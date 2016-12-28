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 Украинскому политзаключенному в Крыму Балуху вызывали в камеру скорую помощь

Утром 28 декабря в Крыму к арестованному украинскому активисту Владимиру Балуху вызывали скорую помощь.

Об этом сообщила Наталья Балух, жена активиста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

Украинец в данный момент находится на территории оккупированного Крыма, в изоляторе временного содержания в пгт. Раздольное. По информации жены Балуха, доктор, который осматривал Владимира, не поставил ему диагноз, не выдал никаких документов, подтверждающих свой визит, одн ако назначил список лекарств, который позже передали жене.

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Среди назначенных доктором препаратов есть антибиотик, средства от ринита и кашля, а также таблетки для лечения болезней желудочно-кишечного тракта. Получил ли в итоге Владимир эти лекарства, на данный момент неизвестно. Также неизвестен и точный диагноз украинца.

Наталья Балух сообщила, что последний раз видела Владимира на заседании суда 27 декабря. "Пообщаться нам не дали. Выглядит он болезненно и похудел", - рассказала женщина.

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Ранее Балух заявлял, что ему срочно необходима медицинская помощь. У него хронический бронхит, а в переполненной камере СИЗО болезнь обострилась. В камере, где содержится Балух, 34 человека на 14 коек.

Напомним, 27 декабря, в "Раздольненском районном суде" Крыма состоялось заседание по продлению меры пресечения в виде заключения под стражу для украинского активиста Владимира Балуха. На заседание суда Балуха доставили из СИЗО Симферополя. Судья Александр Абеляшев оставил крымчанина под стражей до 5 февраля 2017 года.

8 декабря сотрудники ФСБ провели обыски в домах Владимира Балуха и его матери. После обысков активиста задержали. 12 декабря Раздольненский районный "суд" Крыма избрал меру пресечения для крымчанина в виде заключения под стражу сроком на 30 суток. В СИЗО Симферополя у Балуха ухудшилось состояние здоровья, усилились боли в спине, обострился хронический бронхит. Его обвиняют в "незаконном хранении оружия, его основных частей, боеприпасов" (ст. 222 ч.1 УК РФ).

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Вот так расправляются с инакомыслящими,гноят в камерах....
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Еще недавно в Украине тоже пытали в тюрьмах,но за два года многие сильно расслабились и не думают,что рядом в РФ полный бепредел .
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Они его там заморят. Или в колонии добьют. К сожалению, это тот случай, когда сложно чем-то помочь - спецназ наш его оттуда не вытащит, на наш МИД русские ложили. А человек понимал, чем рисковал, когда не боялся вывешивать украинский флаг над своим домом. Герой - тут больше нечего добавить. Если Крым когда-то вернётся, таких как он надо назначать главами администраций, министрами, выдвигать на избрание депутатами - у человека есть стержень.
Единственное, что его может спасти - это кипиш общемировой устроить. Типа #FreeBaluh и регулярные втыки путяре от всех иностранных собеседников. А иначе, как мировым давлением, тут не поможешь - оно, падло, берёт заложников, чтобы потом было на кого своих шпионов и диверсантов менять, которых наши силовики с риском для жизни берут в плен.
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А человек понимал, чем рисковал, когда не боялся вывешивать украинский флаг над своим домом.........его не за это аррестовали
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А если бы немецкий вывесил тоже бы черный воронок увез ?
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