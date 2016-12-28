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 Украинец Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На финише турнира, который проходит в Катаре, Иванчук по дополнительным показателем опередил соперников и стал чемпионом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Всемирной шахматной Олимпиаде украинцы завоевали "серебро" и "бронзу", оставив позади россиян

Отметим, что на счету украинца победы над двумя чемпионами мира по классическим шахматам - Магнусом Карлсеном и Виши Анандом.

Сегодня чемпионкой мира по быстрым шахматам также стала львовянка Анна Музычук.
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хоч би на росію не втік.... а то всі у нас так
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Молодец,Василий Иванчук! Лучший,сильнейший,самый самый...Украинцы молодцы -подтверждают 2 место в мире по интеллекту,чудо люди,самые красивые,самые сильные,самые умные,самые смелые,самые патриотичные.Еще бы украинцам да украинскую честную власть.вот бы зажили...
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Уже среди женщин к Музычук еще и Иванчук. Абалдеть. Это круто, два чемпиона за день.
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Молодчик !!! Это реально круто, кстати Иванчук выиграл у Магнуса, а это дорогого стоит
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Поздравляем!!!...
Пы.Сы. А еб@нутые вяликие из-за поребрика походу без допинга и в шахматах не шарят...
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Может Иванчук выдвинет свою кандидатуру в гидранты, вот за него бы точно больше 51% проголосовало.
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Іванчук - орел!!!
От якби у нас ще й Головнокомадувач був би таким же швидким, то я б уже давно по Мацквє на самокаті гасав!
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Поздравляем Иванчука!!!
А потом, предлагаю погнобить идейную кацапню.
Можно тут:

Ребята, отметьтесь здесь, пожалуйста, надо проучить вдохновительницу убийц.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=812257418912063&id=100003834367299
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