 Группа DCH заявляет об информационной атаке на ХТЗ

Речь идет о новости на одном из новостных сайтов о том, что в настоящее время на предприятии якобы имеет место демонтаж технологического оборудования, пишут Украинские новости.
"Группа DCH официально заявляет, что это ложная информация, распространение которой является грубейшим нарушением профессиональных и этических стандартов журналистики. Александр Ярославский, собственник и инвестор ХТЗ, а также действующее руководство ХТЗ, как известно, прилагают все усилия для того, чтобы сохранить производственный потенциал предприятия (мощности по выпуску сельскохозяйственной техники и продукции оборонного назначения) для реализации мероприятий, предусмотренных стратегией санации завода", - говорится в официальном заявлении компании.
В документе акцентируется внимание на том, что факт демонтажа действительно имел место, но только при прошлом руководстве предприятия, которое довело машиностроительный гигант до кризисного состояния (Фото прилагаются)
"Именно экс-гендиректор завода обоснованно подозревается в попытках уничтожить технологические линии (в том числе оборонных цехов), и по совокупности соответствующих фактов правоохранительными органами уже возбуждены соответствующие уголовные производства", - отмечают в DCH.
Компания выражает надежду на то, что редакция новостного сайта была введена в заблуждение недобросовестными информаторами, но ждет опровержения и готова предпринимать меры для защиты деловой репутации ХТЗ в случае отсутствия понимания или повторного размещения клеветнической информации.
"Мы просим представителей СМИ ответственно относиться к освещению деятельности данного предприятия, от состояния которого зависят судьбы десятков тысяч людей - трудового коллектива, членов семей сотрудников, работников предприятий-смежников. В условиях, когда на уровне высшего руководства страны предприняты принципиальные шаги по стабилизации ситуации на ХТЗ, распространение лживых слухов может быть выгодно лишь деструктивным силам, не заинтересованным в возрождении легендарного завода и промышленного потенциала Харьковского региона в целом", - считают в DCH.
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и еси это завод то вы слад не видели
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