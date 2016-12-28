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Все про:НАБУ (1271) допрос (1009) Охендовский (228) расследование (1778) ЦИК (2728) Трепак (38) черная бухгалтерия (27)

 Охендовский отказывался давать показания на перекрестном допросе с Трепаком, - НАБУ

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский 26 декабря после начала одновременного допроса с экс-первым заместителем председателя Службы безопасности Виктором Трепаком отказался давать показания.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро в ответ на запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"26 декабря 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро начали проведение одновременного допроса председателя ЦИК и экс-первого заместителя председателя СБУ. Это процессуальное действие было инициировано детективами Бюро для устранения противоречий между показаниями свидетеля, предоставившего НАБУ учетные листы "амбарной книги", и публичными заявлениями подозреваемого. Однако подозреваемый после начала одновременного допроса отказался давать показания", - отметили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд обязал НАБУ проверить регистрацию Онищенко на выборах в Раду в 2014 году, - нардеп Куприй. ДОКУМЕНТ

В то же время в НАБУ, ссылаясь на тайну следствия, отказались сообщить информацию состоится ли еще одна очная ставка Охендовского с Трепаком.

Ранее Охендовский во время брифинга 27 декабря отрицал свой отказ от одновременного допроса с Трепаком в НАБУ, и заверил, что заинтересован в проведении такого допроса.

Смотрите также: Суд не отстранил Охендовского от должности главы Центризбиркома. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Напомним, 21 декабря состоялось заседание Соломенского районного суда Киева, на котором было отклонено ходатайство детективов НАБУ об отстранении Охендовского от должности. Также суд отказался назначить Охендовскому залог в размере 1 млн 291 тыс грн, на чем настаивали представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, имя Охендовского фигурирует в опубликованных списках "черной бухгалтерии" Партии регионов. Там сказано, что "регионалы" оплачивали командировку главы ЦИК (1500 долларов США).

31 мая нардеп (БПП) Сергей Лещенко и журналист Севгиль Мусаева-Боровик обнародовали, по их словам, часть документов из "черной бухгалтерии" Партии регионов за второе полугодие 2012 года. Согласно обнародованным материалам, ПР потратила на политическую коррупцию за данный период $66 млн.

Ранее о передаче материалов из так называемой черной кассы Партии регионов в Национальное антикоррупционное бюро заявил бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак. В свою очередь, в НАБУ подтвердили передачу 841 документа из "черной бухгалтерии" Партии регионов за 2008-2012 годы. По словам, директора НАБУ Артема Сытника Бюро начинает идентификацию лиц, фигурирующих в материалах и принимает меры по недопущению их выезда из страны. Он отметил, что пока что дело по документам из "черной бухгалтерии " ПР будет возбуждено по статье "дача неправомерной выгоды" УК Украины.
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Да нет, скорее Свинорыл подвесил Охендовского на крючке для следующих выборов.
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Утопить его,в его личном озере,эх майдан закончился рано
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Охендовский об увольнении с поста главы ЦИК: Хочу, но не уйду http://dlvr.it/MzHBJc
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Как называют существо мужеского пола, которое хочет, но не может? Я слышал говорят импотент
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или так:
Идет новый русский по улице. У стены сидит нищий. Новый русский бросает ему сотню баксов, тот, обалдев, поднимает голову...
- Коля, ты?! Новый русский в ответ:
- Петя! Сколько лет, сколько зим! В натуре, со школы не виделись! В общем, разговорились - то-се, о жизни, новый русский и говорит:
- А у меня последнее время что-то все наперекосяк - "Мерс" вчера разбил, жена надоела, джакузи протекает... А ты-то как?
- А я, Коля, уже три дня не ел...
- Ну, брат, надо себя заставлять!
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Давно тебе не били сцуку ригівську?
Віслом по голові.
Так, там йому ніхто нічого не зробить,там майже всі свої.
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Следующий Майдан нужно начинать с судей. На Йолку всех подряд..
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Сер, это не эстетично. Надо дать по ребрам для начала слегка, он и расколится.
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ввести потрібно військовий стан.і сидіти біля аеропорта бориспіля з базукою і вертати всіх "патріотів" УКРАЇНИ назад в землю. вибачте що використовую висліви клічко.....
за два місяця почнемо кредитувати мвф
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Під час військового стану ти за базуку зразу кулю в лоба отримаєш.
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суетливый вы наш троль, гляньте на будильник, У ВАС СМЕНА ЗАКОНЧИЛАСЬ
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Вам чого? "бояришника" нема, зразу попереджаю.
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може трошки не ВАМ написав -вибачаюсь.! від всієї душі ! вибачте!
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Я добре знаю роботу СБУ під час військового стану. Саме ти.
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это когда СБУ работала в Украине во время военного положения? вернее, когда в Украине уже было военное положение?
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1500 ему инкриминируют. а дворец спорта он построил и в нем живет, за что? никому не интересно. чиновник блядь дворец себе построил, мы что все дураки?
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А може, них з нас роблять? Охендовський-дурень чи ні, як ти вважаєш?
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не посадят на пятнадцать лет с конфискацией значит умный. мой вопрос не вопрос, мой вопрос призыв, - мы что дураки!
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Он вест в шоколаде, А ХАРАНТ ВЕСЬ В ОХРЕНДОВСКОМ,
Твикс - сладкая парочка. Содержание патоки 54%
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Да плевал он на это НАБУ, на закон..
Лучше эту мразь сразу на дыбу.
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очная ставка считается не состоявшейся.дальше по процедуре.
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Короче: стреляли не КОРД. И не Охендовский. И не Луценко. Моя мама, которой 78 лет, говорит- что она- точно не стреляла. я вот думаю: можэ это я... в Княжичах? Я тогда здорово забухал. Можэ чё и не помню...
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А памятник 12-го столетия тоже вы разрушили? (с)
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А на дибу цю нечисть,може там розв'яжеться язик?
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Злочинець не буде проти себе свідчити - не на те він вчився.
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Так затусавать ему паяльник в очко,сразу даст показания и на себя и на ВСЕХ остальных !!!
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Можно Охендовского убрать по "Недоверию" или он нужен Порошенко?
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Человек с такой внешностью и дикцией, как у Охендовского, да ещё и с такой фамилией, должен:
1) родиться в тюрьме;
2) сидеть в тюрьме;
3) умереть в тюрьме.
Я уже не говорю, что ему должно быть, когда он натворит то, что натворил Охендовский.
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ну все, раз отказался можно отпускать? чист как слеза и закрыли дело?
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Прочитав "з Трампом".
Хоч-не-хоч, а джинса перезагрузчиці в'їдається в свідомість
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Охендовский, может ему про Чечетова намекнули, оно и молит.
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Надо было ему устроить очную ставку не с трипаком, а с сифилисом или спидом.
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Выборы уже начались. Сеня вор через каждые пол часа звездит с экрана.Рейтинги о превосходстве барыги в инете.Вот даже убогая Савченко и та рейтинг имеет и партию делает.Плюс барыга о достижениях снова лжет .По этому охендовский и ему подобные просто ставятся в стойло.Видно запросил много за нужные выборы или хочет слинять от них и не рисковать шкурой.Сложно сказать что там но то что это подготовка к очередным лживым выборам это точно..Огорчает одно что стадо снова попрет голосовать за преступников а остальное изберком дорисует.Страна в оккупации пейсатой опг и выборы как и прежние будут фальшивыми.Их нужно просто бойкотировать до освобождения страны.
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