 29 декабря объявит новые санкции против Росcии за хакерские aтаки, - CNN"

Ну, не декабрь, а лавина нащтяков.. Обама молодец, ну и сами кацапы не подкачали..
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А снять эти санкции будет гораздо сложней чем ввести .
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И не забыть, напоследок, все расейские подъезды засрать!
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Привет, сеструля! фотка ржачная где пуйло с фингалом на заднем сидении, выложи плиз
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Кроме того, власти США планируют "тайные меры", которые не будут подвергнуты огласке
Источник: http://censor.net.ua/n421473
только взрывать что-то в кацапстане бесполезно, местные намёка не поймут, подумаю что само как всегда нае...нулось
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все. Теперь слопатоедам придется опустится еще на одну ступень деградации и начинать носить гордое название сногиед.
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Дядя Том серьезные санкции наложить не сможет, потому что сраный хиппи
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А мне Обама нравился: спокойный, толерантный, последовательный
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Кацапи дадуть гідну відповідь і спалять доляри на зло піндосам.

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Чим хуже кацапні , тим легше Неньці. Щоб не говорили , а Обамович щирий Українць , довгих років і сімейного благополуччя.
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Благодарим за помощь, господа-товарищи американцы.
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Какие санкции, и что это даст. Все до этого, как то мляво. Пустобрехство очередное.
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