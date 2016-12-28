EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  792  4
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5296) Хмельнитчина (285)

 Микроавтобус столкнулся с автобусом в Хмельницкой области - погибли два человека

В ДТП в Хмельницкой области погибли два человека, еще трое пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНН сообщили в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.

 Авария с участием пассажирского микроавтобуса "Фольксваген Т-4" и рейсового пассажирского автобуса произошла вблизи села Губча Староконстантиновского района.

В результате ДТП на месте происшествия погибли два пассажира микроавтобуса. Еще двое пассажиров "Фольксвагена" получили травмы. В рейсовом автобусе, который ехал по маршруту Хмельницкий-Ровно, на момент ДТП находилось 25 пассажиров. Один из них получил телесные повреждения.

Всех пострадавших в результате аварии людей госпитализировали в Староконстантиновскую ЦРБ. На месте происшествия работают медики "скорой". Спасателям ГосЧС пришлось применить специальное оборудование, чтобы освободить пострадавших и погибших из микроавтобуса "Фольксваген". На месте происшествия сейчас ожидают приезда следственно-оперативной группы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Фура и микроавтобус столкнулись под Хмельницким: погибли 2 человека. ФОТО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Благодаря Цензору, теперь вся Украина знает что у нас есть в стране автобусы и микроавтобусу, они ездят по дорогах и даже могут врезаться друг в друга! А еще, если бы нам не преподнесли столь ценную информацию, мы бы и не узнали, что у нас, есть Хмельницкая область...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...а пристёгиваются в бусиках, на первых двух рядах ... ... не для ментов, а для себя!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик Гройсман Донбасс Донецкая область задержание Кабмин Киев коррупция Корчак Крым Луценко МАФы Нацполиция обстрел оккупация опрос Порошенко расследование Рева реформы Россия Савченко самолет санкции СБУ смерть суд США терроризм
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти