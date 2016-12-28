 Госсекретарем Мининфраструктуры назначен Галущак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Бальчун.
"Поздравляем Андрея Галущака, выходца из "Укрзализницы", с назначением на должность государственного секретаря Министерства инфраструктуры! Надеемся, глубокая осведомленность вновь назначенного руководителя с состоянием дел в компании будет способствовать ее более быстрому превращению в чемпиона национальной экономики", - написал Бальчун.
Отметим, Кабинет Министров объявил конкурсы на госсекретарей 17 министерств, а такжегоссекретаря правительства, первого заместителя госсекретаря и 4 замгоссекретарей.
До назначения госсекретарей их полномочия исполняют заместители министров - руководители аппаратов, но не дольше чем до 1 января 2017 года.
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https://www.youtube.com/watch?v=Vtn8ix6yypo
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