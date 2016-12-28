 Трамп обвинил Обаму в препятствовании плавной передаче власти

"Я делаю все возможное, чтобы не обращать внимания на многочисленные провокационные заявления президента Обамы и препятствия. Я думал, что у нас будет плавная передача власти. Но это не так!", - написал он.
Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2016 г.
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А потом они ему все вспомнят)))))))))))
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как вата всех стран под копирку просто, так и популисты у власти в любой стране по тем же схемам
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А трамп не ноет, он решил взять чужой "шаблон" и работать по нему.
Ему надо внести что-то новое, типа непонятный скандальчик, какую то интрижку, а это, для Америки, нечто новое на президентских выборах...
Трамп - шоу-мен. Ему вообще все до Ж. Он все свое, по жизни, уже поимел. Понесла его нелегкая, от неХ делать, в презы США, развлекался олигарх - и, случайно, выиграл...
Америка устала быть правильной - он ее сейчас разбалансирует до состояния "кто в лес - кто по дрова".
И вот это меня напрягает...
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Я за свою Неньку переживаю... Очень обидно, что так дохера всяких "националистов и патриотов", а Ненька выглядит и ведет себя как шл... ха безродная и дешевая Да еще и с таким количеством погибщих
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да и вообще, сознательные граждане не выбирают популистов, их выбирает несознательное болото
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не с нуля ж они ему голоса накрутили
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я о кацапии
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мой пост был о том, что пофик Трамп или Обама
- раися вперде !
а вы уж так серьезно .....
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Трамп - их през и он им даст то, чего им так не хватает. Чувствую, порезвятся от души.
А я вот, в Украине, просто хочу тихой и размеренной жизни - меня зае%%%бали эти "качели" с 80-х, а так же задолбало эхо этих же "качелей" моих дедов и прадедов - дайте мне, трудоспособному и платежеспособному гражданину Украины, пожить в Украине, так же, как живет такой же гражданин в Америке...
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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UZZigIoiDYo
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А выдержит ли наш шарик этих дваих? Не многовато ли для нас будет?
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