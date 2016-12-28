 Дамба перед Крымом увеличит площадь орошаемых земель на Херсонщине на 7 тыс. га, - Госагентство водных ресурсов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Херсоне председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины Ирина Овчаренко, передает "Укринформ".
"Учитывая все сезонные и финансовые сложности, которые сопровождают строительство капитального сооружения на Северо-Крымском канале, завершить строительство в этом году не представляется возможным. Однако, к поливному сезону сооружение будет функционально приспособлено. Сейчас рядом со строительными работами ведется работа по принятию такого технического решения, чтобы сооружение эксплуатировалось", - отметила она.
По словам Овчаренко, в поливной сезон 2017 года дамба будет выполнять возложенные на нее функции, что позволит увеличиться на 7 тыс. гектаров площадь орошаемых земель в Херсонской области.
Временная дамба в русле Северо-Крымского канала была построена два года назад, после того, как в Крым перестала поступать вода по каналу. Ее построили, чтобы удерживать воду на уровне, необходимом для орошения полей в Херсонской области.
Вода, поступавшая с материковой части Украины через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивала до 85% потребностей Крыма. Она использовалась для полива сельскохозяйственных угодий. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года подача воды по каналу была прекращена, в связи с нехваткой воды "власти" аннексированного Крыма объявили режим военного времени.
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А на крысме сегодня:
1. "Присоединение" Крыма к рф приносит крымчанам и россии больше проблем, чем пользы. Недельный обзор важных новостей о Крыме. Выпуск № 92 читайте в блоге КРЫМского УКРа.
2. Политзаключенному Владимиру Балуху сегодня вызывали скорую в камеру, диагноз не поставили. Его здоровье продолжает ухудшаться http://crimeahrg.org/politzaklyuchennomu-vladimiru-baluhu-vyizyivali-skoruyu-v-kameru-diagnoz-ne-postavili/
3. Водхоз Крыма заявил об угрозе чрезвычайной ситуации на востоке полуострова, который остался без подпитки из водохранилищ. Керчи, Феодосии, Судаку и населенным пунктам Едыкуйского (Ленинского) района, где проживает 350 000 человек, грозит катастрофа. Питающие регион Белогорское и Тайганское водохранилища полностью пусты. Сейчас подача воды осуществляется из подземных Нежинского и Просторненского водозаборов. Выпавший недавно снег улучшил ситуацию лишь для Симферополя и Ялты https://novocrimea.ru/crimea/590014.html
4. Оккупанты через переправу продолжают гнать в Крым военторг https://twitter.com/KrimRt/status/814104670088167430 (фото).
5. Ватники в соцсети решили внести в чёрный список предприятия, которые, по их мнению, плохо работали в 2016 году. Но перечислений было настолько много, что один из предателей предложил внести в этот список всю россию https://twitter.com/KrimRt/status/814102812766433280 (скрин).
6. Учительница говорит: "В 2017 вводят такие новые профстандарты, что мы зашевелили извилинами, куда пойти-куда податься, лишь бы от школы подальше".
7. Участковый педиатр говорит, что за декабрь по зарплатам им закрыли. Дали базовую ставку и часть по талонам (не знаю, что такое). Все стимулирующие выплаты и доплаты им "простили" и вспомнили слова Медведева.
8. В Феодосии уже больше года не работает маммограф, почти год нет эндокринолога, на платных врачей денег хватает не у всех. Не все в гавань доплывут.
9. В больницах Симферополя катастрофически не хватает медперсонала. Оставшиеся медики вынуждены работать в ДВА раза больше - их просто ставят перед фактом. Персоналу предлагают "потерпеть" - это цитата http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/v-bolnytsah-symferopolya-katastrofychesky-ne-hvataet-medpersonala.html
10. Яму на месте снесенной "Еды" в Ялте вчера заливали бетоном и ТАДАМММ!!! Из бетона торчат 5 выпусков канализации. Будут новые шалманы? https://twitter.com/radist_titanika/status/813839207286325248 (фото).
11. Встречайте новую няш-мяш: первый заместитель прокурора Москвы Олег Камшилов будет "прокурором" Крыма http://qha.com.ua/ru/politika/v-krimu-nashli-zamenu-prokuroru-poklonskoi/169389/ (фото оккупанта).
