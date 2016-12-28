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Все про:МИД РФ (872) Россия (64433) санкции (5728) США (11514) Захарова (52)

 "Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ", - МИД РФ

В случае принятия США новых санкций против Российской Федерации за кибератаки хакеров на американские учреждения Россия предпримет ответные меры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

"Уходящая Администрация США не оставляет надежды напоследок успеть сделать еще что-нибудь плохое для отношений с Россией, которые она и так обрушила", - заявила она.

По мнению Захаровой, администрация Обамы пытается "пугать расширением антироссийских санкций, мерами "дипломатического характера" и диверсиями против компьютерных систем РФ.

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Спикер МИД РФ считает, что администрация Обамы полгода назад запустила дезинформацию про российских хакеров "в стремлении подыграть нужному для себя кандидату на ноябрьских президентских выборах и, не добившись желаемого, ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях".

"Остается лишь добавить, что, если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России. Возможно, Администрации Б.Обамы уже совсем безразлично, что будет с двусторонними отношениями, но история вряд ли простит ей поведение по принципу "после нас хоть потоп"", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будут приняты санкции, которые больно ударят как по России, так и лично по Путину", - сенатор США Грэхем

Напомним, на днях вступили в силу дополнительные экономические санкции США относительно России в связи с оккупацией Крыма. Перед тем СШАввели санкции против топ-менеджеров российского банка в связи с насилием в Сирии.



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....разбивали стул о голову грудного младенца, насиловали девочку на глазах толпы,...
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Знакомо... "распятый мальчик в трусиках в Славянске"...
Как же всё похоже одини в один.
Кровавая гебня и ныне правит бал на россии, во.
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Шо, опять в ядерный пепел?! Или что-то покруче, типа раздавим ножки Буша?
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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отключат Америке интернет наверно, это самое ужасное, что могут вытворить вЯликие )
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В случае принятия США новых санкций против РФ, Россия предпримет ответные меры.
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А ну ка дайте угадать, какие это будут ответные меры:
- утопить российскую атомную подводную лодку;
- разхерачить грузовой корабль "Прогресс" при взлёте;
- выпустить внеплановые 500 тонн Боярышника;
- утопить ещё пару самолётов на авианосце "Адмирал Кузнецов".
Список, я так думаю, ещё не полный...


