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Все про:вода (649) Крым (17856) Херсонщина (550) канал (84) водоснабжение (209)

 Дамба перед Крымом увеличит площадь орошаемых земель на Херсонщине на 7 тыс. га, - Госагентство водных ресурсов

Капитальная плотина на Северо-Крымском канале возле границы с оккупированным Крымом пока не завершена, но в поливной сезон 2017 года она будет выполнять возложенные на нее функции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Херсоне председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины Ирина Овчаренко, передает "Укринформ".

"Учитывая все сезонные и финансовые сложности, которые сопровождают строительство капитального сооружения на Северо-Крымском канале, завершить строительство в этом году не представляется возможным. Однако, к поливному сезону сооружение будет функционально приспособлено. Сейчас рядом со строительными работами ведется работа по принятию такого технического решения, чтобы сооружение эксплуатировалось", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не должна снабжать Крым водой пока он оккупирован Россией, - Госслужба по делам Крыма

По словам Овчаренко, в поливной сезон 2017 года дамба будет выполнять возложенные на нее функции, что позволит увеличиться на 7 тыс. гектаров площадь орошаемых земель в Херсонской области.

Временная дамба в русле Северо-Крымского канала была построена два года назад, после того, как в Крым перестала поступать вода по каналу. Ее построили, чтобы удерживать воду на уровне, необходимом для орошения полей в Херсонской области.

Также читайте: Без днепровской воды Северо-Крымский канал до сих пор не могут заполнить

Вода, поступавшая с материковой части Украины через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивала до 85% потребностей Крыма. Она использовалась для полива сельскохозяйственных угодий. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года подача воды по каналу была прекращена, в связи с нехваткой воды "власти" аннексированного Крыма объявили режим военного времени.

Смотрите также: Севастополь и Симферополь остались без резервного водохранилища. ФОТОрепортаж
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Давно бы пора крымский канал развернуть на Херсонскую область. Ето бы в разы увеличило производительность сельскохозяйственных культур.
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Нет,он прав.Я помню времена,когда возле ЖП были рисовые чеки и выращивали рис.И не только там-и возле Гопри были поля и чеки.Да и возле Брылевки поля орошались
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Розвертати не треба, бо всерівно доведеться відроджувати Крим після його повернення. А от тимчасово перекрити - саме те
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Я летом отдыхал в железном порту. Проезжал мимо канала несколько раз. Обьездил всю Херсонскую область. Только человек который не был на этом канале мог написать такой пост как он.
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Пусть тогда выучит краснознаменскаую оросительную систему


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Ничего личного. Просто интересно:сколько ходок к хозяину? Или прикидываешься?
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Труби вже давно на лом поздавали...відрами носити будуть ?
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Зачем трубы? Нужно копать сеть каналов по всей херсонской области. Земля должна пропитаться влагой снизу прежде чем на поверхности появится влажная почва. Советую прочитать или посмотреть видео про Пермакультуру, где даже озеленяют пустыни. Их херсонской области вообще можно сделать зеленые субтропики, если подойти к етому с умом, а не так как сейчас высушили всю землю, как будто апокалипсис уже наступил...
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Послушай, дружище,то в херсонской области есть ветка канала. Чуть выше протекает река Днепр. Ещё выше Ингулец. Возьми себя в руки уже. Не тупи.
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он и так по области идет вдоль побережья моря почти.
А на крысме сегодня:

1. "Присоединение" Крыма к рф приносит крымчанам и россии больше проблем, чем пользы. Недельный обзор важных новостей о Крыме. Выпуск № 92 читайте в блоге КРЫМского УКРа.
2. Политзаключенному Владимиру Балуху сегодня вызывали скорую в камеру, диагноз не поставили. Его здоровье продолжает ухудшаться http://crimeahrg.org/politzaklyuchennomu-vladimiru-baluhu-vyizyivali-skoruyu-v-kameru-diagnoz-ne-postavili/
3. Водхоз Крыма заявил об угрозе чрезвычайной ситуации на востоке полуострова, который остался без подпитки из водохранилищ. Керчи, Феодосии, Судаку и населенным пунктам Едыкуйского (Ленинского) района, где проживает 350 000 человек, грозит катастрофа. Питающие регион Белогорское и Тайганское водохранилища полностью пусты. Сейчас подача воды осуществляется из подземных Нежинского и Просторненского водозаборов. Выпавший недавно снег улучшил ситуацию лишь для Симферополя и Ялты https://novocrimea.ru/crimea/590014.html
4. Оккупанты через переправу продолжают гнать в Крым военторг https://twitter.com/KrimRt/status/814104670088167430 (фото).
5. Ватники в соцсети решили внести в чёрный список предприятия, которые, по их мнению, плохо работали в 2016 году. Но перечислений было настолько много, что один из предателей предложил внести в этот список всю россию https://twitter.com/KrimRt/status/814102812766433280 (скрин).
6. Учительница говорит: "В 2017 вводят такие новые профстандарты, что мы зашевелили извилинами, куда пойти-куда податься, лишь бы от школы подальше".
7. Участковый педиатр говорит, что за декабрь по зарплатам им закрыли. Дали базовую ставку и часть по талонам (не знаю, что такое). Все стимулирующие выплаты и доплаты им "простили" и вспомнили слова Медведева.
8. В Феодосии уже больше года не работает маммограф, почти год нет эндокринолога, на платных врачей денег хватает не у всех. Не все в гавань доплывут.
9. В больницах Симферополя катастрофически не хватает медперсонала. Оставшиеся медики вынуждены работать в ДВА раза больше - их просто ставят перед фактом. Персоналу предлагают "потерпеть" - это цитата http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/v-bolnytsah-symferopolya-katastrofychesky-ne-hvataet-medpersonala.html
10. Яму на месте снесенной "Еды" в Ялте вчера заливали бетоном и ТАДАМММ!!! Из бетона торчат 5 выпусков канализации. Будут новые шалманы? https://twitter.com/radist_titanika/status/813839207286325248 (фото).
11. Встречайте новую няш-мяш: первый заместитель прокурора Москвы Олег Камшилов будет "прокурором" Крыма http://qha.com.ua/ru/politika/v-krimu-nashli-zamenu-prokuroru-poklonskoi/169389/ (фото оккупанта).
12. Аксёнов заявил: "Теперь (после газопровода) энергетические проблемы полуострова решены на многие годы вперед" http://news.allcrimea.net/news/2016/12/27/aksenov-energeticheskie-problemy-kryma-resheny-na-mnogie-gody-vpered-72509/ . В Крымэнерго не услышали Гоблина и предупредили жителей полуострова о плановых отключениях электроэнергии в январе. Подготовили и графики веерных отключений http://ru.krymr.com/a/news/28201167.html
13. В Гвардейском пропали свет, вода и отопление. Вернуть блага цивилизации обещают только завтра вечером. С Новым годом! https://twitter.com/KrimRt/status/814123273671864320 (скрин).
14. Счастье по-евпаторийски: "Есть в группе такие люди, которым выплату 13 зарплаты тоже на январь перенесли? Или только мне обидно остаться на праздники без денег? Анонимно", "Есть и такие, кому выплату 13 зарплаты и вовсе отменили", "Нам 13-ю вообще не платят и никаких премий с момента перехода под россию", "А разве еще бывает 13-я зарплата?", "Раньше была… И в Украине была… А в этом году ничего не дали" https://twitter.com/KrimRt/status/814130128888463360 (скрин).
15. Кто-нить знает, где и с чего начать бизнес Боярышника в Крыму? Нишу стремительно занимают. Может, стекломой и для ванн сначала?
16. Руководство путинского крымскотатарского телеканала "Миллет" оккупанты заподозрили в хищении денег. ФСБ проводит обыск, изъяты документы. Пропагандисты плохо врали? http://qha.com.ua/ru/proisshestviya/prorossiiskii-kanal-millet-v-krimu-obiskivaet-fsb/169401/
17. В Саках открылась городская ёлка. Пока одни ватники жалуются, что город никак не украшен и ёлка страшная, другие говорят, что город всё-таки украсили - рвами, грязной жижей под ногами и заборами https://twitter.com/KrimRt/status/814120539107328000 (фото-скрин).
18. Керчь. Стою в кассу. Пожилой ватник орёт: "Всё! Скоро СССР вернем!". Я спрашиваю, а если кто против? Ответ был коротким: "Расстреляем". Этих уже не вылечить.
19. О потомках чекистов: Александр Талипов, которого оккупанты хотят физически устранить за его длинный язык, продолжает стучать гэбистам на несогласных с Кремлём. Под раздачу попала Божена Рынска, которая не проявила скорбь к погибшим в Ту-154 https://twitter.com/CrimeaUA1/status/814064563134066692 (скрин и ссылка).
20. "Комсомольская правда" использовала сообщения КРЫМЧАН, находящихся в оккупации (!!!), как доказательство "глумления Украины" над катастрофой Ту-154. Ну разве не идиоты? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/814141076550414336 (скрин и ссылка). Тем временем в россии снова предлагают расчленить Украину, часть нелояльного Кремлю населения в количестве нескольких МИЛЛИОНОВ человек УНИЧТОЖИТЬ, часть выслать на Дальний Восток, запретить украинский язык, письменность и культуру. Кстати, это заявление сделано ДО катастрофы Ту-154. Но "фашисты", конечно, украинцы https://www.youtube.com/watch?v=VYtGnFZ8gEM (видео).
21. Приснилось, что в Феодосии на балконах висят украинские флаги и нигде нет военных - даже у нефтебазы… И в канале большие сомы.
22. А цікаво, кримські зрадники вже якось розмірковують про своє майбутнє після того, як рашка, нарешті, здохне?
23. В Крым из Херсонской области будут вещать четыре радиостанции: Украинское радио (УР-1) на частоте 100.7, радио Meydan - 101.4, радио Крым.Реалии - 105.9 и Херсон FM - 107.8 http://15minut.org/news/167335-v-krym-iz-hersonskoj-oblasti-budut-veschat-chetyre-radiostancii
P.S. Один знакомый ватан сказал: "Чего жаловаться? На буханку хлеба хватает и отлично!". А раньше имел свой бизнес!
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Не капли Днепровской воды Крыму. Хохлы Чорное море выкопали, а козломордые пусть выпют блеать.
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Если в Крыму не хватает воды,то вам скоро по мосту запустят,в больших шлангах из россии ,а нам и в Херсонской области вода нужна.
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Им одного кожаного шланга уже запустили-сосут,аж пыль заворачивается.
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Битва козломордых за бесплатную Кока-Колу. Жители Уфы устроили давку из за бесплатной Кока-Колы http://korzik.net/video/66846-prazdnik-k-nim-prikhodit-zhiteli-ufy.html


