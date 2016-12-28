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Все про:Обама (1577) США (11514) Трамп (372)

 Трамп обвинил Обаму в препятствовании плавной передаче власти

Президент США Барак Обама препятствует плавной передаче власти своему преемнику Дональду Трампу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в среду, 28 декабря, написал в Twitter новоизбранный президент США Дональд Трамп.

"Я делаю все возможное, чтобы не обращать внимания на многочисленные провокационные заявления президента Обамы и препятствия. Я думал, что у нас будет плавная передача власти. Но это не так!", - написал он.


Читайте на "Цензор.НЕТ": До 70% указов Обамы будут отменены, - доверенное лицо Трампа Гингрич

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Правда , що в Білому Домі вже завели кошерну кухню ?
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Они просто еще не знают, что он из этих...)))))))))))))))
А потом они ему все вспомнят)))))))))))
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Чи він , чи його найближчі родичі ... Вчора почув тож і виникло таке питання ...))
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по-моему, это старая схема, называется вали все на папередников
как вата всех стран под копирку просто, так и популисты у власти в любой стране по тем же схемам
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похоже, надо ждать спекуляций на теме антисемитизма
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Привет)
А трамп не ноет, он решил взять чужой "шаблон" и работать по нему.
Ему надо внести что-то новое, типа непонятный скандальчик, какую то интрижку, а это, для Америки, нечто новое на президентских выборах...
Трамп - шоу-мен. Ему вообще все до Ж. Он все свое, по жизни, уже поимел. Понесла его нелегкая, от неХ делать, в презы США, развлекался олигарх - и, случайно, выиграл...
Америка устала быть правильной - он ее сейчас разбалансирует до состояния "кто в лес - кто по дрова".
И вот это меня напрягает...
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да не парся ты. зарвавшегося мудака быстро на место поставят, тем же законом об импичменде...
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да я за амеров не парюсь, как и за европу, пусть они там со своим либерализмом и толерантность хоть обоср%%%уться.
Я за свою Неньку переживаю... Очень обидно, что так дохера всяких "националистов и патриотов", а Ненька выглядит и ведет себя как шл... ха безродная и дешевая Да еще и с таким количеством погибщих
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хз, по=моему Трамп не причина а следствие. Потому шо то шо он нес на предвыборной кампании, сама его биография и его поведение очень навевают нехорошие мысли о его избирателях
да и вообще, сознательные граждане не выбирают популистов, их выбирает несознательное болото
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See how Germany will survive Russian attacks during election cycle. It was scary here to see what they did to us. I have heard that your ruler is taking precautions even now. Good for her
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даже если русня помогла Трампу устроив шухер=мухер с голосами и их подсчетом, то это не отменяет того факта, что десятки миллионов человек в Штатах а то и больше, действительно поддерживали Трампа
не с нуля ж они ему голоса накрутили
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включаем телевизор - есть сверхдержававыключаем телевизор - нет сверхдержавы
я о кацапии
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мне больше интересно как быстро Трамп с хуйлом в клинчь войдут.
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так отож подозрение есть ,что очень быстро ,уж больно гонористый трамп.
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Главное, что бы потом не разжалобился и не закидал кошерными окорочками. А то это очень ударит по самолюбию голодных кацапов.
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они на время затусуют это *самолюбие и величее*как это уже было,главное не вестись на эту х!!!кормить только за сдачу ЯО под контроь США.
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ребята,
мой пост был о том, что пофик Трамп или Обама
- раися вперде !
а вы уж так серьезно .....
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Таки да, мартышку с гранатой надо выкинуть из кремля на мусорку.
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Склько волка не корми, А У СЛОНА ВСЕГДА ТОЛЩЕ
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... ща Трамп у Обамыча ещё и Нобелевку отсудит....*)
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Дональду не терпиться за булаву вхопитись - він навіть не уявляє яка вона важка ...
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абама не хочит атдавать коды от подъездов мордора?
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Просто Обама готовится объявить себя императором.
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...главная передача...? ... не уверен, шо хоть один и ста стыцов знает, шо это такое -- у них всё на автомате...*)
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для Bandera Rosa наведи резкость))))))))))))) и тогда "Главная" станет "Плавной"
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Решил потягаться с военно промышленным комплексом, ну-ну.
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Не только у нас бардак! Такое ощущение, что мир сошел с ума.
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страна контрастная главное за флажки не заходить могут пристрелить...
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для Maxim Perepelica по поводу флажков анекдот старый вспомнился...иностранец въехал в ссср и тут же чуть не влетел в вырытую на дороге яму...подходит к милиционеру с претензией, что мол яму не огородили красными флажками...а тот отвечает: вы, когда границу пересекали, большой красный флаг видели?....
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Трамп видимо не знает что в Америке есть опасный вирус "Синдром Кенеди"- косит только президентов.
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Да уж... Амерам надоела их тихая, размеренная и предсказуемая жизнь - им захотелось треша?
Трамп - их през и он им даст то, чего им так не хватает. Чувствую, порезвятся от души.

А я вот, в Украине, просто хочу тихой и размеренной жизни - меня зае%%%бали эти "качели" с 80-х, а так же задолбало эхо этих же "качелей" моих дедов и прадедов - дайте мне, трудоспособному и платежеспособному гражданину Украины, пожить в Украине, так же, как живет такой же гражданин в Америке...
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Неужели Обама получил точные подтверждения решающей роли компьютерных подтасовок?
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Всё что хотели его избиратели ,выгнать всех нелегалов из страны, построить стену с Мексикой и тому подобное, скорее всего останется невыполненным. Зато шоу будет продолжаться. Один дома им устроит весёлую жизнь, да и нам неизвестно чего ожидать можно от такого президента.
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Просто он злится что президент О напоследок хочет вдарить президента П который назначил его президентом Т.
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Такое ощущение, что ху.ло угостил Трампа ,,боярышником,, )))
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Я лично баюсь этога трампа)))) он же на голову не меньше бальной чем валодя.
А выдержит ли наш шарик этих дваих? Не многовато ли для нас будет?
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Это уже нашими нытиками попахивает. Которым тоже все кругом мешают))
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