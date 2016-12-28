 Украинскому политзаключенному в Крыму Балуху вызывали в камеру скорую помощь

Об этом сообщила Наталья Балух, жена активиста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.
Украинец в данный момент находится на территории оккупированного Крыма, в изоляторе временного содержания в пгт. Раздольное. По информации жены Балуха, доктор, который осматривал Владимира, не поставил ему диагноз, не выдал никаких документов, подтверждающих свой визит, одн ако назначил список лекарств, который позже передали жене.
Среди назначенных доктором препаратов есть антибиотик, средства от ринита и кашля, а также таблетки для лечения болезней желудочно-кишечного тракта. Получил ли в итоге Владимир эти лекарства, на данный момент неизвестно. Также неизвестен и точный диагноз украинца.
Наталья Балух сообщила, что последний раз видела Владимира на заседании суда 27 декабря. "Пообщаться нам не дали. Выглядит он болезненно и похудел", - рассказала женщина.
Ранее Балух заявлял, что ему срочно необходима медицинская помощь. У него хронический бронхит, а в переполненной камере СИЗО болезнь обострилась. В камере, где содержится Балух, 34 человека на 14 коек.
Напомним, 27 декабря, в "Раздольненском районном суде" Крыма состоялось заседание по продлению меры пресечения в виде заключения под стражу для украинского активиста Владимира Балуха. На заседание суда Балуха доставили из СИЗО Симферополя. Судья Александр Абеляшев оставил крымчанина под стражей до 5 февраля 2017 года.
8 декабря сотрудники ФСБ провели обыски в домах Владимира Балуха и его матери. После обысков активиста задержали. 12 декабря Раздольненский районный "суд" Крыма избрал меру пресечения для крымчанина в виде заключения под стражу сроком на 30 суток. В СИЗО Симферополя у Балуха ухудшилось состояние здоровья, усилились боли в спине, обострился хронический бронхит. Его обвиняют в "незаконном хранении оружия, его основных частей, боеприпасов" (ст. 222 ч.1 УК РФ).
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Единственное, что его может спасти - это кипиш общемировой устроить. Типа #FreeBaluh и регулярные втыки путяре от всех иностранных собеседников. А иначе, как мировым давлением, тут не поможешь - оно, падло, берёт заложников, чтобы потом было на кого своих шпионов и диверсантов менять, которых наши силовики с риском для жизни берут в плен.
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