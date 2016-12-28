 Охендовский отказывался давать показания на перекрестном допросе с Трепаком, - НАБУ

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро в ответ на запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
"26 декабря 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро начали проведение одновременного допроса председателя ЦИК и экс-первого заместителя председателя СБУ. Это процессуальное действие было инициировано детективами Бюро для устранения противоречий между показаниями свидетеля, предоставившего НАБУ учетные листы "амбарной книги", и публичными заявлениями подозреваемого. Однако подозреваемый после начала одновременного допроса отказался давать показания", - отметили в ведомстве.
В то же время в НАБУ, ссылаясь на тайну следствия, отказались сообщить информацию состоится ли еще одна очная ставка Охендовского с Трепаком.
Ранее Охендовский во время брифинга 27 декабря отрицал свой отказ от одновременного допроса с Трепаком в НАБУ, и заверил, что заинтересован в проведении такого допроса.
Напомним, 21 декабря состоялось заседание Соломенского районного суда Киева, на котором было отклонено ходатайство детективов НАБУ об отстранении Охендовского от должности. Также суд отказался назначить Охендовскому залог в размере 1 млн 291 тыс грн, на чем настаивали представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Как сообщалось ранее, имя Охендовского фигурирует в опубликованных списках "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК (1500 долларов США).
31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.
Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюро начинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.
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Идет новый русский по улице. У стены сидит нищий. Новый русский бросает ему сотню баксов, тот, обалдев, поднимает голову...
- Коля, ты?! Новый русский в ответ:
- Петя! Сколько лет, сколько зим! В натуре, со школы не виделись! В общем, разговорились - то-се, о жизни, новый русский и говорит:
- А у меня последнее время что-то все наперекосяк - "Мерс" вчера разбил, жена надоела, джакузи протекает... А ты-то как?
- А я, Коля, уже три дня не ел...
- Ну, брат, надо себя заставлять!
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Віслом по голові.
Так, там йому ніхто нічого не зробить,там майже всі свої.
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за два місяця почнемо кредитувати мвф
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Твикс - сладкая парочка. Содержание патоки 54%
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Лучше эту мразь сразу на дыбу.
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1) родиться в тюрьме;
2) сидеть в тюрьме;
3) умереть в тюрьме.
Я уже не говорю, что ему должно быть, когда он натворит то, что натворил Охендовский.
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Хоч-не-хоч, а джинса перезагрузчиці в'їдається в свідомість
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