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Возьмут своих в заложники, убьют и скажут, что это США, у них одна постоянная схема.
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насправді ніяки літаки ніде не тонули, вони просто атакували підводний човен на якому Обама перевозив бояришник...
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Напугали ежика голой задницей и что самое главное -нагадят кремлевские уроды и вместо того чтобы извинится так эти мудаки еще и угрожают за попытку наказать уродов .Я вобще удивляюсь -сначала совок все что мог по научнотехническому прогрессу все воровал начиная из документации и кончая образцами купленными через третьи страны бо напрямую не было возможности и это Х-ЙЛО думает что и сейчас можна будет так делать и поэтому и наглеет с каждым разом -сейчас при современной компьютерной технике так просто своровать не получится -сейчас после влезания в компьютерную систему США относительно выборов будет строгий контроль за рашистами а за попытку будут наказывать санкциями .
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Не знаю. Чего-то у меня чуйка, что два альфа-самца - Трамп и путяра в конце-концов горшки побьют. Трамп сначала попробует договориться, но когда увидит, что путяра хочет слишком много, сначала задумается, потом начнёт ему подляны строить, а в результате они поругаются открыто, он придумает какой-то новый мэм типа рейгановского "Империя Зла" и начнёт гноить русских по полной программе. Мне кажется, их медовый период не продлится дольше середины 2018 года. Сразу после имитации выборов в россии начнётся кипиш. Русским в случае чего (а там выборы непросто пройдут) легче всего будет Америку по привычке обвинить. А Америка не поймёт юмора (наезда) и обидится . . .
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до середины 2018 года мокшания с нынешним темпом событий не доживет.
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Доживёт, Вы недооцениваете их запас прочности, к сожалению. Это хорошее легко разрушить, а плохое живуче, ибо разрушать там нечего - и так хреново . . . Так что раз не развалилась уже, то ещё фиг знает когда развалится. Конечно, их время придёт, но год-полтора - слишком маленькая дистанция для серьёзных тектонических сдвигов. У нас злоба на Януковича почти 4 года накапливалась до того, как выплеснуться в декабре 2013 - феврале 2014
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Ну, не знаю, как насчет всего остального, но америкашки (они же пиндосы) точно обломяся с диверсиями против компьютерных систем РФ. Арифмометр "Феликс" взломать невозможно в принципе. Абак - тем более.
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Смешно! РФ обещала США в ядерную пустыню превратить! Её надо любить?
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Вашингтон в четверг 29 декабря объявит о введении санкций против Москвы из-за якобы её причастности к хакерским атакам. Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников ДЕМБЕЛЬСКИЕ САНКЦИИ. США ОБАНКРОТЯТ РОССИЙСКИЕ IT-КОМПАНИИроссийских хакеров Cozy Bear и Fancy Bear. Первые работают с ФСБ, вторые - с ГРУ. Взломан был даже электронный ящик руководителя кампании Джона Подесты. И через некоторое время 19 тыс. писем опубликовал портал WikiLeaks, который обвиняют в работе на Кремль. Затем атакам подверглись местные избиркомы в США, чьи компьютерные системы, как ни странно, сильно устарели. Беда в том, что избиркомы не входят в "критическую инфраструктуру" США, то есть ситуацию нужно изменить, чтобы проникновение в эти системы формально стали вмешательством в выборы.И отметим, что тот "Касперский", который особо и не скрывает своей связи с ФСБ, уже бывал на американских судах. Представителям компании приходилось давать ответ, почему очень часто их антивирус распознается как вредоносное ПО, требует доступа ко множеству файлов, служб, папок, потребляет очень много ресурсов стационарного компьютера или лэптопа, отсылает приличные объемы зашифрованных данных на серверы компании и т.п. Ранее им удавалось отвертеться, но новые меры администрации Обамы с большей долей вероятности запустят новую волну гражданских исков.Плюс ко всему повсеместно звучащее упоминание договоренностей с Си и никуда неисчезнувшей китайской угрозы - прекрасный ход. Ведь если Трамп публично поддерживает нормализацию отношений с Москвой, то в ситуации с Китаем он уже продемонстрировал готовность бодаться. Будет трудно объяснить американцам, почему Китай, а значит и его хакеры - это угроза, а российские киберпреступники нет.
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Они не дали русским по носу, когда были плотно во власти, а теперь, менее чем за месяц до пенсии - это несерьёзно. Даже если русские на месяц в запой просто уйдут и всё выключат - они уже пересидят Обаму и его санкции.
Это будет иметь значение, только если Трамп кинет путяру и будет его додушивать с двойной силой.
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Неужели опять Воронеж? Пора уже снять этот вопрос с повестки дня и сравнять с землёй этот ужасный город
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вписту полумеры, только хардкор,бульдозерами по йаблофонам и никак иначе
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Да, рашисты могут сокрушить мировой рынок боярышника.
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отправят в буцигарню всех кацапов, счастливых обладателей продукции Aple. или ограничатся публичным давлением на Огрызок бульдозером? Бггг
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Смешно! А кто для США производить будет высококотехнологичное :Сколково или Китай?
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Невже знову ТУшку чергову назло піндосам втоплять ?
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Смешно! А кто для США производить будет высококотехнологичное :Сколково или Китай?
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Как вы заи пали курвы ватные! Дайте им всем силедки!
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бля.. как эти голожопые уже всех заипали своими пугалками
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хронічна бояришниця Захарова завжди агресивна, коли її виводять із запою. так не довго і до delirium tremens
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воронеж напрягся... как и челябинск...

в качестве ответки еще рассматривается запрет сенатору маккейну посещать курорты магадана
и моря лаптевых, как и хранить свои вклады в российских банках
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та да. мстя вечных сколеновставальцев будет страшнай....
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рОССИЯ ведёт себя, как сявка. Вместо извинения- наезд. Думаю, даже если Трамп ещё не През в законе, его такие высказывания замухрышки зАХАРОВОЙ должны задеть. Проигнорирует,- проиграет.
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в качестве ответки россиянам прикажут увидев где-либо америкоса немедленно набирать в рот говна и плевать в его ненавистную пиндосскую рожу...
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"Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ", - МИД РФ. Чем такие малявы катать, предлагаю машке захаровой сменить дресс-код и вместо оргызаний в стиле :"слон и моська", в качестве ответа Госдепу просто облачать своё туловище в сию маечку, тогда в Вашингтоне сразу заднюю включат. Гы-гы! Но и тут не всё так просто для руззькке мид , а именно тема сисек захаровой,без силикона Госдеп на понт йух возьмёшь.Вот валя-стакан справиццо,. каак 2 пальца об асфальт.Знойная жэнстчына - мечта поэта! лужок походу кончил.
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