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Все про:Запорожье (1393) наркотики (1200) Нацполиция (5251)

 Нацполиция изъяла 10 кг марихуаны на 1 млн гривен в Запорожье

Сотрудники Национальной полиции изъяли 10 кг марихуаны стоимостью около 1 млн гривен в Запорожье.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, об этом говорится в сообщении управления по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей департамента противодействия наркопреступности,

По данным ведомства, сотрудники управления провели санкционированный обыск по месту жительства 53-летнего жителя Запорожья.

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В его доме обнаружили бумажные свертки с 6 кг марихуаны, на чердаке - коробки с 3 кг марихуаны, в гараже и подвале - стеклянные и полимерные банки с 1 кг марихуаны.

Стоимость обнаруженного и изъятого наркотика по ценам "черного" рынка могла бы составить около 1 млн гривен.

Наркотики направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о начале уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

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о, как раз под НГ. У Нацполиции будет крутая вечеринка.
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