 Обвинение в деле взяточничества экс-и.о. директора Института сельского хозяйства направлено в суд, - прокуратура

"Следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Института сельского хозяйства НААН, подозреваемого в получении взятки в размере 0,5 млн гривен. Обвинительный акт назначено к рассмотрению по существу в Овидиопольском районном суде", - сказано в нем.