 Обвинение в деле взяточничества экс-и.о. директора Института сельского хозяйства направлено в суд, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ, сообщили в пресс-службе прокуратуры области
"Следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Института сельского хозяйства НААН, подозреваемого в получении взятки в размере 0,5 млн гривен. Обвинительный акт назначено к рассмотрению по существу в Овидиопольском районном суде", - сказано в нем.
Установлено, что указанную сумму исполняющий обязанности директора требовал и получил от руководителя структурного подразделения данного учреждения за избежание проверки предприятия и сохранения его на должности.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в августе следователи прокуратуры Одесской области и сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одесской области подозреваемого в вымогательстве взятки в размере 3 млн гривен исполняющего обязанности директора Института сельского хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины.
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- Я пока приготовлюсь, а вы пройдите, пожалуйста, по коридору в последнюю дверь направо.
Мужик быстро прошмыгнул к указанной двери, открыл, снова попал на улицу, дверь за ним закрылась. Обернулся и видит на двери табличку: «Сегодня вас поимела сестра Мария».
ну эту казку про суды мы знаем, наелись за 2 года, Курченко например....
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