12. Аксёнов заявил: "Теперь (после газопровода) энергетические проблемы полуострова решены на многие годы вперед" http://news.allcrimea.net/news/2016/12/27/aksenov-energeticheskie-problemy-kryma-resheny-na-mnogie-gody-vpered-72509/ . В Крымэнерго не услышали Гоблина и предупредили жителей полуострова о плановых отключениях электроэнергии в январе. Подготовили и графики веерных отключений http://ru.krymr.com/a/news/28201167.html
13. В Гвардейском пропали свет, вода и отопление. Вернуть блага цивилизации обещают только завтра вечером. С Новым годом! https://twitter.com/KrimRt/status/814123273671864320 (скрин).
14. Счастье по-евпаторийски: "Есть в группе такие люди, которым выплату 13 зарплаты тоже на январь перенесли? Или только мне обидно остаться на праздники без денег? Анонимно", "Есть и такие, кому выплату 13 зарплаты и вовсе отменили", "Нам 13-ю вообще не платят и никаких премий с момента перехода под россию", "А разве еще бывает 13-я зарплата?", "Раньше была… И в Украине была… А в этом году ничего не дали" https://twitter.com/KrimRt/status/814130128888463360 (скрин).
15. Кто-нить знает, где и с чего начать бизнес Боярышника в Крыму? Нишу стремительно занимают. Может, стекломой и для ванн сначала?
16. Руководство путинского крымскотатарского телеканала "Миллет" оккупанты заподозрили в хищении денег. ФСБ проводит обыск, изъяты документы. Пропагандисты плохо врали? http://qha.com.ua/ru/proisshestviya/prorossiiskii-kanal-millet-v-krimu-obiskivaet-fsb/169401/
17. В Саках открылась городская ёлка. Пока одни ватники жалуются, что город никак не украшен и ёлка страшная, другие говорят, что город всё-таки украсили - рвами, грязной жижей под ногами и заборами https://twitter.com/KrimRt/status/814120539107328000 (фото-скрин).
18. Керчь. Стою в кассу. Пожилой ватник орёт: "Всё! Скоро СССР вернем!". Я спрашиваю, а если кто против? Ответ был коротким: "Расстреляем". Этих уже не вылечить.
19. О потомках чекистов: Александр Талипов, которого оккупанты хотят физически устранить за его длинный язык, продолжает стучать гэбистам на несогласных с Кремлём. Под раздачу попала Божена Рынска, которая не проявила скорбь к погибшим в Ту-154 https://twitter.com/CrimeaUA1/status/814064563134066692 (скрин и ссылка).
20. "Комсомольская правда" использовала сообщения КРЫМЧАН, находящихся в оккупации (!!!), как доказательство "глумления Украины" над катастрофой Ту-154. Ну разве не идиоты? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/814141076550414336 (скрин и ссылка). Тем временем в россии снова предлагают расчленить Украину, часть нелояльного Кремлю населения в количестве нескольких МИЛЛИОНОВ человек УНИЧТОЖИТЬ, часть выслать на Дальний Восток, запретить украинский язык, письменность и культуру. Кстати, это заявление сделано ДО катастрофы Ту-154. Но "фашисты", конечно, украинцы https://www.youtube.com/watch?v=VYtGnFZ8gEM (видео).
21. Приснилось, что в Феодосии на балконах висят украинские флаги и нигде нет военных - даже у нефтебазы… И в канале большие сомы.
22. А цікаво, кримські зрадники вже якось розмірковують про своє майбутнє після того, як рашка, нарешті, здохне?
23. В Крым из Херсонской области будут вещать четыре радиостанции: Украинское радио (УР-1) на частоте 100.7, радио Meydan - 101.4, радио Крым.Реалии - 105.9 и Херсон FM - 107.8 http://15minut.org/news/167335-v-krym-iz-hersonskoj-oblasti-budut-veschat-chetyre-radiostancii
P.S. Один знакомый ватан сказал: "Чего жаловаться? На буханку хлеба хватает и отлично!". А раньше имел свой бизнес!
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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2. Героям слава.
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подсознание читает сразу донбамбва
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