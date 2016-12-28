 Нацполиция изъяла 10 кг марихуаны на 1 млн гривен в Запорожье

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, об этом говорится в сообщении управления по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей департамента противодействия наркопреступности,
По данным ведомства, сотрудники управления провели санкционированный обыск по месту жительства 53-летнего жителя Запорожья.
В его доме обнаружили бумажные свертки с 6 кг марихуаны, на чердаке - коробки с 3 кг марихуаны, в гараже и подвале - стеклянные и полимерные банки с 1 кг марихуаны.
Стоимость обнаруженного и изъятого наркотика по ценам "черного" рынка могла бы составить около 1 млн гривен.
Наркотики направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о начале уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.
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