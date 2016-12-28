"Обама 29 декабря объявит новые санкции против Росcии за хакерские aтаки, - CNN"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации.
Телеканал уточняет, что помимо расширения санкций речь идет о мерах дипломатического характера.
Кроме того, власти США планируют "тайные меры", которые не будут подвергнуты огласке.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что администрация президента США готовится объявить санкции России, а также другие ответные меры за якобы вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году.
Также американский сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм позже заявил, что Россия и ее президент Владимир Путин могут ожидать новых санкций.
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Ну, не декабрь, а лавина нащтяков.. Обама молодец, ну и сами кацапы не подкачали..
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Источник: http://censor.net.ua/n421473
только взрывать что-то в кацапстане бесполезно, местные намёка не поймут, подумаю что само как всегда нае...нулось
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Тетку глинку никто не видел?
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Речь в Бундестаге: ПУТИН - ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК 30.11.16
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