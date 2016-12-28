 Украинец Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На финише турнира, который проходит в Катаре, Иванчук по дополнительным показателем опередил соперников и стал чемпионом.
Отметим, что на счету украинца победы над двумя чемпионами мира по классическим шахматам - Магнусом Карлсеном и Виши Анандом.
Сегодня чемпионкой мира по быстрым шахматам также стала львовянка Анна Музычук.
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Главное вовремя лошадью походить .
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Пы.Сы. А
еб@нутыевяликие из-за поребрика походу без допинга и в шахматах не шарят...
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От якби у нас ще й Головнокомадувач був би таким же швидким, то я б уже давно по Мацквє на самокаті гасав!
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А потом, предлагаю погнобить идейную кацапню.
Можно тут:
Ребята, отметьтесь здесь, пожалуйста, надо проучить вдохновительницу убийц.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=812257418912063&id=100003834367299
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