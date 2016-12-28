 Депутаты подали больше 3 тысяч предложений в бюджет-2017, - заместитель министра финансов Марченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського рассказал заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко.
"Депутаты подали больше 3 тысяч предложений в бюджет - и там можно найти очень много интересных вещей. Но я не буду их комментировать. Скажу только, что все эти предложения были нами тщательно отработаны. И это право народных избранников - давать те или иные комментарии и предложения", - сказал он.
Главное, по словам Марченко, является то, что удалось найти компромисс для прохождения бюджета через парламент.
"Тот бюджет, который подписал президент, является максимально реалистичным. Цена вопроса прохождения бюджета через парламент, по моему мнению, является минимальной. Это допустимая погрешность прохождения через парламент такого рода документа", - добавил Марченко.
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яод країни за геноцид народу України!
Я її подаю і готовий надати звинувачувальний висновок.
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Уряд дозволив вводити спецмита на автомобілі з ЄС | Економічна правда http://www.epravda.com.ua/news/2016/12/28/616161/ … с помощью @epravda
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Заставляет напрячься и приготовиться к новым сюрпрЫзам.
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получайте іуди по повній....
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