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Все про:информационная война (415) Харьков (3953) Харьковский тракторный завод (18)

 Группа DCH заявляет об информационной атаке на ХТЗ

Группа DCH выступила с опровержением информации, которая в среду, 28 декабря, появилась на одном из информационных порталов.

Речь идет о новости на одном из новостных сайтов о том, что в настоящее время на предприятии якобы имеет место демонтаж технологического оборудования, пишут Украинские новости.

"Группа DCH официально заявляет, что это ложная информация, распространение которой является грубейшим нарушением профессиональных и этических стандартов журналистики. Александр Ярославский, собственник и инвестор ХТЗ, а также действующее руководство ХТЗ, как известно, прилагают все усилия для того, чтобы сохранить производственный потенциал предприятия (мощности по выпуску сельскохозяйственной техники и продукции оборонного назначения) для реализации мероприятий, предусмотренных стратегией санации завода", - говорится в официальном заявлении компании.

В документе акцентируется внимание на том, что факт демонтажа действительно имел место, но только при прошлом руководстве предприятия, которое довело машиностроительный гигант до кризисного состояния (Фото прилагаются)

завод харьковский тракторный

завод харьковский тракторный

завод харьковский тракторный

завод харьковский тракторный



"Именно экс-гендиректор завода обоснованно подозревается в попытках уничтожить технологические линии (в том числе оборонных цехов), и по совокупности соответствующих фактов правоохранительными органами уже возбуждены соответствующие уголовные производства", - отмечают в DCH.

Компания выражает надежду на то, что редакция новостного сайта была введена в заблуждение недобросовестными информаторами, но ждет опровержения и готова предпринимать меры для защиты деловой репутации ХТЗ в случае отсутствия понимания или повторного размещения клеветнической информации.

"Мы просим представителей СМИ ответственно относиться к освещению деятельности данного предприятия, от состояния которого зависят судьбы десятков тысяч людей - трудового коллектива, членов семей сотрудников, работников предприятий-смежников. В условиях, когда на уровне высшего руководства страны предприняты принципиальные шаги по стабилизации ситуации на ХТЗ, распространение лживых слухов может быть выгодно лишь деструктивным силам, не заинтересованным в возрождении легендарного завода и промышленного потенциала Харьковского региона в целом", - считают в DCH.
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)))))Ой ну шо не новость то......(матюки)
и еси это завод то вы слад не видели
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