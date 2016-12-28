EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, Экономика
  209  17
Материалы по теме:
Все про:бюджет (4191) поправки (21)

 Депутаты подали больше 3 тысяч предложений в бюджет-2017, - заместитель министра финансов Марченко

Народные депутаты Украины перед голосованием подавали к проекту государственного бюджета более трех тысяч различных предложений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського рассказал заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко.

"Депутаты подали больше 3 тысяч предложений в бюджет - и там можно найти очень много интересных вещей. Но я не буду их комментировать. Скажу только, что все эти предложения были нами тщательно отработаны. И это право народных избранников - давать те или иные комментарии и предложения", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятый бюджет станет бюджетом развития и роста Украины, - Гройсман

Главное, по словам Марченко, является то, что удалось найти компромисс для прохождения бюджета через парламент.

"Тот бюджет, который подписал президент, является максимально реалистичным. Цена вопроса прохождения бюджета через парламент, по моему мнению, является минимальной. Это допустимая погрешность прохождения через парламент такого рода документа", - добавил Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оборону в 2017 году выделено рекордные 5,9% ВВП. Главное, чтобы все эти средства были реальными, - Турчинов
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Одної лише пропозиції вони не подали, - посадить весь Уряод країни за геноцид народу України!
Я її подаю і готовий надати звинувачувальний висновок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Три тысячи интересных предложений по сосанию соков из народа весь 2017-й год и при этом остаться на плаву . А после - будет видно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чего Цензор не пишет, что эти "благодетели" с Нового года повысили ввозные пошлины на иномарки, в очередной раз ради "защиты атечиствинага праизвадителя" Васадзе и Порошенко?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В соевых начнется энурез,они тогда задолбали ,ну шо зрада,машины подешевеют,недолго музыка играла и ни одна плять не вылезет сечас,как всегда стороной повиляют
Уряд дозволив вводити спецмита на автомобілі з ЄС | Економічна правда http://www.epravda.com.ua/news/2016/12/28/616161/ … с помощью @epravda
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...и там можно найти очень много интересных вещей...
Заставляет напрячься и приготовиться к новым сюрпрЫзам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
який сучий порошенко мене спамить ! гавкни хоть у відповідь...не по чоловічі якось...


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
.ну, я не МВФ -- но и он не дурней меня, надеюсь... ...хто ж жуликам бабло даёт в расчёте на прибыль?
 показать весь комментарий
Ответить
 
діти ДОНБАСА також боженькі все розповіли....

получайте іуди по повній....


 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик Гройсман Донбасс Донецкая область задержание Кабмин Киев коррупция Корчак Крым Луценко МАФы Нацполиция обстрел опрос Польша Порошенко Рева реформы Россия Савченко самолет санкции СБУ смерть спорт суд США терроризм
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти