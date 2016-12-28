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Все про:назначение (1270) Укрзализныця (946) госсекретарь (71) Мининфраструктуры (404) Бальчун Войцех (52)

 Госсекретарем Мининфраструктуры назначен Галущак

Андрея Галущака назначили государственным секретарем Министерства инфраструктуры Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун.

"Поздравляем Андрея Галущака, выходца из "Укрзализницы", с назначением на должность государственного секретаря Министерства инфраструктуры! Надеемся, глубокая осведомленность вновь назначенного руководителя с состоянием дел в компании будет способствовать ее более быстрому превращению в чемпиона национальной экономики", - написал Бальчун.

Отметим, Кабинет Министров объявил конкурсы на госсекретарей 17 министерств, а такжегоссекретаря правительства, первого заместителя госсекретаря и 4 замгоссекретарей.

До назначения госсекретарей их полномочия исполняют заместители министров - руководители аппаратов, но не дольше чем до 1 января 2017 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурсная комиссия избрала госсекретарем Минобороны Дубляна Источник:



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Вы лучше посмотрите это видео...
Чёрный ящик ТУ-154 переносят в кастрюле для варки щей

Это видео парализовало весь Пентагон. Проклятые косоглазые руССкие.

https://www.youtube.com/watch?v=Vtn8ix6yypo
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