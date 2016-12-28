 "Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ", - МИД РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
"Уходящая Администрация США не оставляет надежды напоследок успеть сделать еще что-нибудь плохое для отношений с Россией, которые она и так обрушила", - заявила она.
По мнению Захаровой, администрация Обамы пытается "пугать расширением антироссийских санкций, мерами "дипломатического характера" и диверсиями против компьютерных систем РФ.
Спикер МИД РФ считает, что администрация Обамы полгода назад запустила дезинформацию про российских хакеров "в стремлении подыграть нужному для себя кандидату на ноябрьских президентских выборах и, не добившись желаемого, ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях".
"Остается лишь добавить, что, если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России. Возможно, Администрации Б.Обамы уже совсем безразлично, что будет с двусторонними отношениями, но история вряд ли простит ей поведение по принципу "после нас хоть потоп"", - говорится в заявлении.
Напомним, на днях вступили в силу дополнительные экономические санкции США относительно России в связи с оккупацией Крыма. Перед тем СШАввели санкции против топ-менеджеров российского банка в связи с насилием в Сирии.
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Знакомо... "распятый мальчик в трусиках в Славянске"...
Как же всё похоже одини в один.
Кровавая гебня и ныне правит бал на россии, во.
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А ну ка дайте угадать, какие это будут ответные меры:
- утопить российскую атомную подводную лодку;
- разхерачить грузовой корабль "Прогресс" при взлёте;
- выпустить внеплановые 500 тонн Боярышника;
- утопить ещё пару самолётов на авианосце "Адмирал Кузнецов".
Список, я так думаю, ещё не полный...
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Это будет иметь значение, только если Трамп кинет путяру и будет его додушивать с двойной силой.
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в качестве ответки еще рассматривается запрет сенатору маккейну посещать курорты магадана
и моря лаптевых, как и хранить свои вклады в российских банках
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