 Микроавтобус столкнулся с автобусом в Хмельницкой области - погибли два человека





Как передает Цензор.НЕТ , об этом УНН сообщили в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.

Авария с участием пассажирского микроавтобуса "Фольксваген Т-4" и рейсового пассажирского автобуса произошла вблизи села Губча Староконстантиновского района.В результате ДТП на месте происшествия погибли два пассажира микроавтобуса. Еще двое пассажиров "Фольксвагена" получили травмы. В рейсовом автобусе, который ехал по маршруту Хмельницкий-Ровно, на момент ДТП находилось 25 пассажиров. Один из них получил телесные повреждения.Всех пострадавших в результате аварии людей госпитализировали в Староконстантиновскую ЦРБ. На месте происшествия работают медики "скорой". Спасателям ГосЧС пришлось применить специальное оборудование, чтобы освободить пострадавших и погибших из микроавтобуса "Фольксваген". На месте происшествия сейчас ожидают приезда следственно-оперативной группы.