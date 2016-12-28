 Микроавтобус столкнулся с автобусом в Хмельницкой области - погибли два человека

Авария с участием пассажирского микроавтобуса "Фольксваген Т-4" и рейсового пассажирского автобуса произошла вблизи села Губча Староконстантиновского района.
В результате ДТП на месте происшествия погибли два пассажира микроавтобуса. Еще двое пассажиров "Фольксвагена" получили травмы. В рейсовом автобусе, который ехал по маршруту Хмельницкий-Ровно, на момент ДТП находилось 25 пассажиров. Один из них получил телесные повреждения.
Всех пострадавших в результате аварии людей госпитализировали в Староконстантиновскую ЦРБ. На месте происшествия работают медики "скорой". Спасателям ГосЧС пришлось применить специальное оборудование, чтобы освободить пострадавших и погибших из микроавтобуса "Фольксваген". На месте происшествия сейчас ожидают приезда следственно-оперативной группы.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: Фура и микроавтобус столкнулись под Хмельницким: погибли 2 человека. ФОТО
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