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Так эта... падажжите... Это штож палучаицца: в разейанский крысм теперь тока камни, што-ль, будут падать, да ???
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Ну, так а как же ж: раззея, раззея, раднаягавань ?!?!?!?!
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чтобы мочу пить нужно сначала водичьки попить... а откуда ее взять?
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То кацапські проблема. Нехай у Малахова попитають.
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Ну вообще-то это размер среднего хозяйства ( можно умножить на 2 из-за повышения урожайности , но всё одно чепуха).
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Уже в 2015-ом годк из Херсонской области писали, что у них дико начали зеленеть поля, типа, такого они не видели, обычно зелени месяц-полтора, а потом все желтое, а тут, о чудо, поля зеленые с весны до осени, урожаи дикие...
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Все правильно - уровень воды повысился, и это, при падении уровня вообщем по Украине. А когда начнутся дождливые года, там вообще все будет очень хорошо с урожаями
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Значение водной проблемы для Крыма трудно переоценить; отсутствие подачи днепровской воды поважнее будет, чем энергоблокада, наличие или отсутствие моста через Керченский пролив - тут сама природа поставила перед оккупантом неразрешимую задачу... Ну а нам пока хоть что-то на руку - воспользуемся для орошения сельхозугодий на Херсонщине...
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Даже не знаю, как это комментировать. Какие-то уроды, очевидно, из Украины, приехали погулять в Тель-Авив и нарисовали на набережной эти слова.



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Пистёшь это все заказное кацапское. Суки кацапские здохните, оккупанты долбаные. Один украинец с автоматом завалит ваших кацапских сук 1,2 кацапского чмошника. 112 миллионного, работающего в россии против украине, бля.
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Вот еще бы в Лугандон перекрыть,но Пэдро на это не пойдет,ему Ахметка не разрешает.
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это как голодному кусок хлеба перед носом водить
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Не надо,тут все чотко,титушкам по тыще в день платили за разгром рынков
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Крысчане обратитесь к Малахову по вопросу полива мочей.
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На Донце не надо,надо всего то отключить насосы.
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Зачем галиматью публиковать? "Дамба перед Крымом!" Это как ? Крым отделить от Чёрного Моря?
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если серьезно большинство населения разочаровано и в россии и в лднр. меньшая часть поддерживает луганду.
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Я ху..єю ,дамбу вони три роки ліплять,там того каналу і об'єму,на сто тищ,а вкрасти планують на мільярд,не менш.там дамби тієі' менше ніж поганенький ставок
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Меня уже кроет от этого словосочетания....
подсознание читает сразу донбамбва
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