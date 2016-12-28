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Все про:аграрии (149) НАН Украины (75)

 Обвинение в деле взяточничества экс-и.о. директора Института сельского хозяйства направлено в суд, - прокуратура

Прокуратура Одесской области передала в суд обвинительный акт против бывшего исполняющего обязанности директора Института сельского хозяйства Национальной академии аграрных наук.

Об этом Цензор.НЕТ, сообщили в пресс-службе прокуратуры области

"Следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Института сельского хозяйства НААН, подозреваемого в получении взятки в размере 0,5 млн гривен. Обвинительный акт назначено к рассмотрению по существу в Овидиопольском районном суде", - сказано в нем.

Смотрите также: И.о. директора Института сельского хозяйства задержан на взятке в полмиллиона гривен в Одессе, - прокуратура. ФОТО

Установлено, что указанную сумму исполняющий обязанности директора требовал и получил от руководителя структурного подразделения данного учреждения за избежание проверки предприятия и сохранения его на должности.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в августе следователи прокуратуры Одесской области и сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одесской области подозреваемого в вымогательстве взятки в размере 3 млн гривен исполняющего обязанности директора Института сельского хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины.


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А залог у него есть, а то показательно и посадить министра аграия, как картошку могут.
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Палка имеет два конца, в данном случае это даже не палка, а многоугольник. Может суд плохой, а может прокуратура накосячила, а может менты плохо документировали...
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А может бабки взяла и не один раз. Есть возможность, чтобы менты все задокументировали, как надо. Запомни в образовании сейчас так просто ничего не происходит. И святых там нет. И эта тетка видать нажраться никак не может.
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все гонят на судей, а там связочка- пГокуугатуга заваливает дело, а суд выносит правомерное решение на основании материалов дела...
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...фуя се! ... ... в СХ Академии тоже есть за что взятки брать? *) ....кхм... -- чё ж я пашу на буржуев задарма до сих пор? ...во, попал...
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Мужик увидел надпись на дверях женского монастыря: «Секс с молодыми монашками - 500 у.е.». Постучал, открыла прелестная монашка, приняла деньги и говорит:
- Я пока приготовлюсь, а вы пройдите, пожалуйста, по коридору в последнюю дверь направо.
Мужик быстро прошмыгнул к указанной двери, открыл, снова попал на улицу, дверь за ним закрылась. Обернулся и видит на двери табличку: «Сегодня вас поимела сестра Мария».
ну эту казку про суды мы знаем, наелись за 2 года, Курченко например....
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Наші гросмейстери Анна Музичук і Василь Іванчук виграли чемпіонати світу зі швидких шахів. Молодці, українці!
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...жил я на Бурмистренко ... по Васильковской ... между Маричанской... ... шо напротив АТП и Техникума... -- там какой-то филиал СХА -- осёл по утрам орал -- лет 10! ... все петухи на балконах молчали...*)
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